Замглавы МИД Украины обсудил с послом Грузии ситуацию с Саакашвили

Следственный департамент Государственной инспекции начал расследование возможного бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили.

Следствие начато по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 144 (3) уголовного кодекса Грузии – «Унижающее или нечеловеческое обращение, совершенное: чиновником или приравненным к нему лицом; с использованием служебного положения; группой лиц; в отношении задержанного или иным образом ограниченного в свободе».

В ведомстве сообщили, что в кратчайшие сроки проведут все необходимые следственные и процессуальные действия.

Вместе с тем служба будет сотрудничать с Саакашвили и его адвокатами в рамках расследования уголовного дела.

«Госинспекция 8 ноября 2021 года уже обратилась к Специальной пенитенциарной службе с требованием архивирования видеозаписей передвижения Михаила Саакашвили, в том числе из пенитенциарного учреждения №12 в пенитенциарное учреждение №18», – отмечается в заявлении Службы государственного инспектора.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили словесно и физически оскорбил сотрудников пенитенциарной службы:

«Когда Михаил Саакашвили был переведен в новое учреждение, в учреждение №18, он, к сожалению, нанес как физические, так и словесные оскорбления нашим сотрудникам».

Саакашвили в своем письме рассказал, что во время перевода в тюремную больницу, от которого он категорически отказывался, его тащили по земле, таскали за волосы, и несколько раз ударили по шее:

«Несмотря на мой отказ, меня вытащили из машины, под крики преступников тащили по земле и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы. И в этот момент, я, конечно же, оказал им сопротивление, также как в [больничной] палате, где непонятного криминального вида медперсонал окружил меня, и в это время я действительно задел рукой какой-то анализатор, потому что они пытались что-то вколоть мне против моей воли».

Накануне Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что Саакашвили отказался от осмотра врачом в связи с полученными травмами:

«Михаил Саакашвили располагал информацией о том, что его переводят в гражданскую клинику, поэтому он добровольно согласился с этим решением. Как сообщила Ломджария после посещения Михаила Саакашвили, у третьего президента страны нет визуальных следов повреждений, однако врачи его не осматривали».