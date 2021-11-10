Слушания по делу Саакашвили прошли без обвиняемого

Сегодня Тбилиси был охвачен несколькими акциями протеста сторонников Михаила Саакашвили, которые закончились задержанием почти пяти десятков человек. Самой эмоциональной и шумной была акция у здания Тбилисского городского суда, неспокойно было и в зале заседания, где состоялось слушание по одному из дел против Михаила Саакашвили. Вопреки ожиданиям, пенитенциарная служба отказалась доставить третьего президента в зал суда.

Тбилисский городской суд оказался непреклонен. За ту пару часов, пока длился судебный процесс, адвокаты третьего президента так и не смогли добиться разрешения трансляции слушания в прямом эфире и подключения Михаила Саакашвили к процессу хотя бы дистанционно. Специальная пенитенциарная служба решила не этапировать Саакашвили в здание суда «в целях безопасности». Как отмечается в заявлении ведомства, существовала информация, что несколько оппозиционных партий планировали устроить на пути следования беспорядок и автомобильный заслон.

Объяснения пенитенциарной службы защита Саакашвили расценила как очередную попытку властей не показывать обществу Михаила Саакашвили, который с первого дня ареста, то есть уже 41 день, держит голодовку с требованием предоставить ему возможность предстать перед судом и публично ответить на обвинения. В этот раз речь идет о деле насильственного разгона митингующих 7 ноября 2007 года.

Еще более возмутительным для стороны Саакашвили оказалось решение суда не допустить на процесс двух адвокатов и назначить следующие слушания на 29 ноября. Ника Гварамия, который из-за встречи с Михаилом Саакашвили в тюремной больнице не смог с самого начала присутствовать на заседании, а потом и вовсе получил отказ войти в зал, стоя во дворе здания суда, заявил:

«Назначение следующего судебного процесса на 29 ноября – это верх цинизма. Сегодня они практически вынесли смертный приговор. Таким образом они сказали, что к тому времени Михаила Саакашвили не будет в живых и они продолжат без него рассматривать дело. Вот это сегодняшнее решение суда, которому я говорю: Михаил Саакашвили будет жив, а вы судьями уже не будете».

После того, как Нике Гварамия и еще одному адвокату Саакашвили было отказано в участии в судебном процессе, присутствующие в зале еще два адвоката в знак протеста покинули заседание. А оно шло напряженно, со словесными перепалками между сторонами защиты и обвинения. Адвокаты Георгий Тутберидзе и Бека Басилая умудрялись, пикируясь с судьей и прокурорами, параллельно все это транслировать в прямом эфире через соцсети, за что коллегии из трех судей приходилось давать им замечания.

«Оторвитесь, пожалуйста, от телефона, здесь идут очень острые споры», – посоветовала судья адвокату Тутберидзе. Ее поддержал прокурор Джарджи Циклаури, чем заслужил нелицеприятные оценки со стороны бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, фигуранта и обвиняемого в превышении полномочий по этому же делу.

«Ты просто шнырь», – сказал прокурору Угулава, обвинив его в выполнении политических заказов «Грузинской мечты».

Видимо решив, что успокаивать оппозиционера не имеет смысла, судьи напомнили прокурору Циклаури, что должность обязывает его терпеть многое.

«Терпеть, когда в зале суда прокурора называют шнырем – такого обязательства нет», – возмутился прокурор Джарджи Циклаури. Все закончилось выдворением Гиги Угулава из зала суда.

«Это не суд, это обыкновенная тройка НКВД 37-го года прошлого века, это политический заказ», – возмущался Гиги Угулава теперь уже во дворе суда.

А там страсти кипели с самого начала заседания. Пара сотен сторонников Михаила Саакашвили, представителей «Нацдвижения», почти беспрерывно скандировали имя третьего президента и требовали его освобождения:

«Миша! Миша! Свободу Мише!»

Активисты вспомнили и российского президента Владимира Путина, поскольку считают, что Михаил Саакашвили – его узник. Многие были оскорблены тем, что накануне в вечернем телеэфире федерального телеканала «Россия», освещая события вокруг Михаила Саакашвили, участники передачи стояли на сцене, которая была подсвечена изображением грузинского государственного флага. Собравшиеся во дворе Тбилисского городского суда решили ответить тем же, принесли российский триколор и стали топтать его ногами. Одна из участниц перформанса была особенно эмоциональна.

«Это ответ России, оккупанту, где вчера на телевидении топтали грузинский флаг! Поэтому мы сегодня принесли этот российский флаг и будем вытирать об него ноги. Вот так, вот это Путину! Пусть он знает, что в страну Звиада Гамсахурдия, Ильи Чавчавадзе, в Грузию Миши он никогда не ступит ногой, не пустит здесь корни, никогда, пусть знает! Свободу Мише!» – охрипшим голосом кричала женщина.

Многие сторонники Михаила Саакашвили были воодушевлены тем, что в западных столицах после насильственной госпитализации третьего президента в тюремную больницу все громче стали заявлять о признаках нарушения прав третьего президента. А Госдеп США обратился к грузинским властям с призывом обращаться с Саакашвили «справедливо и достойно».

К этой критике и призывам присоединились и международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International. Там уже говорят о признаках бесчеловечного обращения к заключенному, о других нарушениях фундаментальных прав, которые уже явно становятся похожими на политическую месть.

Критику в рядах правящей «Грузинской мечты» встретили спокойно, заверив, что именно с соблюдением прав человека и обращаются с осужденным Михаилом Саакашвили и что оппозиция просто устраивает очередное шоу. Депутат партии власти Михаил Кавелашвили иронизировал:

«С одной стороны, они сокрушаются, что Саакашвили потерял силы, и спрашивают, почему не переводят его в клинику, с другой – заявляют, что Саакашвили соберется с силами и предстанет перед судом. Это такой абсурд, они даже не могут понять, что противоречат сами себе. Вот я спрашиваю: «если ему плохо, нуждается в госпитализации, то как возможно присутствие такого заключенного на судебном заседании?»

Тем не менее в стане оппозиции все больше уверенности, что «Грузинская мечта» растеряна и теряет силы. Этим и объясняют оппозиционеры сегодняшнее задержание около пяти десятков активистов во время нескольких акций протеста перед зданиями госучреждений. То, что «Нацдвижение» не отказывается от своего плана устраивать перманентные точечные акции протеста, сегодня вечером вновь заявил партийный лидер Ника Мелия. Он призвал сторонников завтра днем собраться у здания СИЗО, где находятся задержанные, и требовать их освобождения так же, как и освобождения Михаила Саакашвили.