Омбудсмен Грузии: распространенные кадры ущемляют честь и достоинство Саакашвили

Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала власти уважать права заключенного Михаила Саакашвили, не раскрывать его персональные данные, а также не ущемлять его честь и достоинство. Об этом говорится в специальном заявлении Омбудсмена.

По словам Ломджария, права экс-президента были нарушены при публикации кадров его госпитализации в больницу глданской тюрьмы №18. На них Саакашвили силой и против его воли буквально заносят в палату, держа за руки и за ноги, пишет СОВА.

Обращаясь к Министерству юстиции и Специальной пенитенциарной службе, Ломджария отметила, что анализ видеозаписи подтвердил, что Саакашвили был доставлен в исправительное учреждение обманным путем. Ранее сам экс-президент сказал, что ему сообщили о госпитализации в клинику гражданского сектора, а не тюремную больницу.

Омбудсмен также обращает внимание на то, что опубликованные не отражают указанный эпизод полностью и непрерывно. А на попавших в компиляцию кадрах Саакашвили предстает в полуголом виде и унизительном положении.