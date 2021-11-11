Важнейшим из искусств является тюремное кино

Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку, если его переведут на реабилитацию в гражданскую медицинскую клинику. Так он отреагировал на рекомендацию Страсбургского суда по иску «Саакашвили против Грузии». А перед этим Минюст обнародовал шокировавшие многих видеокадры о насильственном заселении экс-президента в тюремную больницу. Народный защитник Нино Ломджария сочла их оскорбляющими честь и достоинство заключенного.

О том, что думает Михаил Саакашвили о видеокадрах, обнародованных утром Минюстом о его насильственном заселении в тюремную больницу, рассказал вечером его адвокат Ника Гварамия после посещения своего подзащитного.

«Действия власти с начала моей голодовки и по сей день – целенаправленная и запланированная операция моего убийства. Заказчик один – Владимир Путин. Распространенные сегодня кадры хорошо показывают, кто победитель, а кто на стороне тьмы. Все это крайне вредит власти. Кажется парадоксом, почему власть обнародовала эти кадры. Но у этого парадокса есть четкое объяснение. Спровоцировать гнев грузинских патриотов до того предела, чтобы вызвать гражданское противостояние, за которым последует вторжение России и оккупация страны якобы для нейтрализации возникшей у ее границ опасности», – зачитал письмо Гварамия.

В нем далее сообщалось, что Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку в том случае, если власти переведут его в многофункциональную гражданскую клинику. Этот вариант рекомендуется в промежуточном решении Страсбургского суда по иску «Саакашвили против Грузии», по поводу запроса о применении временной меры. В нем адвокаты настаивали на необходимости госпитализации в оснащенную должным образом клинику. В ответ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку и следовать рекомендациям, а власть – в течение двух недель представить документы о состоянии заключенного и проведенных действиях врачей по отношению к нему.

Решение ЕСПЧ министра юстиции Рати Брегадзе обрадовало, поскольку, по его словам, это полностью соответствует духу и стандартам, которым следуют власти по отношению к заключенному Саакашвили. В чем, по словам министра, общество может убедиться, посмотрев эти видеокадры.

В первом эпизоде общество без звука увидело, как третьего президента волочат в больничную палату. Там он уже оказывается без верхней одежды, видно, что Саакашвили в ярости, размахивает руками, негодуя, что его обманом перевели из руставской тюрьму в глданскую больницу.

Второе видео уже цветное и со звуком, но смонтировано. В них Саакашвили отказывается выйти из кареты скорой помощи. В смонтированном видео Саакашвили ругается с сотрудниками и оскорбляет их. Слышны фразы: «Вы – слуги диктатора», «Ты – раб Путина», «Вы исполняете приказ Путина», «Щенок Иванишвили», «Ты – убийца», «Палач Путина», «Отвезите меня обратно в руставскую тюрьму».

Один из сотрудников при этом говорит Саакашвили: «Никто не позволит вам умереть».

Народный защитник Нино Ломджария осудила действия Минюста, обратив внимание на то, что видеокадры смонтированы и не отражают полную картину происходящего. Но по-настоящему возмутило омбудсмена другое:

«Показывать заключенного в обнаженном виде, в оскорбляющем достоинство состоянии – это не может служить общественному интересу. Это служит лишь унижению, оскорблению заключенного, что недопустимо!»

Многие правозащитники и оппозиционеры происходящее с Саакашвили в видеокадрах приравняли к пыткам. Некоторые напоминали и об этической стороне дела, все-таки речь идет о третьем президенте страны. Представители «Грузинской мечты» в свою очередь ничего крамольного в видеокадрах не видят, напротив, советуют обществу обратить внимание как «якобы голодающий» Михаил Саакашвили яростно сопротивляется и не подчиняется законным требованиям сотрудников пенитенциарной службы. А они, как хором отмечали сегодня представители власти, «доблестно исполняли свой долг».

Сегодняшние видеокадры многих убедили, что Саакашвили подвергся бесчеловечному отношению, но кроме этого многих общественников волнует еще один вопрос, о котором говорит исполнительный директор Фонда «Открытое общество – Грузия» Кети Хуцишвили:

«Какая цель у власти? Не ставит ли она целью вместо поисков мирного выхода из ситуации, напротив, довести до гражданского противостояния? Если для нас, правозащитников, были шокирующими эти кадры, можно представить, что испытали сторонники Михаила Саакашвили. Мне трудно судить, я теряюсь в догадках, к чему стремится власть – к беспорядкам, рассчитывает на Россию, не хотят ли власти пойти по стопам Лукашенко или бывшего президента Украины Виктора Януковича?»

Сегодня многие правозащитные НПО, наблюдатели, общественники призвали власть не провоцировать ситуацию, не отдаляться от европейских стандартов, как можно скорее перевести Михаила Саакашвили в гражданскую клинику и предоставить ему право предстать перед судом.