Гарибашвили: «Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо»

В администрации правительства Грузии рассказали о телефонном разговоре премьер-министра Ираклия Гарибашвили с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе украинского лидера, который поинтересовался состоянием здоровья гражданина Украины, заключенного Михаила Саакашвили.

По информации пресс-службы грузинского Кабмина, Ираклий Гарибашвили сообщил Зеленскому, что заключенный Саакашвили, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня пребывания в учреждении по исполнению наказаний и круглосуточно получает соответствующую медицинскую помощь.

По словам главы правительства Грузии, гражданина Украины Саакашвили посещают адвокаты, члены семьи, а также депутаты парламента Грузии, и со дня его пребывания в учреждении у него было более 100 визитеров.

Президент Зеленский в разговоре затронул вопрос перевода заключенного Саакашвили в тюремную больницу, на что Ираклий Гарибашвили заявил, что после перевода в глданскую тюремную больницу Саакашвили оказывал сопротивление, оскорблял сотрудников словесно и физически.

«Соответственно, администрация пенитенциарного учреждения осуществила действия, предусмотренные законом», – говорится в сообщении.

«В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии оценил незаконные действия Михаила Саакашвили как провокационные, деструктивные и угрожающие стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо», – сказано в пресс-релизе грузинского правительства.

Премьер-министр Грузии также заявил президенту Украины, что разыскиваемый Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, хотя он уже был осужден и обвинен по другим тяжким преступлениям.

«Владимир Зеленский попросил рассмотреть возможность и разрешить украинским врачам проверить здоровье Михаила Саакашвили, на что Ираклий Гарибашвили заявил, что о здоровье заключенного Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные грузинские врачи», – сказано в сообщении.

Ранее о разговоре с Ираклием Гарибашвили рассказал Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, он подчеркнул, что права гражданина Украины Михаила Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами».

«Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей», – написал Зеленский в Twitter.