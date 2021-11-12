Зурабишвили: «После войны 2008 года стало ясно, что никто не будет вмешиваться в войну, чтобы защитить Грузию»

«Думаю, после войны 2008 года стало ясно, что никто не будет вмешиваться в войну, чтобы защитить Грузию. Несмотря на неравенство сил, во время и после войны, несмотря на все, главная победа Грузии – сохранение своей европейской ориентации», – об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, выступая на Парижском форуме мира по теме «Поддержание международного сотрудничества во имя мирного будущего».

Как пишет Общественный вещатель Грузии, Зурабишвили ответила на вопрос модератора панели о том, как Грузия должна играть свою роль в обеспечении своего суверенитета, безопасности и защищенности.

«Если цель России заключалась в том, чтобы оккупацией этих территорий и военным вторжением в Грузию помешать Грузии сделать свои стратегические выборы, она не смогла получить такой результат. Как я уже отметила, единственная перспектива – это близость к Европе, к более ангажированной Европе, к Европе, которая понимает, что Россия сегодня использует все средства, включая негативные силы.

В завтрашнем мире у ЕС есть другие возможности и другие рычаги власти, такие как технологические инновации, экономическая жизнеспособность, человеческие ресурсы, основанные на производственных инициативах, свободе, – исходя из всего этого в будущем наступит время уравновешивания, потому что одной чистой мощности недостаточно. На сегодняшний день Европа уделяет приоритетное внимание диалогу, и зачастую это диалог слабых с сильными. Нам нужно точно знать, чего мы хотим от этого диалога, нам нужно перейти от диалога к реальным переговорам с учетом красных линий, интересов сильных и слабых сторон. В этих сложных, но равноправных и справедливых переговорах мы находимся с Европой, никогда без Европы», – заявила Саломе Зурабишвили.

Отметим, что в рамках международного форума Зурабишвили пообщалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом она написала в социальной сети Twitter.