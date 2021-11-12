Валерий Агрба: «Кто-то должен нести ответственность»

Депутат парламента Абхазии, председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба прокомментировал «Эху Кавказа» информацию, которую вчера распространяли в социальных сетях анонимные пользователи. Ему приписали стрельбу у здания парламента. Агрба отверг это обвинение.

– Расскажите, что произошло, о каком дебоше якобы с вашим участием идет речь?

У нас есть правоохранительные органы, которые имеют право провести доследственную проверку, установить, кто стрелял, зачем, может быть, покушались на кого-то?

– Такого термина, как «дебош», я, честно говоря, не встречал в соцсетях, но вчера анонимы активно распространяли информацию о том, что произошла стрельба у здания парламента и почему-то именно с моим участием. Когда я прочел об этом в соцсетях, я выложил на своей странице (в Facebook) от своего имени заявление, что я не имею никакого отношения к данному событию и попросил этих же анонимов не распространять информацию, несоответствующую действительности. Действительно, я был на площадке перед парламентом, выезжая из парламента, я услышал, что кто-то произвел несколько выстрелов. Естественно, я не могу относиться к такому положительно и считаю, что подобное нарушение общественного порядка с применением огнестрельного оружия или даже петард вне празднования вызывает недовольство населения, зачем нарушать общественный порядок? Но для этого у нас есть правоохранительные органы, которые имеют право провести доследственную проверку, установить, кто стрелял, зачем, может быть, покушались на кого-то? Ради бога, для этого есть все процессуальные возможности и полномочия.

– В сетях распространялось видео с вашим участием. Расскажите, пожалуйста, о нем и прокомментируйте его содержание.

Видео, которое распространено в сети, снято на телефон. То есть кто-то снял на телефон видео с монитора, и его распространили. Я сейчас сам буду заниматься и проведу свое расследование, чтобы узнать, кто же все-таки получил доступ к монитору, снимал на телефон и распространял это в сети

– Распространялось в сети видео, снятое с камер видеонаблюдения на здании парламента, на котором изображен я, отъезжающий от парламента. Там есть просто мое видеоизображение. Видно, как я стою и разговариваю с коллегой, потом сажусь в машину и уезжаю. Все это сопроводили тем, что была стрельба, хотя на видеоизображении ничего не показано, никакой стрельбы, никаких выстрелов, ничего такого нет. Но эти кадры сопроводили такими комментариями и эту дезинформацию распространили. Вечером я приезжал в парламент, обратился к сотрудникам ГСО, спросил у них, кто получил доступ к серверу, почему в соцсети была распространена такая видеоинформация? Если приезжали сотрудники правоохранительных органов, милиции и прокуратуры, конечно, они в законном порядке могли произвести выемку, но, естественно, должны были все это запротоколировать, процессуально закрепить, и это не вызывает вопросов. Другой вопрос, что видео, которое распространено в сети, снято на телефон. То есть кто-то снял на телефон видео с монитора, и его распространили. Я их спросил, кто находился в комнате в администрации президента, где расположен сервер? Это охраняемый объект, сотрудники ГСО допустили туда посторонних лиц? Мне сказали, что там были сотрудники прокуратуры, начальник милиции (УВД), несколько сотрудников правоохранительных органов. Они по просьбе начальника ГСО предоставили им доступ. Я не знаю, это была выемка или они просто снимали видео с монитора на телефон, поэтому я сейчас сам буду заниматься и проведу свое расследование, чтобы узнать, кто же все-таки получил доступ к монитору, снимал на телефон и распространял это в сети. Кто-то должен нести ответственность, я не знаю, дисциплинарную, уголовную или административную, но такие факты не допустимы.

– Скажите, насколько это обычная практика, чтобы с камер видеонаблюдения в администрации президента снимались какие-то кадры и публиковались в сети? Как бы вы это оценили?

– Я впервые с этим столкнулся. Я работал не только в этом созыве парламента, но и в прошлом созыве, а до этого я работал семь лет в администрации президента, ничего подобного в своей практике я не встречал. И это произошло не в парламенте, а именно в администрации президента. По предварительной информации я знаю, что там были прокуратура и милиция. А вот кто снял и распространил, да еще и таким способом, мы сами хотим установить, кто же все-таки занимается такими дискредитирующими поступками.

– У вас есть своя версия, объясняющая, с чем это может быть связано и почему это было сделано?

Может быть, у кого-то ко мне была личная неприязнь. Сейчас кто-то говорит, что якобы здесь есть какие-то политические мотивы, что власть хочет дискредитировать оппозиционных депутатов

– Мне сложно сказать, какими мотивами руководствовались те люди, которые находились в серверной комнате и снимали запись на телефон с монитора. Может быть, у кого-то ко мне была личная неприязнь. Сейчас кто-то говорит, что якобы здесь есть какие-то политические мотивы, что власть хочет дискредитировать оппозиционных депутатов. Но я не могу это утверждать, потому что это распространяется в соцсетях тоже анонимами. Я не могу ссылаться на такие источники. Я думаю, что мы разберемся и установим тех, кто совершил вот такое правонарушение или поступок. Как минимум это халатность, можно так сказать.

– У вас, как у депутата, есть для этого необходимые механизмы?

– Я сегодня буду в парламенте, я обращусь к начальнику милиции, потому что я установил со слов сотрудников ГСО, к которым я обратился, что там был начальник милиции города – Хагуш его фамилия. Я узнал, кто был дежурным смены, попросил его разъяснить ситуацию и как-то объяснить мне, как это произошло. Почему кто-то должен получать доступ и распространять такое? Мне сказали, что были прокурор города и несколько сотрудников милиции, имена которых они не знают. Я спросил: они представились? Предъявили свои удостоверения или документы, на основании чего происходила такая запись? Протоколировали это и процессуально закрепляли? Но никто ничего не знает. Мы сегодня уточним, вызовем, обратимся, кто-то же должен нам разъяснить, кто же все-таки это сделал? Либо дежурные сотрудники ГСО это распространили, которые находились там, либо сотрудники милиции или правоохранительных органов. Других людей там не было.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия