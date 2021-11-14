Новости
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло сегодня утром в 10 километрах от села Самеба на юге Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 10:23 по местному времени. Гипоцентр находился на глубине 8 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.
Сейсмологи отмечают, что весь летний период землетрясения в этом регионе происходили довольно активно, в основном это толчки магнитудой до 3-4, которые фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.
Джавахетский хребет - вулканического происхождения, и тектонические процессы под ним вызывают деформацию коры, что влечет за собой высвобождение энергии небольшими порциями.
Другие новости дня
Spamhaus Project: Хакеры разослали десятки тысяч писем с адресов ФБР
Международная организация Spamhaus Project, в субботу сообщила, что десятки тысяч поддельных электронных писем с предупреждениями о возможной кибератаке, были разосланы с адресов Федерального бюро расследований США.
Об этом заявили специалисты по компьютерной безопасности и представители ФБР. Взломанная система не была секретной.
Международная организация Spamhaus Project специализируется на анализе угроз, связанных со спамом и фишингом. Об инциденте с рассылкой из ФБР сообщило в субботу агентство «Блумберг».
По данным Spamhaus Project, хакеры получили доступ к системе электронной почты ФБР и разослали спам с адреса ФБР по меньшей мере на 100 тысяч аккаунтов. Рассылка началась в ночь на субботу в Нью-Йорке.
Организация The Spamhaus Project, основана в 1998 году и базируется в Андорре и Женеве.
За сутки в Абхазии подтверждено 80 случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 237 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 80 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 68 пациентов. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 98 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 196 человек. Зарегистрировано 483 летальных случая. Выздоровели 27 756 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 3 700 новых случаев заражения, 81 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 700 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,53%, за последние две недели – 10,03%, а за последнюю неделю – 9,6%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 780 391.
Более 43% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 596. В Имерети выявили 598 случаев заражения, в Кахетии – 327, в Шида Картли – 307, в Аджарии – 135, в Квемо Картли – 240, в Самегрело и Земо Сванети – 236, в Самцхе-Джавахети – 99, в Гурии – 77, в Мцхета-Мтианети – 57, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.
От ковида умер еще 81 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 975.
Выздоровели 5 277 человек, их общее число выросло до 716 382.
На данный момент в Грузии 55 446 активных случаев коронавируса. Из них 6 838 пациентов (более 12%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 665 больных тяжелое, 368 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 216 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 49 392 человека лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – около 50 тысяч.
На климатической конференции ООН принято новое глобальное соглашение
Участники климатической конференции ООН в Глазго утвердили новое глобальное соглашение. Цели документа – подтолкнуть государства взять на себя масштабные обязательства по ограничению выбросов вредных веществ в атмосферу к 2030 году и ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.
СМИ пишут, что итоговое соглашение содержит более мягкие формулировки по сравнению с запланированными изначально. Например, в последний момент Индия настояла на исправлении части документа, в которой говорилось о прекращении использования угля. В итоге в финальном договоре говорится о постепенном сокращении этого энергоресурса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал договоренности по климату недостаточными, но признал, что итоги конференции – это компромисс, который учитывает интересы и противоречия стран-участниц.
Конференция ООН по климату начала свою работу в Шотландии 31 октября. В ней приняли участие 30 тысяч человек почти из 200 стран мира. В первые дни мероприятие посетили президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие мировые лидеры.
Президент России Владимир Путин в конференции не участвовал, так как мероприятие не предусматривало видеоформата. Байден раскритиковал отношение Путина к саммиту, отметив, что Россия сталкивается с теми же проблемами, что и весь мир, но не вносит в борьбу с ними достаточный вклад.
Во время саммита в Глазго прошли несколько манифестаций. В одной из них приняла участие известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Она обвинила лидеров развитых стран, в том, что они стремятся избежать реальной борьбы с изменениями климата. Тунберг призвала к радикальным мерам по снижению эмиссий парниковых газов.
Врач: Саакашвили очень ослаб, не мог встать с постели
На 44-й день голодовки заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сильно ослаб и не смог подняться с постели. Об этом заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе.
«Я посетил камеру, потому что спуститься вниз он (Саакашвили) не мог. Я взял анализы, получил ответы, однако сегодня впервые был случай, когда президент не смог встать с постели», – сказал Кипшидзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», личный врач находился в тюрьме более пяти часов. Как указал Кипшидзе, в настоящее время политик остается под наблюдением главврача тюремного госпиталя. При этом, отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что вопрос перевода пациента в реанимационное отделение на данном этапе не обсуждается.
Он добавил, что Саакашвили продолжает голодовку, но при этом возобновил прием медикаментов, которые необходимы для поддержания жизненных параметров.
По сообщениям СМИ, поздно вечером к Глданской тюрьме прибыл реанимобиль. В Специальной пенитенциарной службе информацию опровергли, заявив, что состояние здоровья Саакашвили – стабильное.
В ведомстве также говорят, что Саакашвили находится в палате, расположенной рядом с реанимацией.
«Реанимационная палата оснащена всей необходимой, современной техникой», – сказано в заявлении пенитенциарной службы.
Гражданская супруга Саакашвили Лиза Ясько пишет в Facebook, что Саакашвили необходимо срочно госпитализировать в реанимационное отделение, однако в глданской больнице, по её словам, нет необходимого оборудования.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
Адвокат: Саакашвили подвергается в тюремной больнице двум видам пыток
Защита экс-президента Грузии Михаила Саакашвили призывает создать врачебный консилиум под эгидой омбудсмена Нино Ломджария для оценки состояния здоровья политика, который голодает уже 44 дня. Об этом сегодня на брифинге заявил адвокат экс-президента Ника Гварамия, передает агентство «Новости-Грузия».
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
«Я обращаюсь к Народному защитнику Нино Ломджария с просьбой на основе паритета создать консилиум под ее эгидой», - сказал Гварамия. Помимо личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе, адвокаты предлагают включить в группу еще семь специалистов. Среди них эксперт-психиатр Георгий Берулава, психолог Кахабер Микадзе, невролог Отар Тоидзе, эндокринолог Лали Джавахишвили, гематолог Марина Абашидзе, анестезиолог-реаниматолог Леван Беселия. При этом возглавить консилиум должна президент грузинского центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия», врач Мариам Джишкариани.
«Я прошу включить в консилиум восемь представленных с нашей стороны людей и призываю Министерство здравоохранения и Министерство юстиции представить восемь своих человек на основании паритета», - сказал Гварамия.
Он добавил, что прекращение голодовки в тюремной больнице для Саакашвили может оказаться более опасным, чем продолжение протеста. По словам Гварамя, в госпитале пенитенциарного учреждения экс-президент подвергается двум видам пыток.
«Он не открывает окон, не выключает свет, потому что в любой такой ситуации в отношении Саакашвили начинается психологический штурм – не только мат, но и угрозы: «Сейчас придем, расправимся». Он подвергается двум видам пыток – это постоянно включенный свет и шум. Международные конвенции рассматривают это, как форму пыток, когда человеку сознательно не позволяют спать», - сказал Гварамия.
- 8 ноября, на 39-й день голодовки, Саакашвили был переведен из колонии в городе Рустави в больницу глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению. Пенитенциарная служба Минюста распространила видео этапирования Саакашвили, подтвердившие эти заявления.
На белорусско-польской границе строится лагерь для мигрантов
В лагерь для мигрантов на белорусско-польской границе доставлены гуманитарная помощь, палатки и электрогенератор. Решение об этом принял Александр Лукашенко.
Установкой лагеря занимаются военные и представители Красного креста. Кроме того, белорусская сторона организует доставку питания для детей.
Несколько месяцев назад Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введенных Евросоюзом против его режима. После этого резко возросло число попыток перехода границы Беларуси с соседними странами, предпринимаемых мигрантами – в основном из Сирии, Ирака и Йемена. В ноябре ситуация обострилась, тысячи мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Часть из них остается на нейтральной полосе между двумя странами.
Из-за миграционного кризиса ряд авиакомпаний, включая турецкую Turkish Airlines и «Иракские авиалинии» прекратили рейсы в Минск. Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» под давлением Турции принял решение о недопуске не рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена. В субботу стало известно о прекращении полетов в Минск сирийской авиакомпании Cham Wings.
Страны ЕС обвиняют самого Лукашенко и его режим в организации кризиса на границе. Варшава считает, что к нему причастен также президент России. Владимир Путин обвинения отвергает. По его мнению, Евросоюз должен вести переговоры об урегулировании ситуации непосредственно с Минском. При этом большинство стран Запада не признают Лукашенко легитимным президентом.
Кобахидзе: Эти люди должны доказать, что они друзья Грузии, а не Саакашвили
«Там, где нет справедливости, там нет мира - протекающий в Грузии политический процесс является лучшим доказательством этой простой истины, где не было осуществлено правосудие по отношению к преступникам, создалась прямая угроза миру и стабильности, которые являются необходимыми условиями для беспрепятственного развития страны», - говорится в заявлении председателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, передает Общественный вещатель.
Кобахидзе пишет, что правосудие будет осуществлено по отношению ко всем лицам, кто совершил преступление. По его словам, одной из основных проблем грузинской политической системы является постоянная попытка политизации судебной системы, в чем, помимо радикальной части оппозиции и связанных с ней СМИ, участвуют и иностранные лоббисты. По заявлению Кобахидзе, в результате именно их усилий в 2020-2021 годах были освобождены Гиги Угулава, Ника Мелия и Георгий Руруа, которые и сегодня вовлечены в поляризацию. Вместе с тем, по его словам, подавляющее большинство зарубежных партнеров объективно относятся к происходящим в стране событиям.
«Мы часто слышим искреннюю критику и замечания от друзей. Такая критика очень ценна для нас, и мы ее ценим. На основе предоставленной нами информации, наши партнеры, настоящие друзья Грузии, часто меняли свою исходную позицию, что подтверждает их искренность. Однако есть небольшое количество иностранных политиков, которые упорно не меняют своей позиции и продолжают прямолинейно, без каких-либо аргументов лоббировать «Национальное движение».
Поскольку тема Саакашвили сегодня является наиболее актуальной в этом плане, я коснусь этой темы сравнительно подробно. В частности, нужно ответить на несколько простых вопросов:
Когда самое высокое должностное лицо государства физически тяжелейше расправляется с членом парламента и оказывает покровительство убийцам молодого человека путем злоупотребления своей властью, должен ли он понести наказание за эти действия (это два официальных обвинения, по которым Саакашвили был приговорен к 6 годам тюремного заключения; в отношении обоих этих дел в Грузии всем все известно, вместе с этим вину Саакашвили по делу Гиргвлиани подтвердил и Страсбургский суд? Ответ на этот вопрос прост: если Грузия - государство и для нее ценно верховенство закона - да.
Следует ли немедленно арестовать человека, осужденного за эти преступления, незаконно пересекающего границу Грузии? Ответ на этот вопрос тоже прост: если Грузия - государство и для нее ценно верховенство закона - да.
Если осужденный без всяких оснований объявляет голодовку и требует освобождения, следует ли удовлетворять эту просьбу? Ответ здесь прост: если Грузия - государство и для нее ценно верховенство закона - нет.
Когда осужденный просит перевести его в гражданскую клинику для того, чтобы покинуть тюрьму, а его сообщникам представился шанс для его освобождения, должна ли власть согласиться с этим требованием? Ответ прост: если Грузия является государством - нет.
Когда осужденный отказывается от перевода из одного пенитенциарного учреждения в другое, где имеется клиника, должно ли государство использовать пропорциональные меры принуждения для перевода осужденного? Ответ в данном случае прост: если Грузия - государство - да.
И, наконец, когда сообщники осужденного категорически требуют обнародования видеозаписи процедуры его перевода, несмотря на то, что знают, что эти кадры будет неприятно смотреть, и когда необнародование кадров они используют для распространения лжи и спекуляций, должно ли государство поделиться с обществом полной информацией о правде? Ответ на этот вопрос прост - если Грузия - государство, осознающее свою ответственность, чтобы никто не мог ввести общество в заблуждение - да», - пишет Ираклий Кобахидзе.
Один из депутатов Европарламента, который, по его словам, является давним лоббистом «Национального движения», назвал Михаила Саакашвили политзаключенным. «Мы хотим задать таким людям простой вопрос - признают ли они Грузию государством? А если признают - верят ли они, что верховенство права и закона является необходимым атрибутом государства?», - пишет Ираклий Кобахидзе.
Как пишет председатель «Грузинской мечты», вопрос прост - эти люди должны доказать, что они друзья Грузии, а не Саакашвили. «Ввиду всего вышесказанного вопрос прост - либо эти люди признают, что Грузия является государством, а в государстве правит закон, либо нам придется назвать их покровителями преступников. Если правосудие не будет совершенно в отношении преступников, особенно против криминалов, которые все еще движимы амбициями вернуться к власти, Грузия никогда не сможет выйти из замкнутого круга поляризации, а «Грузинская мечта» не может допустить это и не допустит.
В будущем, когда мы будем оценивать шаги наших зарубежных партнеров, мы будем руководствоваться главным принципом, отраженным в этом письме - грузинское государство не будет сотрудничать с людьми, которые не признают это государство государством из-за политической предвзятости в пользу криминалов», - говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе.
Белорусское агентство «БелаПАН» признано экстремистским
Старейшее белорусское информационное агентство «БелаПАН» признано экстремистским формированием. Экстремистским также признан логотип агентства. На нем изображены надпись «БелаПАН» и всадник на коне красного цвета.
Решение о признании агентства экстремистским формированием приняло белорусское МВД. СМИ обращают внимание, что это второй случай, когда решение принято не КГБ. Ранее МВД объявило экстремистским польский телеканал «Белсат».
«БелаПАН» – негосударственное белорусское информационное агентство. В 1991 году его создал известный журналист Алесь Липай.
После выборов президента в августе 2020 года в Минске и других белорусских городах начались акции против объявленного победителем Александра Лукашенко. В ходе протестов милиция и спецслужбы задерживали участников и журналистов, освещавших события по заданиям редакций. Несколько сотрудников СМИ получили реальные тюремные сроки.
Летом 2021 года у журналистов независимых белорусских изданий, включая сотрудников «БелаПАН», прошли обыски. Главного редактора агентства Ирину Левшину задержали. Она до сих пор находится в следственном изоляторе.
В центре Тбилиси проходит акция сторонников Саакашвили
У здания парламента Грузии в центре Тбилиси проходит акция протеста членов и сторонников оппозиционного «Единого национального движения», сообщает SOVA. Протестующие требуют перевода третьего президента страны Михаила Саакашвили в клинику гражданского сектора.
«Каждый час, каждый день сейчас чрезвычайно важен, жизнь Михаила Саакашвили в глданской тюрьме – в опасности. Это видел весь мир после публикации кадров. Ему не только не оказывают медицинских услуг, но и его жизнь находится в опасности. Главное – не вестись на устраиваемые властями провокации. В последние годы власти делают все возможное, чтобы отдалится от Европы», - сказал на митинге член «Единого национального движения» Заал Удумашвили.
Участники акции протеста скандируют «Миша, Миша!». На многих транспарантах надписи: #FreeSaakashvili. Проспект Руставели возле здания парламента перекрыт. На месте мобилизована полиция.
ЦИК Грузии подвел итоги второго тура муниципальных выборов, отклонив все жалобы оппозиции
Центральная избирательная комиссия Грузии официально подвела итоги второго тура муниципальных выборов, подтвердив предварительные результаты. Заседание ЦИК проходило на фоне протестной акции, на которой собрались несколько десятков человек. У офиса Центризбиркома было мобилизовано большое количество полицейских.
Сегодня ЦИК рассмотрел жалобы оппозиции, требовавшей упразднить результаты в 16 городах и районах. Оппоненты властей считают, что в этих муниципалитетах выборы проходили с серьезными нарушениями, и результаты не отражают волю избирателей.
ЦИК Грузии счел жалобы оппозиционных партий необоснованными. В ответ все члены Центризбиркома от оппозиции демонстративно покинули заседание до подведения официальных итогов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Это критическая ситуация, за которой должны последовать адекватные действия. С моей стороны такое действие – это уход с заседания, так как у выборов есть проблема с легитимностью», - сказал заместитель председателя ЦИК от оппозиции Георгий Сиоридзе, покидая заседание.
- По итогам второго тура выборов, состоявшегося 30 октября, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили на выборах мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидером стал представитель оппозиционного «Единого национального движения», - Цаленджиха.
- Авторитетные грузинские НПО допустили, что нарушения, зафиксированные ими в день голосования, могли повлиять на окончательные результаты в некоторых районах. Международные наблюдатели назвали второй тур выборов «конкурентным», указывая при этом на такие проблемы, как растущая поляризация, неравные возможности, запугивание и давление на избирателей.
Энтони Блинкен подверг резкой критике давление Кремля на правозащитников
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в новом посягательстве на свободу слова. Он сделал это заявление в связи с попытками Кремля закрыть наиболее авторитетные и уважаемые российские правозащитные организации. Для давления на правозащитников в Кремле пользуются сомнительным законом «об иностранных агентах». Блинкен потребовал прекратить злоупотребления этим законом и остановить преследование и запугивание российского общества.
11 ноября Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Международный «Мемориал». Эти требования распространяются и на подразделения общественной организации. Это правозащитный центр, архив, библиотека и музей. В качестве причины Генеральная прокуратура указала на «систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно – отсутствие маркировки у материалов организации.
Грузинские эмигранты в Париже встретили Саломе Зурабишвили шумным протестом
Грузинские эмигранты в Париже встретили шумным протестом президента Грузии Саломе Зурабишвили. В пятницу несколько десятков человек собрались у культового парижского ресторана Grand Café Capucines, где Зурабишвили ужинала вместе с членами государственной делегации. Когда президент покидала заведение, демонстранты стали скандировать «Раба» на грузинском и французском языках.
Причиной протеста послужила позиция Зурабишвили в ситуации с арестом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Зурабишвили заявляет, что не считает своего предшественника политзаключенным и никогда не помилует его. Одновременно она воздерживается от комментариев по поводу госпитализации Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме 43 дня назад, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тамар Демурия – основательница организации «Грузия, взгляд из Франции», которая организовала протестную акцию - напомнила, что сама Зурабишвили родилась и прожила большую часть жизни во Франции, государстве, где принцип уважения прав человека положен в основу всей системы ценностей.
«Мы стали активистами, наблюдая за тем, что происходит в Грузии, чтобы защитить всех граждан и, тем более, президента, который поставил на ноги Грузию, речь идет об элементарных правах. Равнодушие нынешнего марионеточного президента в этой ситуации очень удивляет. Мы выросли во Франции, живем здесь по 20-25 лет, и нас очень удивляет, как можно быть настолько бессердечным, когда ты вырос в такой стране, как Франция», - заявила Демурия в комментарии грузинской службе Радио Свобода.
Ранее организация «Грузия, взгляд из Франции» обратилась с открытым письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону, призвав поддержать требования об освобождении Саакашвили и его госпитализации в частную клинику.
- Президент Грузии находится во Франции с рабочим визитом. Вместе с другими мировыми лидерами накануне она приняла участие в мероприятии по случаю 75-летия основания ЮНЕСКО. Ранее Зурабишвили также встретилась с президентом Макроном.
Оппозиция: в Грузию прибудет делегация Европарламента «для оказания давления на власти»
В ближайшее время в Грузию прибудет большая делегация депутатов Европарламента, и их миссия будет заключаться в «оказании давления на правительство». Об этом на брифинге заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили, передает SOVA. По ее словам, еще одной целью визита европарламентарием станет проверка состояния здоровья Саакашвили.
«У них будет миссия по наблюдению за ситуацией с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Но не только это – миссия этого визита будет заключаться в том, чтобы оказать серьезное давление на власти Грузии, чтобы они открыто заявили, что является их целью – развернуть страну в сторону России или двигаться в евроатлантическом направлении», - сказала Самадашвили.
Оппозиционер также прокомментировала решение Министерство юстиции не пускать депутата Европарламента Анну Фотыгу к Михаилу Саакашвили. Польский политик и дипломат планировала навестить третьего президента Грузии, но ей в этом было отказано.
«Я не помню, чтобы когда-либо члену Европейского парламента отказывали во встрече с заключенным в тюрьме. Это означает, что «Грузинская мечта» откровенно поворачивается спиной к Европе, и думаю, это очень больно ударит по нынешнему правительству», - добавила Саломе Самадашвили.
Бывший советник Дональда Трампа обвинен в неуважении к Конгрессу
Бывший советник по стратегическим вопросам при республиканском президенте Дональде Трампе может быть привлечен к уголовной ответственности за неуважение к Конгрессу. Об этом в пятницу сообщило Министерство юстиции США.
Обвинение было предъявлено в связи с отказом Бэннона прибыть на слушания в Специальном комитете Палаты представителей. Этот комитет расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.
Ранее Стив Бэннон отказался давать показания на слушаниях Палаты представителей, а также передавать в Конгресс запрашиваемые документы. Бывший советник Трампа заявил тогда, что «привилегия исполнительной власти» позволяет сотрудникам Белого дома сохранять конфиденциальность переговоров с президентом США.
Теперь же Бэннон заявил о готовности явиться в суд в понедельник, 15 ноября, информирует агентство Reuters.
- 21 августа 2020 года Бэннон был арестован по ордеру прокуратуры Нью-Йорка в ходе расследования подозрений в мошенничестве при сборе средств на проведение агитации за строительство стены на границе с Мексикой.
- 20 января 2021 года в прессе появились сообщения о помиловании президентом Трампом буквально в последний день пребывания в должности 73 человек, включая Бэннона (суд по делу Бэннона был назначен на май 2021 года)..
- 21 октября 2021 года Палата представителей США проголосовала за обвинение Бэннона в неуважении к Конгрессу из-за игнорирования им повесток Комитета Палаты представителей по расследованию захвата Капитолия 6 января 2021 года (максимальное наказание по этому обвинению - год тюрьмы и штраф 100 тыс. долларов).
В Минюсте объяснили причины недопуска к Саакашвили члена ЕП и литовских депутатов
Основными причинами недопуска европейских политиков к заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стали ухудшающееся состояние здоровья политика и меры безопасности. Об этом говорится в официальном письме Минюста, направленном члену Сейма Литвы, руководителю группы межпарламентских отношений с Грузией Раймундасу Лопате.
Лопата прибыл в Тбилиси вместе со своей коллегой Вилией Таргамадзе и депутатом Европарламента, экс-главой МИД Польши Анной Фотыгой, чтобы встретиться с Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 43-й день. Всем троим было отказано во встрече с заключенным, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Принимая во внимание состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от необходимой медицинской помощи, и обязанность пенитенциарной службы обеспечивать его здоровье и безопасность, в настоящий момент для посещений допускаются только посетители, определенные Тюремным кодексом Грузии», - сказано в письме Минюста, которое опубликовал председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильонис.
В министерстве заверили, что с момента задержания Саакашвили «пользовался всеми правами, предоставленными осужденным в соответствии с законодательством Грузии». «Среди прочего, его посетили до 200 посетителей, что свидетельствует о прозрачности грузинских властей. Медицинский персонал пенитенциарного учреждения регулярно следил за состоянием его здоровья. Его личный врач и группа врачей собрались для постоянной оценки его медицинских потребностей», - отмечено в письме.
Ведомство также перечисляет другие события, связанные с арестом Саакашвили. Так, Минюст объяснил причины перевода экс-президента из колонии в городе Рустави в госпиталь uлданской тюрьмы. Как отмечается, это было сделано для того, чтобы «свести к минимуму риск для здоровья заключенного и предотвратить возможные осложнения» после того, как Саакашвили отказался от основной части лечения.
Также в ведомстве напомнили, что защита Саакашвили обратилась в Европейский совет по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой о прекращении исполнения данного решения и переводе экс-президента в гражданскую клинику. Как заявляют в Минюсте, ЕСПЧ «счел стандарты содержания под стражей достаточными, что устранило необходимость требовать его (Саакашвили) перевода в любую другую больницу». Одновременно в ведомстве подчеркивают, что суд постановил «убедить заявителя прекратить голодовку».
Комментируя решение о недопуске, член Европарламента Анна Фотыга выразила сожаление и указала на отсутствие прозрачности со стороны грузинских властей. Одновременно она отметила, что именно правительство Грузии ответственно за жизнь и здоровье Саакашвили. Примечательно, что Фотыга была допущена к бывшему министру внутренних дел и экс-премьеру Грузии Вано Мерабишвили в «матросовскую тюрьму» в Тбилиси незадолго до его освобождения в начале 2020 года.
Путин: Государства Запада сами создали миграционные кризисы
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не имеет отношения к кризису на границе Беларуси и ЕС. Он дал интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия - 1». По словам российского президента, государства Запада сами создали миграционные кризисы.
Российские авиакомпании не перевозят мигрантов, которые находятся на границе Беларуси и ЕС. Путин, заявил Путин. Ссылаясь на Александра Лукашенко он отметил, что и белорусская авиакомпания «Белавиа» не перевозит мигрантов.
Разрядить сложившуюся ситуацию могли бы контакты между Лукашенко и Меркель, однако, как он выразился, они пока не разговаривают.
С начала недели Путин провел два телефонных разговора с Меркель и один с Лукашенко. В ходе общения обсуждалась и ситуация на белорусско-польской границе, сказал президент в интервью телеканалу «Россия - 1».
Петрушевская отказалась от премии, полученной от Путина в 2002 году
Писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии в знак протеста против попыток Генеральной прокуратуры ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента).
«Новая газета», сообщившая об этом, приводит фрагменты заявления Петрушевской, опубликованные в Фейсбуке (соблюдена авторская орфография):
«У меня сейчас отбирают Мемориал, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей. Пусть на меня снова заводят дело об оскорблении президента. Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии».
11 ноября Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Международный Мемориал». Эти требования распространяются и на подразделения общественной организации. Это правозащитный центр, архив, библиотека и музей. В качестве причины Генеральная прокуратура указала на «систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно - отсутствие маркировки у материалов организации.
В «Мемориале» считают требование Генпрокуратуры «политическим решением об уничтожении общества», которое занимается «историей политических репрессий и защитой прав человека».
- Петрушевская - лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства (2002). Эту награду почти 20 лет назад ей вручал президент Владимир Путин. Писательница отмечена Пушкинской премией фонда Альфреда Тепфера (1991), премиями журналов Октябрь (1993, 1996, 2000), «Новый мир» (1995), «Знамя» (1996), премиями «Москва-Пенне» (1996), «Звезда» (1999), «Триумф» (2002), премией фестиваля «Новая драма» (2003), театральной премией имени Станиславского (2004).
Президент Грузии предложила учредить Международный день кавказских языков
В рамках рабочего визита во Францию президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в форуме, посвященном 75-летию ЮНЕСКО. Конференция собрала лидеров разных стран мира, которые говорили о важности и роли организации в решении современных мировых вызовов.
В своем выступлении Зурабишвили заявила, что во время конфликтов культурное наследие остается объектом агрессии, что ставит целью стереть идентичность и историю. По ее словам, с этой проблемой столкнулась и сама Грузия.
«В Абхазии, на оккупированной Россией территории, так же, как и в Южной Осетии, многие средневековые церкви, соборы и монастыри находятся на грани разрушения и подвергаются уродливой переделке. Это служит единственной цели – стереть следы Грузии с наших территорий. Теперь запрещен грузинский язык и доступ к получению образования на нем. Язык больше не преподается ни в одной школе, грузиноязычные классы закрыты. Под угрозой сегодня находится сам абхазский язык», - сказала президент Грузии, передает Общественный вещатель.
По словам Зурабишвили, еще одна проблема – это язык ненависти, который существует практически во всех обществах и препятствует способности понимать друг друга. «Это то, что разделяет и поляризует нас – язык ненависти, сопровождаемый ложной, фальшивой информацией, которая с такой радостью распространяется в социальных сетях».
Президент Грузии также обратила внимание собравшихся на кавказскую языковую семью, которая, по ее словам, является самой маленькой лингвистической семьей на евразийском континенте, хотя в нее входят десятки языков.
«Абхазский язык – один из многих языков, которые с древних времен представляли Кавказ, названный арабами «горой языков». Все языки кавказской семьи, кроме грузинского, находятся в списке языков, которым угрожает исчезновение. Хочу обратиться к вам и к организации с инициативой, направленной на привлечение внимания международного сообщества и его участие в учреждении Международного дня кавказских языков», - сказала Саломе Зурабишвили.
Югосетпотребнадзор выявил за сутки 75 новых заболевших коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщила информагентству «Рес» в субботу глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, в ПЦР-лаборатории проведено 376 исследований. «Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2 173 человека, 100 - сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 9 487 человек, 7 314 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 50 015 исследований на коронавирусную инфекцию.
Оперштаб республики в субботу снял некоторые ограничения: с 15 ноября возобновляется работа школ и детских садов, университета, открываются объекты общепита, при этом до 1 декабря остается запрет на проведение свадеб и других торжеств.
Главы МИД и минобороны Франции и России встретились в Париже
Россия будет вынуждена считаться с последствиями новых нарушений территориальной целостности Украины. Министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли уведомили об этом своих российских коллег Сергея Лаврова и Сергея Шойгу на встрече в Париже в пятницу, 12 ноября. «Оба министра предупредили о серьезных последствиях в случае любого нового нарушения территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Франции.
В нем содержится также призыв французских министров к России «реинвестировать в переговоры в «нормандском формате». Париж напомнил об обязательствах РФ по «прозрачности передвижения и действий военных». Об этом сообщила «Немецкая волна»
На переговорах также обсуждалось положение на границе Беларуси и Европейского союза в связи с притоком нелегальных мигрантов. Французская сторона назвала «безответственным и недопустимым» поведение белорусских властей, которые используют мигрантов, прибывающих из кризисных регионов, для шантажа Евросоюза. Ле Дриан и Парли призвал Россию мобилизовать ее тесные связи с Беларусью, чтобы «положить конец подобным политическим играм».
Кроме этого, стороны обсудили иранскую ядерную программу, мирное соглашение Армении и Азербайджана, ситуацию в Афганистане и ряд других вопросов, а также подчеркнули важность сохранения каналов диалога между ЕС и Россией, между РФ и НАТО.
Депутату Европарламента не позволили встретиться с Саакашвили в грузинской тюрьме
Депутату Европарламента, экс-главе МИД Польши Анне Фотыге не позволили встретиться с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом Фотыга пишет в своем Twitter.
«Мне отказали в посещении Михаила Саакашвили в тюрьме. Я сожалею об отсутствии доброй воли и прозрачности со стороны правительства Грузии и еще раз повторяю, что шанс на выход из этой ситуации еще есть. Власти Грузии несут полную ответственность за жизнь и здоровье бывшего президента», - пишет европарламентарий.
Анна Фотыга прибыла в Тбилиси накануне вместе с двумя членами Сейма Литвы. Одной из главных целей ее визита была встреча с Михаилом Саакашвили. Согласно действующим правилам, члены делегации направили официальный запрос Минюсту Грузии, однако все трое получили отказ, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Комментируя факт, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари заявил, что в Грузии член Европаламента не может сыграть роль индульгенции. Он также посоветовал известному польскому дипломату «проявить добрую волю, изучить (дело Саакашвили) и потом разговаривать».
«У Саакашвили было около 200 посетителей, и на самом деле это не тюремная гостиница, мы должны соблюдать некоторые правила. Что касается европарламентариев,то действительно не было случая, чтобы они приезжали, приходили к Вано Мерабишвили, к Угулава и обычно виделись», - заявил Субари в комментарии телеканалу «Рустави 2».
По сообщениям СМИ события, связанные с Саакашвили, стали главной темой телефонной беседы президента Польши Анджея Дуды с его грузинской коллегой Саломе Зурабишвили 9 ноября. Дуда заявил, что уважает грузинскую судебную систему, но «арест Саакашвили портит имидж страны». Он также подчеркнул, что Польша помнит Саакашвили как друга Леха Качиньского, попросив принять меры, чтобы решить его дело мирным путем.
Югоосетинский оперштаб по борьбе с коронавирусом снял некоторые ограничения
На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции самопровозглашенной республики Южная Осетия, в связи со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение о снятии некоторых ограничений.
1. Возобновить с 15 ноября 2021 года функционирование:
- высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования;
- детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов;
- объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций.
2. Объектам общественного питания:
- запретить проведение массовых празднично- торжественных мероприятий;
- ограничить заполняемость посетителей до 50% от общего количества посадочных мест. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19.
3. Запретить до 1 декабря 2021 года:
- проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий;
- проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
4. Рекомендовать ограничение посещения:
- похоронных, поминальных мероприятий;
- при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими масочного режима.
5. Работодателям предоставить право:
- переводить работников, относящихся к группам риска (беременные женщины, лица, страдающие хроническими заболеваниями - сахарный диабет, бронхиальная астма, хронические болезни почек, онкологические заболевания, перенесшие инфаркт, инсульт) на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы.
6. Руководителям министерств, ведомств и организаций, независимо от форм собственности, обеспечить строгое выполнение «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела и обработки рук работников и посетителей кожными антисептиками, масочного и дезинфекционного режима, социального дистанцирования.
7. Объектам торговли, коммунальным объектам осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19 (усиление дезинфекционного и масочного режимов, социальное дистанцирование).
8. Лицам, находящимся на территории республики, строго соблюдать масочный режим в объектах, организациях вне зависимости от форм собственности.
9. Лицам, контактировавшими с лабораторно подтвержденными больными COVID-19, находиться на самоизоляции по месту жительства не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больными.
10. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, занимающихся перевозкой граждан на автотранспорте, а также лицам, занимающимся частным извозом, обеспечить строгое соблюдение режима текущей дезинфекции и масочного режима на общественном транспорте, такси.
11. Комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводить мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией, обеспечить лабораторную диагностику по выявлению COVID-19.
12. Министерству внутренних дел в рамках своих полномочий осуществлять контроль выполнения вышеуказанных требований.
Решения оперативного штаба вступают в силу с 15 ноября 2021 года, сообщает информагентство «Рес».
Верховная рада добивается допуска украинских врачей к Саакашвили
Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи под обращением к грузинским властям с просьбой о допуске к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинских врачей, а также об оказании ему надлежащего медицинского обслуживания. Об этом заявил в парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», запись которой доступна на YouTube-канале телепрограммы.
«Сейчас собрано уже более 100 подписей от украинских парламентариев – обращение к президенту Грузии с требованием, чтобы ему предоставили правильное медобслуживание. Мы видим, что консилиум украинских врачей не допущен к Михаилу», - сказал он.
Среди других требований авторов обращения – помещение Саакашвили в мультипрофильный госпиталь за пределами тюрьмы.
Арахамия также рассказал, что члены Верховной рады работают с коллегами из парламентов стран Европы, чтобы создать международную коалицию, которая бы оказывала давление на грузинские власти. При этом он подчеркнул, что в соответствии с договором о международной правой помощи, Киев как минимум может рассчитывать на то, что Саакашвили будет отбывать наказание в Украине, если ему будет вынесен приговор.
Накануне вопрос Саакашвили по телефону обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает агентство «Новости-Грузия». Глава грузинского правительства заявил, что за состоянием Саакашвили в тюрьме следят профессиональные врачи, фактически исключив возможность допуска к политику специалистов из Украины.
- Саакашвили является гражданином Украины, до последнего времени он возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области.
- Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. Со дня задержания 1 октября в знак протеста он продолжает голодовку.
- 8 ноября, на 39-й день голодовки, Саакашвили был переведен из колонии в городе Рустави в больницу Глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению.
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