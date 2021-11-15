Пашинян уволил министра обороны из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уволить главу Минобороны Аршака Карапетяна и назначить на его место вице-премьера Сурена Папикяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Хочу подчеркнуть, что я принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны и назначить на эту должность Сурена Папикяна, который в настоящее время является вице-премьером. Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня. На данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть смена министра», – сказал Пашинян на заседании Совета безопасности республики.

Премьер Армении утверждает, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы, пишет ТАСС.

«Со вчерашнего дня у нас было несколько встреч и обсуждений этим составом. Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Цель сегодняшней встречи – подвести итоги наших дискуссий, а также предоставить нашей общественности полную информацию о произошедших событиях», – сказал Пашинян.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что 14 ноября подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

«Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие предотвратили попытки противника утвердиться в этом районе», – говорилось в сообщении ведомства.

Около недели назад экс-глава Минобороны Армении Аршак Карапетян посетил самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику с рабочим визитом. В министерстве обороны Азербайджана тогда заявили, что «незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана – военно-политическая провокация».