Как обидеть избирателя?

Есть в Тбилиси одно место, очень популярное как среди туристов, так и среди местных аборигенов, называется оно «Парк Рике» и находится в самом-самом центре столицы. В любое время года там всегда полно народу – туристы позируют на фоне нависающих над площадью крепостных стен и скал, бродят по отреставрированным улицам Старого города, местные выгуливают детей и собачек, уличные музыканты поют, а иностранцы выстраиваются в очередь на канатку, которая стартует тут же.

В общем, изысканное европейское место. Именно оно может считаться одним из самых ярких символов противоречивой эпохи правления Саакашвили, о которой, пожалуй, больше чем когда-либо спорят сейчас, через девять лет после ее завершения.

Сегодня, находясь в парке Рике, мало кто вспоминает, что именно с этим местом был связан один из первых шумных скандалов эпохи правления ЕНД, связанный с конфискацией имущества. Как уже было сказано, сегодня это очень красивая площадь, но году так в 2004-2005-м это была настоящая постсоветская помойка – грязная, неухоженная, забитая торгашами, застроенная убогими дешевыми едальнями и облезлыми палатками.

В 2005 году мэрия начала реконструкцию площади, и для этого ей пришлось снести все эти уродливые строения. Владельцы были против, устраивали акции протеста, апеллировали к закону, обращались в суды… Но судебная система бессильна перед революционной целесообразностью. В итоге бизнес проигнорировали, и площадь приняла тот облик, который она имеет сейчас.

Вопрос на миллион долларов, вопрос, ответ на который организованное человечество не может дать со дня его появления: что важнее – право или справедливость? Закон или развитие?

Что вы предпочтете: соблюсти все процедуры и оставить площадь в центре города догнивать или наплевать на процедуры и сделать проект, который через несколько лет станет одной из главных туристических достопримечательностей города? Половинчатые решения вроде «выплатить компенсацию» не работают – никакие компенсации не заменили бы владельцам этих убожеств доходы, которые приносила им бесперебойная работа в самом центре города.

И вот так везде. Все правление Саакашвили – это один большой, растянутый на девять лет парк Рике. И очередная дилемма, перед которой встает любое правительство, решившее осуществить реформы в болотистой местности.

Вот вам конкретная ситуация. В 90-е годы весь Тбилиси, от самого центра до последней улочки на окраине, был застроен нелепыми уродливыми конструкциями, где торговали всякой всячиной. Весь город полностью состоял из ржавых киосков, обшарпанных двухэтажных магазинов, построенных в таких местах, где даже говорить об этом – преступление. Но все это было законно. Ну, понятно, что в 90-е годы никакого закона не было, надо было лишь дать пару долларов взятки нужному чиновнику, и вы бы получили право ставить торговую палатку у входа в парламент. Но по тем временам – законно. Времена соответствующие.

В 2004-2005 году перед властью встала та самая дилемма: что делать? Идти законным путем, то есть по каждому конкретному шалману обращаться в суд, ждать решения, потом идти в апелляционный суд, выплачивать немыслимые компенсации… Все это красиво, духоподъемно и, несомненно, конституционно, но займет лет сто, не меньше. Как говорил в свое время товарищ Ленин – «На это нужно время, а вот время, товарищи, это то, чего у нас нет».

В конечном итоге в 2004 году местный, локальный ответ на вопрос, что важнее – право или справедливость, процедура или развитие? – был дан. Процедуры решили отодвинуть в сторонку. Ненадолго. Тбилиси был очищен от скверны 90-х годов за считанные недели. Но, когда вы отменяете процедуры, нет никаких гарантий, что заведенная вами машина остановится там, где надо.

Я понимаю, что рассказы о кровавом девятилетнем режиме и тысячах ни в чем неповинных его жертв – это типичная «мечтательская» пропаганда. Одно только «убийство Жвания», которое «мечтатели» десятый год доказать не могут, чего стоит. Но при этом я уверен, что злоупотребления были. Их не могло не быть. Когда вы отменяете процедуры, неизбежно появится и обратная сторона медали – беззаконие.

С игнорированием процедур велась и борьба с криминальным менталитетом, носителей которого беспощадно сажали в тюрьмы за незначительные проступки, из-за которых в цивилизованных странах могут максимум оштрафовать на пару сотен. Но мы – не в цивилизованной стране. 2004 год – период полнейшего криминального беспредела: дно, воровской кодекс фактически повсеместно, в каждом доме, в каждом дворе. Можно, конечно, было пойти и по законному пути – суд, адвокаты, многотомные обвинения, показания… Но на это ушло бы лет сто, не меньше…

Снова было принято решение: плевать на процедуры. И снова результат: самые высокие места Грузии в рейтингах безопасных стран и полное отсутствие организованной преступности по сей день. Ценой этому было опять то же самое: когда вы отменяете процедуры, заведенная вами машина продолжает работать, и проконтролировать ее невозможно.

Главная ошибка, которую допустили «Нацдвижение» и лично Саакашвили, ошибка, за которую они сейчас платят дорогой ценой, – они не уловили момент, когда революционная целесообразность стала обузой для страны и начала плодить легионы недовольных избирателей.

Когда все тяжелейшие реформы были осуществлены, пришло время вернуть процедуры, но именно этого они и не сделали… Держать все под контролем, быть уверенным в том, что суды примут «правильное» решение, когда это понадобится, – это пьянящее чувство вседозволенности, которое в конечном итоге и привело к власти двоечников-«мечтателей».

Грузии сегодня как никогда нужно примирение, и возможно оно только при условии объективной оценки эпохи авторитарной модернизации 2004-2012 годов. Общество должно прийти к общему мнению: отмена процедур – слишком рискованное занятие, но иногда странам приходится на это идти. Главное, чтобы это «иногда» не становилось системой, ибо еще с советских времен мы помним, что на свете нет ничего более постоянного, чем временные сложности.

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