Кто порезал автопокрышки врио главврача психбольницы?

Ранним утром 12 ноября в поселке городского типа Агудзера Гулрыпшского района автомобиль временно исполняющей обязанности главного врача Республиканской специализированной психоневрологической больницы Ирины Ануа, припаркованный возле ее дома, был поврежден – неизвестные изрезали покрышки на его колесах. Ануа была назначена врио главврача медучреждения приказом главы Минздрава в сентябре текущего года. Узнав о произошедшем, на место выехали министр здравоохранения Эдуард Бутба, и.о. начальника ОВД по Гулрыпшскому району Резо Гулария, сотрудники Службы государственной безопасности. Бутба выразил слова поддержки руководителю медучреждения Ирине Ануа, а затем пообщался с коллективом больницы.

Из того, какое значение было придано этому случаю должностными лицами, нетрудно понять, что речь идет не о какой-то выходке на почве безделья хулиганствующих подростков, а о целенаправленной травле конкретного человека. По сообщению пресс-службы, Эдуард Бутба говорит:

«В этом структурном подразделении плавно наводится порядок, и я хочу сказать злоумышленникам: ко мне обращайтесь лично, это мое назначение, я в ответе за все, что происходит. Если какие-то вопросы есть, я готов к разговору. Никому не позволено оказывать давление на наших коллег».

Бутба добавил, что об инциденте доложено премьер-министру.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы Минздрава Низфой Аршба, чтобы узнать о том, кто и что может стоять за случившимся. Вот что она рассказала:

«Там правоохранительные органы, безусловно, этим занимаются, но психоневрологический диспансер… больница эта… он является структурным подразделением Минздрава, и сразу, как только министр узнал, что произошло вот такое вот ЧП, он выехал на место. До этого, по словам Ирины Ануа, ей неоднократно поступали какие-то угрозы. В какой форме, какие именно угрозы, я не могу сказать. Министр здравоохранения связывает это с ее профессиональной деятельностью. Потому как там есть спецблок, в котором находятся осужденные. Ранее там порядок был все же не такой жесткий, как должно быть для этого специализированного лечебного учреждения. Ирина Михайловна по поручению министра очень активно вместе с коллективом начала этот порядок наводить. Многое у них получается, и, видимо, у некоторых это вызвало такое негативное противостояние. То есть открыто, в лицо, не говорят, а действуя такими методами, попытались запугать».

В спецблоке, который упомянула моя собеседница, содержатся не только преступники с психическими заболеваниями, но и, как утверждает людская молва, достаточно психические здоровые, но сумевшие «откосить» от отбывания наказания в тюрьме, где более жесткие условия содержания. Около трех лет назад в абхазском обществе активно обсуждали такую трагифарсовую историю. Автомашина под управлением тогдашнего главврача психбольницы была остановлена сотрудниками ГАИ и аппарата МВД на посту «Мачара», причем в машине находился и пациент психбольницы Игорь Камлия, осужденный в 2018 году за участие в разбойном нападении на автозаправку. А ехали они на какую-то, как рассказывали, свадьбу…

Низфа Аршба рассказала о «вольнице», которая не так давно бытовала в спецблоке:

«Кто когда хотел, к ним приходил, кто когда хотел, передавал что-то, они могли выйти, зайти. И хоть доказательств у нас нет… чуть ли не девочек по вызову им привозили. Все это, естественно, сейчас привели в порядок. А там содержится немало, что называется, блатных, цветных, и теперь их друзья, которые к ним ходили… именно к этому предположению мы, скорее всего, склоняемся, сопротивляются, хотят, чтобы вернулся прежний режим работы, удобный для них, – круглосуточно».

Сама Ирина Михайловна, как слышал, из России, замужем за Ануа. Аршба рассказывает:

«Это специалист в области психиатрии, равных которому в Абхазии сейчас нет. Она чуть ли не заведующей отделением в больнице имени Кащенко была. И она уже была исполняющей обязанности у нас здесь на короткое время, и когда она стала приводить там все в порядок… легенько, скажем так, ее тогда запугали, и она даже уехала из Абхазии. И в этот раз они то же самое начали делать, ожидая, что она просто напишет заявление об уходе и просто оттуда уйдет. Но тут и министр наш ей серьезную поддержку оказал, и сотрудники СГБ не только районные, но и из центрального аппарата подключились. То есть они очень тщательно расследуют эту историю, и, насколько я знаю, установлено лицо, совершившее это преступление, его сейчас разыскивают. А он, как принято говорить в криминальной среде, «засухарился», то есть прячется».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии