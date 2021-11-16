Осужденного в Цхинвали гражданина Грузии госпитализировали в тяжелом состоянии

Сын экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Эдуард Саакашвили, распространил сегодня видеообращение, в котором просит власти перевести своего отца в гражданскую клинику. Он надеется, что никто не хочет допустить смерти его отца, который уже 46-й день голодает и с 8 ноября помещен в тюремную больницу.

Старший сын Михаила Саакашвили живет и работает в США, где закончил университет и уже создал собственную семью. Его младший сын – Николоз Саакашвили, живет в Тбилиси с матерью – Сандрой Рулофс, и учится в тбилисской школе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Я всегда был далек от политики, и сейчас обращаюсь к вам, как сын. Сын, который видит, что его отцу угрожает опасность. Когда моего отца задержали, я искренне считал, что ему создадут соответствующие условия и будут обращаться достойно, и что его здоровью не будет грозить опасность. Но произошло то, что произошло, все мы увидели то, что увидели.

Лично я был ошеломлен. Сначала тем, что его не перевели в клинику, затем тем, что оскорбили его честь, а потом теми ужасными кадрами, которые, наверное, никогда не сотрутся из моей памяти. Хочу обратиться к сторонникам власти. Я знаю, что многие из вас считают себя гуманистами и понимаю, что у вас есть очень серьезные претензии к моему отцу.

Искренне хочу, чтобы настало время, когда общество вместе, объективно и сбалансировано оценит прошлое, но то, что происходит сейчас, уже вышло за рамки политического правосудия и превратилось в очень опасное и уродливое сведение счетов. Налицо в лучшем случае халатность, а в худшем – умышленное убийство.

Власти могут несколькими простыми шагами решить существующую проблему и убрать ту опасность, которая угрожает здоровью моего отца. Хочу надеяться, что его смерть никого не устраивает и никто этого не желает. Поэтому от своего имени и от имени своего брата и матери, прошу вас, переведите Михаила Саакашвили в гражданскую клинику», - заявил Эдуард Саакашвили.