Три премьеры в закрытом Русдраме

Несмотря на то, что все культурные учреждения Абхазии остаются закрытыми для посетителей, работа в них не останавливается. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера готовит сразу три премьеры. «Jesus Christ Superstar», «Енджи-ханум, обойденная счастьем» и «Сто лет одиночества» – такие спектакли готовит для своего зрителя Государственный русский театр драмы. Генеральный директор Русдрама Ираклий Хинтба объяснил, почему выбор пал именно на эти постановки:

«Выбор этих названий укладывается в рамки общей репертуарной политики нашего театра. Задача – создать репертуар, который был бы интересен максимально широкому кругу зрителей, потому что в Абхазии мы должны бороться за аудиторию. Нам нужно создать репертуар, который и развлекал бы, и заставлял задумываться, и открывал новые имена авторов или новую литературу для зрителей, и, в принципе, влюблял бы в театр. Что касается «Jesus Christ Superstar», «Ста лет одиночества» и «Енджи-ханум, обойденная счастьем», то они никогда в Абхазии прежде не ставились. Более того, «Енджи-ханум» и «Сто лет одиночества» в принципе нигде не ставились. Были попытки постановки каких-то фрагментов из романа Маркеса, но вот так взять все его основные темы и попытаться реализовать их на сцене, – это первая попытка. И, конечно, это большой вызов для нас, но это то, что дает возможность театру развиваться».

Над рок-оперой «Jesus Christ Superstar», написанной композитором Эндрю Ллойдом Уэббером и драматургом Тимоти Райсом и впервые показанной на Бродвее в 1971 году, Русдрам работает с мая. Режиссером-постановщиком была назначена приглашенная из России для работы над мюзиклом Мария Тихонова. В рок-опере задействовано 13 актеров. Среди них есть даже приглашенные из других театров артисты. Работа над этим мюзиклом помогает им развиваться и открывать новые грани профессии. Уже несколько месяцев актеры занимаются вокалом с певицами Саидой Агрба и Наной Черкезия. Интересно и то, что у постановки будет две версии: одна на русском языке, другая на абхазском. Параллельно с «Jesus Christ Superstar» началась работа и над «Енджи-ханум, обойденная счастьем». Это моноспектакль в исполнении актрисы Русдрама Анны Гюрегян. Поставлен он по произведению абхазского писателя Даура Зантария режиссером Марией Романовой.

Вчера Русдрам объявил, что приступает к работе над новой постановкой – «Сто лет одиночества» по одноименному роману колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. И если рок-опера и моноспектакль уже готовы предстать перед зрителями (они ждут снятия запрета на работу культурных учреждений), то премьера «Ста лет одиночества» планируется лишь весной 2022 года. Ираклий Хинтба рассказал о новом спектакле: «Мы давно планировали прикоснуться к Маркесу. Хотя это огромная ответственность. Это сложность содержательного, символического и образного наполнения, и, конечно, самая большая сложность – это нахождение сценического языка, то есть своего рода режиссерского хода, чтобы можно было представить такой многослойный и густонаселенный роман на сцене в рамках спектакля, который не идет 10 часов, а все-таки имеет какие-то приемлемые временные рамки. Поэтому сейчас идет работа над образами. Актеры заняты поисками красок для своих персонажей, они приносят и показывают этюды. Мы сейчас находимся в творческом поиске. Для нас главное – это сохранить основные сюжетные линии и основные образные картины. То, что у тех, кто прочел это гениальное произведение, отпечаталось навсегда в памяти. Мы хотим сделать спектакль, который при его максимальной условности воздействовал бы непосредственно на зрителя, не только на его ум, но в первую очередь на его сердце, душу и эмоции».

Как подчеркнул Хинтба, жесткий запрет, который распространяется исключительно на работу культурных учреждений, негативно отразился на театре. На этом фоне кто-то даже принял решение уволиться. Но, несмотря на это, команда прилагает все усилия, чтобы в таких условиях не просто сохранить театр, но и повысить его творческий уровень через постановку сложных и интересных спектаклей.