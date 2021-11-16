Обзор грузинской прессы

«Что собирается делать «Национальное движение»?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Некоторые грузинские политологи уверены, что ЕНД планирует разыграть в Грузии один из сценариев «цветной революции». На митинге оппозиции 13 ноября лидеры «Национального движения» заявляли, что последующие 10 дней станут решающими для Грузии, это говорит о том, что главные события, по плану оппозиции, будут развиваться 23 ноября, в 18-летнюю годовщину «Революции роз», говорится в статье. Сейчас оппозиция максимально нагнетает обстановку с помощью некоторых СМИ и пытается спровоцировать власть с помощью небольших групп людей, организовывая акции у разных госучреждений, уверен аналитик Рамаз Сакварелидзе:

«Но для революции необходимы два важных фактора – это поддержка большой части народа и Запада. Ни одной из этих «поддержек» у «Нацдвижения» нет. Не получится у них устроить революцию. «Революцию роз» в 2003 году спланировал и осуществил Запад, а Саакашвили просто был в главной роли. А сейчас Запад молчит, Америка не болеет за Саакашвили, поскольку не желает его возвращения к власти. В США не хотят, чтобы однопартийное правление было заменено на такое же. Да и по реакции народа видно, что люди не желают возвращения Саакашвили к власти».

Во избежание эскалации власти не должны идти на провокации оппозиции, считает политолог Заал Анджапаридзе:

«Впрочем, тут возможны два пути развития ситуации: либо поддерживающие оппозицию граждане устанут и заявят, что в маленьких акциях нет смысла, либо власти до этого допустят ошибку. Во втором случае число людей, которые выйдут на улицы, значительно увеличится», – цитирует Заала Анджапаридзе газета «Резонанси».

С 1-го января 2022 года в Грузии будет задействована система дневных и ночных тарифов – это даст возможность предприятиям значительно сократить расходы на электроэнергию, заявила в интервью радио «Палитра» глава объединения «Энергетическая биржа» Ирина Милорава:

«Потребители ждут от новой модели чего-то нового. Во-первых, этот дифференцированный тариф означает, что если сегодня потребитель платит за электроэнергию по одному тарифу за весь месяц, то в будущем в ночное, дневное и пиковое время цена будет разной. Почему это возможность для потребителей? Если они смогут перераспределить потребление таким образом, чтобы основная нагрузка приходилась на недорогой сегмент, – это, естественно, снизит их затраты на электроэнергию. Если взять в пример другие развитые страны (в которых действует система дифференцированного тарифа), то бывали даже случаи, когда в ночное время цены за электроэнергию бывали отрицательными», – говорит Милорава и утверждает, что при правильном потреблении электроэнергии экономия возрастет в 1,5-2 раза.

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Информационное интернет-агентство sportall дало свою оценку работе, проделанной главным тренером сборной Грузии по футболу Вилли Саньолем в 2021-м. Его команда завершила футбольный год на хорошей ноте. Три победы подряд – нелегкая задача, однако с практической точки зрения эти результаты дают лишь веру в завтрашний день, пишет автор статьи Гвтисавар Антадзе.

«Последние результаты действительно связаны с тренерскими способностями Вилли Саньоля – подбором состава и тактики, с пониманием возможностей игроков. Много времени ушло на это или мало, но Вилли добился успеха, и теперь главное – продолжить в том же духе. Стоит признать, что успех мартовских игр во многом был связан с хорошей формой Кварацхелия и первым «эффектом тренера». Затем в сентябре был провал, но завершился год с новой надеждой. Саньоль тоже стал более открытым, он находится в хорошем настроении и уверен в себе».

Антадзе упоминает и одного из самых успешных футболистов сборной – Хвичу Кварацхелия: «Хорошо, когда есть лидер, который может решить судьбу матча, но победа не должна ассоциироваться только с одним человеком», – пишет автор статьи.