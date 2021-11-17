Кандидат изумрудного города

С приближением президентской избирательной кампании в Южной Осетии набирает обороты предвыборная благотворительность. Потенциальные претенденты, уже занимающие высокие должности, демонстрируют щедрость – кто-то дарит многодетной семье автомобиль, а кто-то дает вдове деньги на надгробный памятник. На кого рассчитан такой пиар?

В начале ноября газета «Южная Осетия» писала о том, что у вдовы абсолютного чемпиона СССР по дзюдо Геннадия Танделова, одинокой пенсионерки Райи, нет средств на надгробный памятник супругу. Через несколько дней появилась вторая публикация о том, что, узнав об этом, президент Анатолий Бибилов сразу же дал поручение оказать вдове необходимую помощь. Та в свою очередь направила в газету благодарственное письмо президенту, которое было опубликовано:

«Я очень благодарна Анатолию Ильичу за проявленное внимание. Несколько лет назад, когда Геннадий тяжело болел, президент уже оказал нам материальную помощь. А сейчас, благодаря содействию Анатолия Ильича, я смогу должным образом обустроить могилу супруга. От имени наших родственников и от себя лично хочу ему сказать большое спасибо за это».

Депутат парламента первого созыва общественник Тимур Цхурбати говорит, что сочувствует вдове и рад, что у нее появилась возможность установить памятник. Его смущает другое:

«Наверное, многим в республике мои слова не понравятся. Конечно, хорошо, когда нуждающимся оказывают помощь. Но мы же видим, как оформляются эти подарки. Приглашают журналистов, освещают в прессе, проправительственные боты разносят эти новости по Сети, чтобы вся Осетия знала… Из всего этого видно: организаторам акций безразлична судьба этих людей, здесь главное – это пиар. У нас близятся президентские выборы, а это значит, что таких акций будет еще больше, чтобы привлечь на свою сторону бедствующую часть населения. К сожалению, их у нас еще много.

– Получается, вы против благотворительных акций?

– Если помощь осуществляется за счет бюджета, то почему люди выстраиваются в огромные очереди к президенту? Почему нужно обращаться за помощью к нему, а не в социальные службы, например? Система должна помогать человеку. Но сейчас людей ставят в такое положение, что они становятся просителями. Это унижает человека и, что хуже всего, разрушает его душу. Его ставят перед фактом: если он будет просить и унижаться, то, может быть, чего-нибудь добьется. Это самое страшное, несравнимое с тем, что он там какую-то помощь получил».

Чтобы был понятен посыл Тимура Цхурбати… Джеймс Белл – британский военный разведчик, участник Кавказской войны на стороне черкесов, отмечал в своих дневниках, что в разоренных войной черкесских обществах стали часто проводить коллективные молебны, сопровождавшиеся обильными жертвоприношениями. И дело здесь было не в возросшей религиозности общества. Война, длившаяся десятилетиями, поставила многие семьи на грань голода. Для состоятельных членов общества это был деликатный способ под предлогом коллективного молебна накормить бедствующих односельчан жертвенным мясом без ущерба для их гордости.

То есть, говоря нынешним языком, помощь должна была быть недемонстративной, неунизительной. Помощь же, оказанная на публику, превращается в тяжкую ношу, делает человека обязанным, но не благодарным.

Это касается личных пожертвований. Что до помощи из бюджета, убежден Тимур Цхурбати, то здесь и вовсе нет причин для благодарности чиновнику – его для этого нанимает народ Южной Осетии и хорошо за это платит.

Еще один явно рекламный материал, который обратил на себя внимание жителей республики, был опубликован на страницах информагентства «Рес». О том, как Анатолий Бибилов передал дефицитные лекарства больным «красной зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра.

«Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов передал Минздраву республики для «красной зоны» дефицитные позиции медикаментов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», – сообщила пресс-служба Минздрава.

В чем смысл таких объявлений, задается вопросам экс-депутат парламента, сопредседатель движения «Союз Алания-Россия» Роланд Келехсаев. Что значит – президент передал лекарства «красной зоне»? Почему он, первое лицо, занимается снабжением? А чем в это время занят Минздрав? Если это пиар, то плохой, считает Роланд Келехсаев:

«Наверное, он просто хотел попиариться на этих лекарствах, но не подумал о последствиях. После таких публикаций возникает вопрос: а чем у нас занимается Министерство здравоохранения? Или, может, Россия отказала нам в предоставлении этих препаратов и, вопреки всему, он где-то достал лекарства для больных? Конечно, мы понимаем, что все не так, но как иначе воспринимать эту новость? По этой логике я не удивлюсь, если завтра появится материал под заголовком «Президент сбил грузинский беспилотник» или «Президент задержал за месяц шестьдесят нарушителей госграницы». Это плохой пиар, который зачем-то предложили Анатолию Бибилову».

Всякий раз государственные мужи в своих предвыборных речах обещают обществу экономическое развитие и правовое благополучие, но неизменно заканчивают свои должностные сроки оказанием материальной помощи наиболее нуждающимся или помилованием безвинно осужденных бедолаг. Власть как бы извиняется за то, что не получилось, и задабривает обманутые надежды избирателя перед второй возможностью порулить республикой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия