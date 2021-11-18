Экс-директору Глданской тюрьмы предъявлено обвинение по еще одному делу о пытках

Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение в пытках бывшему директору Глданской тюрьмы Александру Мухадзе по прозвищу «Киллер». Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства.

Мухтадзе вменяется в вину преступление, предусмотренное второй частью статьи 144-1 УК Грузии. Оно наказывается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет.

Согласно версии следствия, в мае 2011 года на тот момент глава военной полиции Мегис Кардава и Александр Мухадзе, требовали от задержанного по обвинению в приобретении-хранении наркотиков сознаться в причастности к несуществующим террористическим актам, а также дать показания против других лиц, пишет агентство «Новости-Грузия».

Сторона обвинения основывается на показаниях гражданина, который проходит по делу в качестве пострадавшего. Бывший заключенный утверждает, что при задержании ему подбросили наркотики.

«После отказа от дачи желаемых показаний, задержанный был доставлен в т.н. тюремный «карантин», где он следил за тем, как один из заключенных подвергается сексуальному насилию. После чего жертве пригрозили, что, если он не даст желаемых ими показаний, его также изнасилуют», — говорится в заявлении прокуратуры.

Позже, согласно прокуратуре, обвиняемый написал признание под диктовку Кардава в своей причастности к несуществующим террористическим актам. По каким-то причинам Кардава и Мухадзе сочли его недостаточным и «вынудили задержанного съесть лист, на котором было написано признание».

«Для получения желаемых показаний его завели в камеру, где при участии других заключенных в масках было инсценировано сексуальное насилие, которое снимали на камеру», — добавили в ведомстве.

Кардава и Мухадзе продолжали допросы обвиняемого почти год, до февраля 2012 года. Во время одного из них Кардава, как утверждается, «приставил пистолет к голове заключенного для психологического давления».

«Опасаясь избиений, пыток, распространения видеозаписей сексуального характера и продолжающегося физического насилия, потерпевший был вынужден подписать признание. После этого через какое-то время он попытался покончить жизнь самоубийством», — сказано в заявлении прокуратуры.

Из сообщения также известно, что новое уголовное дело против задержанного так и не было начато, как и следствие, касавшееся «несуществующих террористических актов».

В качестве доказательств прокуратура публикует видео одного из допросов потерпевшего, проведенного Мухадзе и Кардава в 2011 году.