Обзор абхазской прессы

Исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа в интервью ИА «Абхазия-Информ» рассказала об инициативах участников недавней конференции в Белграде и предложениях участников неформального грузино-абхазского диалога. Она отметила, что главная цель участия в диалоге – донесение и до грузинской стороны, и до международных организаций, экспертов и дипломатов информации об истории и корнях конфликта, об устремлениях современной Абхазии.

«В вопросе политических взаимоотношений Абхазии и Грузии участники остаются на диаметрально противоположных позициях. Абхазские участники исходят из позиции, что вопрос независимости Абхазии окончательно решен и обсуждению не подлежит. При этом стороны пришли к согласию о том, что международная изоляция не только несправедлива и тормозит развитие Абхазии, но и усугубляет конфликтные отношения с Грузией, которая является главным препятствием в вопросе деизоляции. В Белграде основные участники диалога решили изложить идеи, высказанные на разных этапах, суммировать и опубликовать их в виде предложений. С абхазской стороны основными участниками были Арда Инал-Ипа, Астамур Тания, Лиана Кварчелия, Инал Хашиг и др, хотя Лиана и я на последней встрече в Белграде не были. Мы все участвуем в диалоге в личном качестве, и никаких соглашений, по определению, подписывать не собираемся, это не наши полномочия и это не наша задача. Данные предложения могут быть предметом для обсуждения среди экспертов и политиков, и хотелось бы, чтобы они обсуждались, по существу», – сказала Арда Инал-ипа.

Политолог отметила, что Вторая карабахская война и ее последствия говорят о том, что замороженность конфликта – это не есть гарантия мира. «Сегодня появилась новость о том, что создается механизм в формате 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Турция, Иран) по регулированию процессов на Южном Кавказе. Этот формат исключает участие, в частности, Абхазии. Это означает, что решения, касающиеся нашего региона, будут приниматься без нас. Мы же стремимся к тому, чтобы Абхазия была активным равноправным участником региональных процессов. И в этом смысле сформулированные участниками диалога предложения как раз направлены на преодоление международной изоляции Абхазии и продвижение вопроса ее участия в региональном сотрудничестве», – подчеркнула Арда Инал-ипа.

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Телеграм-канал Ruspublika публикует мнение представителя Абхазского народного движения Аслана Кмузова по поводу убийства молодого парня при его «задержании» сотрудниками Гагрского РОВД. Аслан Кмузов ранее служил в органах Минюста, ГСО.

«Как показала мне практика и в последствии статистические данные, немаловажными факторами, толкнувшими молодых людей на преступления, являются социально-экономические дела в стране, связанные с незанятостью молодого населения, слабая работа с семьями, состоящими на контроле в соответствующих службах; нет должного внимания со стороны государства, направленного на поддержку молодежи в различных сферах», – написал Кмузов.

Основой основ правоохранительной системы, по его словам, является не розыск лиц, так как это последнее, до чего должен дойти оперативно-следственный сотрудник, а предупреждение и пресечение преступления. Но для этого нужны профессионализм и оперативная «закалка».

«Сегодня произошла большая беда, сегодня погиб абхаз, это большая трагедия для Абхазии. И погиб от рук таких же абхазов. Неужели не было возможности не довести до такого? Тем более, официальный сайт МВД РА заявляет о наличии оперативной информации о готовящемся преступлении. Безнаказанность порождает большую беду. И мы уже не раз в этом убедились», – заключил Аслан Кмузов.

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Заявление президента Абхазии о том, что граждане России должны иметь возможность приобретать недвижимость в республике, на страницах «Нужной газеты» комментирует ветеран войны из Очамчыры Лариса Хаджимба.

«Кто дал вам право распоряжаться народным достоянием, нашей землей и всем, что на ней есть? Как продают гражданство, так продадут и землю, если дадим волю. Мы же останемся нищими слугами у новых хозяев, купивших недвижимость, сделав ее своей собственностью. Граждане, не допустите этого – вы продадите дома, проедите и потратите деньги, а следующие поколения останутся без жилья в распроданной Родине в должности прислуги, открывающей двери новым господам. Не молчите, не заблуждайтесь, потом ничего невозможно будет изменить», – отметила Лариса Хаджимба.

Напомним, что президент Аслан Бжания, выступая на совещании в Ткуарчалском районе 8 ноября, заявил: «Нам надо выйти на то, чтобы граждане Российской Федерации имели право покупать здесь недвижимость. Это не должно быть связано с приобретением политических прав или гражданства. Это экономический аспект. Нам нужны здесь люди, нам нужны специалисты, которые будут работать, которые будут приезжать и уезжать, люди, на которых будет работать наш производитель, ради которых он будет выращивать продукцию».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия