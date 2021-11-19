Новости
В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили
В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в глданской тюремной больнице Тбилиси.
«Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи», – сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что украинские дипломаты в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня посетить Михаила Саакашвили, взаимодействуют с адвокатами и правозащитниками, а также поддерживают регулярную связь с родственниками.
«Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михеила Саакашвили и возвращению его в Украину», – резюмируют в МИД.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод Михаила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и сможет обеспечить реабилитацию Саакашвили после голодовки.
Другие новости дня
Австрия объявила обязательную вакцинацию населения
Австрия стала первой страной Евросоюза, объявившей об обязательной вакцинации граждан. Жители должны полностью привиться до 1 февраля 2022 года. Об этом в пятницу, 19 ноября объявило австрийское правительство.
Кроме того, власти ввели общий локдаун на 10 дней. Он может быть продлён максимально до 20 дней, заявил канцлер Александр Шалленберг.
Из-за роста числа заболевших коронавирусом 14 ноября правительство Австрии ввело жёсткие ограничительные меры для невакцинированных жителей страны.
В Австрии привито около двух третей населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе. Локдаун для непривитых затрагивает около двух миллионов человек. Им запрещено покидать дома без уважительной причины, к которым относятся поход на работу, в продуктовый магазин или к врачу. В общественные места вход для невакцинированных закрыт даже с негативным ПЦР-тестом.
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти самопровозглашенной республики Абхазия обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства.
«Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела встречу с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишба. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и комфортных условий для россиян во время отдыха в Абхазии», – сообщили в ведомстве.
Глава Ростуризма напомнила, что в прошлом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России.
«В частности, в ресторане пансионата «Самшитовая роща» произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация», –указали в ведомстве.
Хишба заверил, что ситуация находится под личным контролем абхазского руководства, пишет РИА Новости.
Двое россиян пострадали в ночь на 15 июня в ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща», их доставили в больницы Сочи и Краснодара. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
Армения подтвердила гибель шести военнослужащих в боях 16 ноября
По имеющимся на сегодня данным, в боях на границе Армении и Азербайджана 16 ноября с армянской стороны погибли шесть человек, сообщает Министерство обороны Армении.
Согласно сообщению, погибшие: 31-летний старший лейтенант Тарон Дживанович Саакян, военнослужащие-контрактники: 30-летний младший сержант Меружан Артурович Арутюнян, 31-летний рядовой Гурген Ашотович Саргсян, 32-летний младший сержант Артур Дживанович Мартиросян, 41-летний рядовой Давид Гельбертович Амирян. Личность еще одного погибшего военнослужащего уточняется.
«При посредничестве и участии российской стороны ведется интенсивная работа по возвращению плененных в результате боевых действий и поиску пропавших без вести. По состоянию на 10:00 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и контролируется Вооруженными силами Армении», – говорится в сообщении.
До сегодняшнего дня военное ведомство сообщало о двух погибших военнослужащих. Вследствие продлившихся 6 часов боев азербайджанская сторона захватила в плен 13 армянских военнослужащих, судьба еще 24 военнослужащих была неизвестна.
Азербайджанская сторона официально сообщила о семи погибших и десяти раненых.
16 ноября на границе Армении и Азербайджана развернулись интенсивные бои с задействованием бронетехники, артиллерии. Официальный Ереван заявил, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении. Баку обвинил армянскую сторону в провокации. Армянская сторона заявила, что обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения. Вечером при посредничестве России огонь был прекращен.
COVID-19 в Грузии: 4278 новых случаев, 63 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 63 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 352.
За сутки в стране выявили 4278 новых случаев коронавируса. Накануне провели 51 298 тестов: PCR-тестов – 20 025, экспресс–тестов на антиген – 31 273.
Выздоровели еще 4154 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 804 571, выздоровевших – 741 470.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,34%, за последние 14 дней составляет 9,52%, за неделю – 8,99%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7099 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 082 020.
В Конгрессе предлагают не признавать легитимость Путина после 2024
Два конгрессмена - демократ из штата Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон - внесли в Палату представителей Конгресса США проект резолюции о непризнании Соединёнными Штатами легитимными "любых попыток президента Российской Федерации Владимира Путина остаться в своей должности после завершения своего последнего срока 7 мая 2024 года".
Конгрессмены считают, что поправки к Конституции России, одна из которых предусматривает так называемое обнуление сроков Путина и даёт ему возможность баллотироваться в президенты в 2024 и 2030 годах, были приняты с нарушением международных обязательств России, а также благодаря масштабным фальсификациям в ходе так называемого всенародного голосования в прошлом году.
Конгрессмены при этом ссылаются на движение "Голос" (признано в РФ "иноагентом") и его информацию о том, что предположительно 27 миллионов бюллетеней в поддержку поправок были вброшены. Очевидно, речь идёт о подсчётах математика Сергея Шпилькина, изучающего российские электоральные аномалии. Также в тексте указывается, что США в принципе выступают против продления президентских полномочий в других странах путём референдумов, а также содержатся ссылки на выступления американских официальных лиц, осудивших нарушения во время всенародного голосования в России.
Текст содержит фактическую ошибку - в нём утверждается, что у Владимира Путина сейчас второй срок президентства, который начался в 2012 году. В действительности Путин в должности уже четвёртый срок. Исполняющим обязанности президента он стал ещё в 1999 году и с тех пор занимает высший пост, с перерывом на 4 года президентства Дмитрия Медведева (2008-2012).
Если резолюция будет принята, она будет носить рекомендательный характер.
Ранее резолюцию с рекомендацией не признавать легитимность поправок и, как следствие, возможного нового срока Путина принял Европарламент.
В российском Совете Федерации заявили, что если Конгресс примет резолюцию, это "приведёт к разрыву отношений России и США". Сам документ назвали "вмешательством в выборы".
Путин ещё не говорил, намерен ли он баллотироваться в президенты в 2024 году. Необходимость принятия поправки об "обнулении" он объяснил необходимостью стабильного развития страны. Из его слов следует, что, если бы чиновники знали, что он точно уйдёт с поста президента в мае 2024 года, в России началась бы борьба за власть, что помешало бы развитию.
Омбудсмен Украины просит Грузию отпустить Саакашвили в больницу в третьей стране
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает власти Грузии разрешить перевод Михаила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и сможет обеспечить реабилитацию Саакашвили после голодовки. Об этом Денисова сказала во время брифинга в пресс-центре «Укринформа».
«Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам предоставления медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии», – сказала Денисова.
Она призвала другие страны и международные правозащитные организации поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его реабилитации после голодовки.
Как сообщалось ранее, Денисова не смогла встретиться с голодающим в тюремной больнице Саакашвили. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что «законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена, нет такой необходимости, нет такого обязательства».
Сопредседатели Женевских дискуссий посещают Цхинвали
В Цхинвали проходит встреча югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях с сопредседателями от ЕС, ООН и ОБСЕ, которые прибыли для обсуждения повестки дня предстоящего раунда переговоров.
Глава югоосетинской делегации, госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочиев поприветствовал сопредседателей и отметил, что эта последняя встреча в уходящем году, в ходе которой планируется обсудить вопросы, стоящие на повестке очередного раунда.
«В условиях продолжающейся пандемии коронавируса, рад видеть всех в полном здравии. На повестке – обсуждение вопросов обеспечения безопасности республики Южная Осетия, гуманитарные вопросы и, в первую очередь, вопросы касающиеся без вести пропавших граждан Южной Осетии. Накануне на встрече в формате МПРИ уже обсуждались некоторые актуальные вопросы, и глава югоосетинской делегации Егор Кочиев расскажет вам об итогах подробнее», – подчеркнул госсоветник.
По информации агентства «Рес», сопредседатель от ЕС Тойво Клаар выразил слова благодарности за теплый прием. Сопредседатель от ОБСЕ Анника Сёдер, в свою очередь, обратила внимание на то, что встреча в формате МПРИ, которая состоялась накануне, была плодотворной.
«Мы следим за ситуацией, а также наращиваем свою вовлеченность в вопрос без вести пропавших граждан Южной Осетии», – сказала она.
По информации агентства «Рес», Сёдер назвала де-факто границу «административной линией».
Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу выразила готовность к плодотворному диалогу и добавила, что на последней в этом году встрече в формате МПРИ принимали участие «два сопредседателя–женщины, такое было впервые».
Константин Кочиев заметил, что «когда появляются женщины в качестве ведущих в такой серьезной встрече, это означает, что ситуация мирная и спокойная».
Голодающая Элене Хоштария отказывается от медикаментозного лечения
Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, которая уже 17 дней голодает, требуя, чтобы Михаила Саакашвили доставили в многопрофильную клинику гражданского сектора, отказывается от медикаментозного лечения. Об этом депутат написала на своей страничке в соцсети Facebook, передает СОВА.
«Всю прошлую ночь я ждала кадра или фразы о том, что его переведут [в гражданскую больницу] после стольких рекомендаций врачей и паники. Наконец, с ночи я сделала вывод, что в то время, когда в голове Саакашвили и не только идут опасные процессы, даже за несколько критических часов это не исследовано до конца.
Времени не просто нет, возможно, уже поздно. Поэтому я решила приостановить медикаментозное лечение для изменения критических показателей, и пока его не переведут, я не буду делать никаких переливаний и ничего не приму. У меня нет другого пути. Я не бездействовать в решающие минуты. Немедленно переведите Саакашвили в клинику!», – написала Хоштария.
Саакашвили, который продолжает голодовку уже 50-й день, накануне потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако, как указали некоторые независимые эксперты, дальнейшее лечение политика в тюремном госпитале просто невозможно.
МИД Франции и ФРГ обвинили Лаврова в нарушении протокола
Франция и Германия обвинили Россию в нарушении дипломатического протокола после того, как Москва опубликовала переписку министров иностранных дел трёх стран по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Министерство иностранных дел Украины назвало действия России "добиванием "нормандского формата" - переговоров с участием Украины, России, Германии и Франции.
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что нет ничего удивительного, что подобную переписку предают огласке. В то же время Меркель сожалеет, что саммит в "нормандском формате" не состоится до истечения её полномочий, о чём она просила президента Путина.
Переписка Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована в среду, 17 ноября. Она состоит из нескольких писем. В первом Лавров пишет о подготовке к встрече в "нормандском формате" и предлагает проект итогового заявления. В нем среди прочего упоминается необходимость налаживания прямого диалога между Киевом, "ДНР" и "ЛНР", а сам конфликт назван внутриукраинским.
В ответном письме Маас и Ле Дриан выражают несогласие с российским проектом итогового заявления и предлагают свой вариант документа.
В последнем из опубликованных писем от 16 ноября Лавров пишет, что Москва всё чаще сталкивается с "искажением позиции России" и искажением её роли в урегулировании конфликта. Лавров заявил, что Ле Дриан и Маас безосновательно обвинили Россию в отказе от министерской встречи в "нормандском формате" и попытках подорвать территориальную целостность Украины. В этом же письме российский министр предупредил коллег о планах опубликовать переписку. 18 ноября, отвечая на вопрос о причинах публикации дипломатической переписки, глава МИД России заявил, что его "достали".
Министерства иностранных дел Германии и Франции призвали Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу. Лавров заявил, что Москва примет участие во встрече в "нормандском формате" исключительно после выполнения Киевом минских соглашений.
Россия обвиняет Украину в том, что она стремится подменить своими инициативами Минские соглашения об урегулировании в Донбассе, заключённые ещё в 2015 году. Украина заявляет, что исполнение Минских соглашений затрудняет именно позиция России.
Предыдущий саммит глав государств в "нормандском формате" прошёл в декабре 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский не раз публично заявлял о своем желании снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Путин считает неплохими перспективы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта
«Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения», – заявил президент России Владимир Путин.
Говоря о преодолении разногласий, Путин отметил, что «возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, восстановлению в Закавказье экономических связей, разблокированию транспортных коридоров».
«На мой взгляд, перспективы там неплохие. Реально все страны региона, включая Россию, заинтересованы в урегулировании, долгосрочном урегулировании проблемы», – сказал президент России.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Министерство обороны России внесло предложения относительно подготовительного этапа делимитации и демаркации границы. Пашинян не сообщил подробностей, лишь сказал, что предложения российской стороны для Армении приемлемы.
Врач Саакашвили: Мы не можем исследовать головной мозг, в Глданской тюрьме нет МРТ
В больнице Глданской тюрьмы нет аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) и провести исследование головного мозга экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в пенитенциарном учреждении невозможно. Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, осмотревший пациента в тюремном госпитале.
На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.
«Состояние тяжелое, очень тяжелое. Сейчас, например, здесь у нас был невролог, который допустил очень неприятный диагноз, который, по моему мнению, заслуживает очень большого внимания. Миша Саакашвили должен быть переведен в многопрофильную больницу, где есть аппарат высокого уровня, который позволяет изучить состояние его головного мозга», – сказал Кипшидзе.
Он подчеркнул, что данные исследования являются приоритетными и безотлагательными, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В эти минуты важнее всего сделать МРТ. Здесь нет аппарата МРТ, они есть всего в нескольких клиниках Тбилиси. Местные врачи предложили нам сделать компьютерную томографию, но мы отказались… Так что мы не можем сделать диагностику состояния головного мозга», – добавил врач.
17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Сегодня члены консилиума указали, что их прогноз оправдывается.
В тюремном госпитале сегодня побывали члены правящей партии «Грузинская мечта», в том числе те, которые возглавляют профильные комитеты парламента. Экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко допустил, что Саакашвили переведут в гражданскую больницу, если врачи разных профилей дадут соответствующую рекомендацию.
Госдеп призвал обеспечить Саакашвили справедливый судебный процесс
Вашингтон призвал власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с ним справедливо.
«Мы призываем власти Грузии обращаться с господином Саакашвили справедливо и с соблюдением достоинства, а также следовать рекомендациям Народного защитника относительно подходящего с ним обращения», – заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«Мы также твердо призываем власти Грузии обеспечить, чтобы господин Саакашвили смог присутствовать на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом. Господин Саакашвили имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично, если он этого потребует», – добавил он.
Отметим, что в предыдущем заявлении Прайс призвал Грузию обращаться с Саакашвили «справедливо и достойно».
Нобелевские лауреаты Горбачев и Муратов поддержали «Мемориал»
Лауреаты Нобелевской премии мира, бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, призвали Генпрокуратуру России отозвать иск о ликвидации правозащитной организации «Мемориал», структуры которой российские власти объявили «иностранными агентами».
«Многолетняя деятельность «Мемориала» всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем», - заявили в совместном обращении Горбачев и Муратов, отметив, что продолжение работы правозащитной организации «отвечает интересам общества и российского государства, а требование его закрыть вызвало в стране тревогу и беспокойство».
11 ноября Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Международный Мемориал», а также ее подразделения – правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно – отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации.
В правозащитном центре назвали действия российских властей «политическим давлением» и отметили, что «никаких законных оснований для ликвидации нет».
Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «у «Мемориала» давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства».
Коронавирус в Абхазии: 119 новых случаев инфицирования, 3 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 647 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: женщина 85 лет и двое мужчин 65 и 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 82 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 693 человека. Зарегистрировано 498 летальных случаев. Выздоровели 27 809 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Врач: Минздрав будет работать над переводом Саакашвили в многопрофильную клинику
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе разделяет мнение врачей о необходимости перевода экс-президента страны Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику. Об этом заявил врач-реаниматолог Георгий Григолия - представитель консилиума, созданного при омбудсмене Грузии для оценки состояния Саакашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
«Министерство здравоохранения будет работать над тем, чтобы произошел перевод Саакашвили. Позиция Тикарадзе основана на том, что она врач, а не политический деятель. Она согласилась со всеми аргументами и, вероятно, попытается что-то сделать. То есть она согласилась, что в том учреждении нецелесообразно лечить такого тяжелого больного и будет лучше перевести его в полипрофильную клинику. От этой встречи у меня осталось позитивное впечатление. От этой встречи у меня осталось позитивное впечатление, что госпожа Екатерина и ее заместитель гораздо ближе к позиции врачей, чем к политическим руководителям», - сказал Григолия.
Накануне группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике, прогрессирующая гипокалемия, талассемия, существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.
До сих пор власти отказывались госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.
Путин предложил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, то есть на тысячу рублей. В таком случае прожиточный минимум составит 12 654 рубля в месяц. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Также президент поручил подготовить поправки об увеличении минимального размера оплаты труда на 1100 рублей – в будущем году МРОТ составит 13 890 рублей в месяц.
Владимир Путин отметил, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. Соответственно, размер этих выплат тоже увеличится.
18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, то есть превысила 10 процентов в годовом исчислении. По ее словам, в целом инфляция сейчас в 2 раза выше, чем заявленная Центробанком цель в 4 процента, а продовольственная – «уже, к сожалению, двузначная».
Грузинская оппозиция отказалась от протестных шествий в пользу единого митинга
На фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение» отказалось от проведения протестных шествий, анонсировав на 19 ноября масштабный митинг в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В этот важнейший для страны момент истории, как никогда важна полная мобилизация и единство. Мы отменяем шествие-манифестацию, которая была запланирована на завтра на трех локациях», - заявил председатель ЕНД Ника Мелия на пресс-конференции в пятницу.
Он призвал всех, «кто считает, что третий президент не должен быть убит», в пятницу собраться на площади Первой Республики в 15:00.
«Несмотря на то, что завтра рабочий день, главная работа завтра – на площади Республики», - сказал Мелия.
Он призвал сторонников тепло одеться и приготовиться к «справедливой, ненасильственной борьбе». Лидер ЕНД добавил, что решение об отмене шествия было принято после консультаций с партнерскими партиями. На данном этапе неизвестно, присоединятся ли к завтрашнему митингу «Лело», «Дроа» и «Гирчи – Больше свободы».
Саакашвили, который продолжает голодовку уже 49-й день, ранее сегодня потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. По информации приглашенного врача-реаниматолога, Саакашвили переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное.
- 8 ноября оппозиция объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Шумные акции оппоненты властей проводят регулярно.
- До сих пор власти отказываются госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.
Дауру Кове предложили должность в абхазском Совбезе
Экс-министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове подтвердил информацию о том, что ему предложена должность заместителя секретаря Совета безопасности.
По его словам для этого необходимо решить ряд технических вопросов, так как в Совбезе не предусмотрена штатная единица второго заместителя. «Она будет создана сейчас или после нового года», – сообщил Даур Кове «Нужной газете».
По его словам он ничуть не расстроен, с оптимизмом смотрит на свою новую работу, считает ее очень интересной и намерен применить свой опыт и знания в гуманитарной сфере.
Даур Кове был освобожден от должности министра иностранных дел Указом президента Аслан Бжания 17 ноября.
- Совет безопасности структура, которую возглавляет и формирует президент. Секретарем Совбеза с 2020 года является Сергей Шамба, его заместителем – Гиви Габния. В состав Совета безопасности входят: президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Валерий Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор – Адгур Агрба, министр обороны – Владимир Ануа, начальник Генерального штаба Василий Лунев, врио председателя СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, министр иностранных дел – Даур Кове.
Состояние Саакашвили стабильное, но он остается в реанимационном отделении – врач
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице была краткосрочная потеря сознания, заявила врач-реаниматолог Гулико Килиптари.
«С помощью незначительных реанимационных мероприятий его состояние стабилизировалось», – добавила она.
Специалист говорит, что Саакашвили сейчас в сознании, отвечает на все вопросы врачей. При этом заключенный остается в реанимационном отделении.
Килиптари также сообщила, что она приглашенный специалист и «случайно оказалась» в тюремной больнице во время ухудшения состояния Саакашвили.
Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая рассказал, что политик, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами. Гражданская супруга политика Лиза Ясько считает, что его «нужно спасать».
Кобахидзе обвинили в атаке на аппарат Народного защитника Грузии и давлении на врачей
Аппарат Народного защитника Грузии обвинил председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе в запугивании независимого конституционного органа. Об этом говорится в заявлении омбудсмена, распространенном сегодня, 18 ноября.
Группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария рекомендовали перевести экс-президента из тюремной больницы в частный госпиталь ввиду критического состояния его здоровья. Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.
«Эта риторика выходит за пределы правовых рамок, представляет собой попытку атаковать и запугать независимый конституционный орган и его экспертов, противоречит национальным и международным обязательствам в области прав человека», - заявляют в аппарате Народного защитника.
В обращении подчеркивается, что Народный защитник Грузии уполномочен приглашать экспертов и специалистов для проведения экспертной деятельности. Одновременно омбудсмен добавляет, что заявление Кобахидзе лишено юридических аргументов.
«Вопреки Парижскому и Венецианскому принципам Народный защитник Грузии сталкивается с препятствиями при выполнении своего мандата, а эксперты могут отказаться от сотрудничества с Народным защитником в будущем», - отмечено в заявлении.
Народный защитник обращается к ООН, Совету Европы, ОБСЕ/БДИПЧ, аккредитованным в Грузии дипломатическим миссиям, а также к Международной ассоциации омбудсменов с призывом изучить данный вопрос и дать ему оценку.
- В последнее время власти Грузии все чаще критикуют омбудсмена Грузии, говоря о предвзятом отношении Нино Ломджария к третьему президенту страны. Несколько дней назад Кобахидзе заявил, что омбудсмен и партия «Единое национальное движение» имеют «одинаковую повестку дня». По его оценке, они «безо всяких оснований» требуют перевода Саакашвили в гражданскую больницу, «чтобы осуществить радикальные планы».
Состояние Михаила Саакашвили стабилизировалось – адвокат
Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабилизировалось – заявил адвокат политика Бека Басилая.
«Ситуация стабилизировалась», – сказал Басилая журналистам.
По словам адвоката, соответствующую информацию аппарат Народного защитника получил от Специальной пенитенциарной службы.
Ранее Басилая рассказал, что Саакашвили, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами.
«Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал наповал. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда», – сказал журналистам адвокат.
Ранее Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если власти согласятся перевести его из тюремной в гражданскую больницу.
Бека Басилая: Михаил Саакашвили потерял сознание
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами. Об этом журналистам заявил адвокат политика Бека Басилая.
По словам Басилая, третьего президента куда-то вынесли на носилках:
«Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал наповал. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда», – сказал журналистам адвокат.
Басилая покинул медицинское учреждение №18, действующее в глданской тюрьме Тбилиси, несколько минут назад. По его словам, там остается другой защитник Саакашвили – Ника Гварамия.
Ранее Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если власти согласятся перевести его из тюремной в гражданскую больницу.
Сотни иракских беженцев вывезли спецрейсом на родину из Беларуси
Сотни иракских мигрантов из числа тех, кто ранее прибыл в Беларусь, чтобы впоследствии перебраться в ЕС, в четверг были зарегистрированы на рейс обратно на родину.
Об этом сообщает, в частности, Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Ирака.
Как отметили в ведомстве, мигранты, преимущественно из числа иракских курдов, во второй половине дня сели в самолёт, вылетающий в Эрбиль – столицу Иракского Курдистана. Позднее тот же лайнер направится из Эрбиля в Багдад.
По информации оппозиционного белорусского сайта "Хартия 97", 18 ноября эвакуационным рейсом в Ирак были репатриированы 430 мигрантов. При этом сотрудники консульства продолжают оформление ещё 50 человек. Сведения приводятся со ссылкой на официального представителя иракского МИД Ахмеда аль-Саххафа.
Иракцы составляют значительную часть из примерно 4-х тысяч мигрантов, которые остаются на морозе в лагерях беженцев вдоль западной границы Беларуси. Эти люди пытаются попасть на территорию Литвы, Латвии и Польши. Ситуация резко обострилась 8 ноября. С начала прошлой неделе мигранты, уничтожая заграждения, предприняли несколько попыток штурма. Наиболее опасная ситуация – на границе с Польшей.
Руководство ЕС обвиняет режим белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном обострении кризиса и отправке мигрантов к границе. Лукашенко, как заявляют в Брюсселе, тем самым мстит за западные санкции и добивается того, чтобы ограничения были сняты.
Лукашенко все обвинения отрицает. Официальный Минск утверждает, что убеждают мигрантов вернуться домой, но те отказываются. Одновременно многие беженцы говорят, что белорусские власти не позволяют им даже вернуться в Минск из лесов вдоль границы.
За последние месяцы, по данным Reuters, в приграничных районах умерли не менее 8 человек, включая 19-летнего сирийца, утонувшего в реке при попытке добраться до территории ЕС вплавь.
США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимно избранным президентом на выборах в августе прошлого года. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций – по обвинению в фальсификации итогов выборов и жестоком подавлении массовых протестов.
За сутки от коронавируса скончались трое жителей Южной Осетии
Три пациента с коронавирусом скончались за минувшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия – 75-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 81 и 85 лет.
Как пишет агентство «Рес», в цхинвальском медцентре проходят лечение 96 пациентов с подтвержденным коронавирусом, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся два человека.
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 34 новых случая коронавируса (днем ранее – 33).
По информации югоосетинского Минздрава, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 сократилось.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.