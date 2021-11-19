Залкалиани: Грузия не будет участвовать в платформе «3+3»

Грузия не планирует участвовать в переговорном формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани, выступая в парламенте.

«Грузия не будет участвовать в инициативе «платформы шести». Я об этом сообщил и во время визитов в Турции и Азербайджане», – сказал Залкалиани.

Глава МИД Грузии в начале октября заявил, что, несмотря на сложности с РФ, «в столь крупных геополитических проектах Грузия должна быть представлена хоть в какой-то форме». Позже департамент стратегических коммуникаций МИД Грузии опроверг данное заявление министра, назвав это интерпретацией СМИ.

Как пишет ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в октябре по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата «3+3», в который бы вошли также Азербайджан, Армения, Грузия и Турция. Как отметил российский министр, иранская сторона высказала положительное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. РФ работает с коллегами из Армении, а также рассчитывала, что и Грузия сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.