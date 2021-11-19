Журналистам показали палату, подготовленную в военном госпитале для Саакашвили

Военный госпиталь в городе Гори располагает всей материально-технической базой, необходимой для лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 50-й день продолжает голодовку в заключении. Об этом сегодня заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

«Горийский госпиталь полностью оборудован этой материально-технической базой, которая необходима пациенту», - сказала она. Министр добавила, что в военном госпитале функционирует аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), и Саакашвили смогут провести исследования головного мозга.

«Распространенная информация о том, что аппарат МРТ вышел из стоя, не соответствует действительности. Он технически исправен, происходит программный апдейт и пациенту все эти услуги предоставят без проблем», - заявила она.

Здесь же глава Минздрава подчеркнула, что в процессе подбора клиники большое внимание уделялось и вопросу обеспечения мер безопасности. «Было сочтено, что госпиталь Гори – это та локация, где можно предложить пациенту максимальную безопасность. Именно исходя из этого, для него была оборудована особая палата, где он продолжит лечение под интенсивным наблюдением», - добавила Тикарадзе.

По сообщениям СМИ, на окнах палаты Саакашвили в военном госпитале уже установлены решетки. Тикарадзе подчеркнула, что больницу не будут освобождать от пациентов из-за перевода третьего президента. Как уточняет телеканал «Мтавари», в настоящее время большинство палат больницы заняты ковид-пациентами.