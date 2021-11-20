В Женской теннисной ассоциации продолжают разыскивать Пэн Шуай

Представители ультраконсервативной, националистической и пророссийской интернет-платформы «Альт-Инфо» сегодня провели в Тбилиси съезд и создали собственную партию, которую назвали «Консервативное движение», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ключевые места в новой партии заняли участники и ведущие интернет-СМИ «Альт-инфо»: Зураб Махарадзе будет председателем партии, Георгий Кардава - генеральным секретарем, а Ираклий Мартиненко - членом правления. В политсовет партии вошли Ираклий Мартиненко, Ираклий Моргошия, Георгий Кардава, Васил Гвилия. По словам лидеров новой партии, их цель – установить в Грузии не либеральную, а «христианскую» демократию.

«Главная задача - создать консервативную силу, которая представляет интересы большей части населения Грузии. Все представленные на сегодня партии - либеральные, право-либеральные, левые, их главное разногласие идет по вопросу, кому нравится фигура Бидзины, а кому - Саакашвили. Мы основываем идеологически отличающуюся партию, основной посыл которой будет заключаться в том, что в Грузии должна установиться христианская демократия вместо либеральной демократии», - сказал на учредительном съезде председатель партии Зураб Махарадзе.

«Что мы собираемся делать? Мы говорим об этом прямо, ничего не скрываем. Ключ от всех проблем находится в конкретном месте - это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, мы должны, конечно же, проводить прямой диалог с нашими абхазскими братьями, однако ключи этого конфликта находятся в Москве. Наш экономический успех, прогресс, прямо связан с тем, чтобы граждане Грузии не были только обслуживающим персоналом зарубежных туристов. Большая часть наших проблем – безопасность, территориальная целостность, демография и экономика, исходят из того, что мы находимся в де-факто вассальном состоянии.

О чем мы должны говорить с Россией, когда приедем туда? Все будет с вами согласовано и декларировано. У нас есть конкретная задача – если Российская Федерация действительно хочет быть в союзниках Грузии, мы готовы не только начать прямой диалог без предварительных условий, но и работать над тем, чтобы наладить с Российской Федерацией партнерские и союзнические отношения», - сказал Махарадзе.

Оформление ультраконсервативной партии в Грузии уже вызвало возмущение у правозащитников. Заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе призвал использовать законные способы, чтобы запретить «Консервативное движение». Он отметил, что по Конституции Грузии, партия может быть запрещена через Конституционный суд, и инициировать этот процесс могут президент, правительство и 30 депутатов.

«Эти люди организовали один из самых ужасных дней в истории независимой Грузии - 5 июля, когда произошла не только пропаганда насилия, но и массовое организованное насилие. Председатель этой партии — человек, совершивший преступление, но не наказанный нашими МВД и прокуратурой. Кто не обжалует создание этой партии и не потребует ее запрета, для меня является их косвенным союзником и сторонником. Существование этой партии – национальный позор», - написал Георгий Бурджанадзе.

На этот призыв уже откликнулась одна из лидеров парламентской оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили. Она заявила, что цели «Консервативной партии» противоречат Конституции Грузии. По ее словам, если Министерство юстиции зарегистрирует партию, она и ее коллеги-депутаты потребуют распустить партию через суд.