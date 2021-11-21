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Коронавирус в Абхазии: 110 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 335 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 110 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 60 пациентов. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 73 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались: женщина 1939 года рождения и мужчина 1938 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 929 человек. Зарегистрировано 502 летальных случая. Выздоровели 27 870 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 3 357 новых случаев заражения, 76 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 357 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,77%, за последние две недели – 9,31%, а за последнюю неделю – 9,01%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 812 246.
Более 42% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 415. В Имерети выявили 621 случай заражения, в Шида Картли – 242, в Самегрело и Земо Сванети – 260, в Кахетии – 253, в Квемо Картли – 173, в Аджарии – 106, в Гурии – 95, в Мцхета-Мтианети – 85, в Самцхе-Джавахети – 83, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24.
От ковида умерли еще 76 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 11 498.
Выздоровели 5 572 человека, их общее число выросло до 749 699.
На данный момент в Грузии 51 023 активных случаев коронавируса. Из них 6 605 пациентов (около 13% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 667 больных тяжелое, 390 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 157 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 43 261 человек лечится на дому. В карантинных пространствах остаются 49 граждан, а в самоизоляции – более 45,1 тысяч.
На юго-востоке Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло сегодня утром, 21 ноября, в юго-восточной части Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 07:48 по тбилисскому времени в 51 километре от Тбилиси. Эпицентр находился в селе Земо Карабулахи Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли).
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
В Австрии и Германии наихудшие показатели эпидемии COVID-19
В Вене тысячи человек провели протестное шествие против новых антиковидных мер правительства Австрии. В субботу 20 ноября, по данным полиции Вены, приблизительно 35 тысяч человек потребовали от правительства отказаться от полного локдауна, связанного с разрастанием эпидемии COVID-19.
Автомобильное движение в центре Вены было парализовано в связи протестной акцией.
Серьезных нарушений порядка не было, полиция задержала 10 человек.
С 22 ноября правительство Австрии введет общенациональный локдаун, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших. С таким заявлением выступил 19 ноября федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг. Такое решение было принято в связи с резким ростом числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Покидать свой дом без уважительных на то причин будет запрещено. Все культурные и развлекательные мероприятия в стране будут отменены.
Канцлер назвал решение о локдауне «очень тяжелым».
Шалленберг назвал локдаун очень тяжелым решением. Он пообещал, что новые ограничения продлятся не более 20 дней и что не позднее 13 декабря в силу снова вступит правило 2G, согласно которому большей свободой будут пользоваться вакцинированные и переболевшие граждане. Первые результаты локдауна планируется оценить через 10 дней.
Объявлено также, что с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной.
Тем временем ухудшается ситуация с коронавирусом в Германии. Средний показатель распространения вируса в целом по стране в субботу 20 ноября составил 362 случая на 100 тысяч жителей. Это наивысший показатель с начала эпидемии.
Немецкие политики, представляющие партии, ведущие переговоры о создании правительственной коалиции, выступают против обязательной вакцинации, сообщила «Немецкая волна».
В Чечне началось рассмотрение дела похищенных братьев-геев
Ачхой-Мартановский районный суд Чечни начал рассмотрение по существу дела братьев 17-летнего Исмаила Исаева и 20-летнего Салеха Магамадова, обвиняемых в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования.
В первый день рассмотрения уголовного дела суд в третий раз без объяснения оснований не стал рассматривать ходатайство о его передаче в другой регион. 12 октября Ачхой-Мартановский суд направлял ходатайство в Верховный суд Чечни, который не имеет для его рассмотрения компетенций.
По версии следствия, Исаев и Магомедов передали находившемуся в федеральном розыске участнику незаконного вооруженного формирования хлеб, сок, чай и шоколадки. Им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
«Мы уверены, что в Чечне данное уголовное дело не может быть рассмотрено беспристрастно и объективно хотя бы уже потому, что глава республики Кадыров и министр Дудаев (министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации) высказали свою уверенность в виновности братьев. Учитывая их абсолютное влияние в Чечне, вряд ли суд готов к объективному разбирательству. Кроме того, Салех и Исмаил получали угрозы «убийств чести» от родственников – их показал чеченский государственный телеканал. Ачхой-Мартановский районный суд ранее продлевал обвиняемым меру пресечения, он заинтересован в обвинительном приговоре», - рассказал Кавказ.Реалии сотрудник помогающей жертвам насилия-представителям ЛГБТ кризисной группы «СК SOS» Мирон Розанов.
- Братья Салех Магамадов и Исмаил Исаев были задержаны в феврале в Нижнем Новгороде. Ранее их уже задерживали полицейские в Чечне и Санкт-Петербурге, а после доставления в Грозный, как утверждается, пытками и унижениями заставили извиниться на камеру за модерирование телеграм-канала, в котором критиковалась власть. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмата Кадырова, гимны России и Чечни.
- В сентябре 2020 года братья уехали в Нижний Новгород, откуда намеревались вылететь зарубеж при поддержке «Российской ЛГБТ-сети» (внесена в реестр «иноагентов»), но 4 февраля этого года были задержаны чеченскими силовиками по обвинению в пособничестве боевику.
- В августе арестованные Магамадов и Исаев заявили о том, что их избивают, требуя признательных показаний. Следственное управление Следственного комитета Чечни отказалось возбуждать уголовное дело о пытках и избиениях в СИЗО-1 в Грозном.
- Правозащитный центр «Мемориал» (российские власти внесли «Мемориал» в список иностранных агентов, «Мемориал» с этим не согласился. - Прим.ред.) объявил уголовное дело против братьев-геев из Чечни Исмаила Исаева и Салеха Магамадова политически мотивированным и незаконным. По мнению центра, преследование молодых людей «направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти и обусловлено их принадлежностью к чеченскому ЛГБТ-сообществу».
Иванишвили рассказал о работе Гарибашвили: Он не был для меня авторитетом
Миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили описал работу нынешнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в тот период, когда он не занимался политикой, однако входил в его ближнее окружение.
Иванишвили дал показания суду Бермуд в связи со своим иском к швейцарскому банку Credit Suisse Group AG. Видеокадры из интервью распространила грузинская телекомпания «Формула», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я сделаю одну маленькую ремарку в связи с Гарибашвили, и вообще, это будет хорошо [cказать] об ассистентах, раз их так интересует Гарибашвили. Гарибашвили не был для меня авторитетом. Гарибашвили не был финансистом. Если Credit Suisse давал мне понять, что надо было подписаться и это делалось для меня, то как это мог перепроверить Гарибашвили? А вот письма, которые отправлялись, или же, скажем, приезжала делегация, с делегацией надо было согласовать время, или мне нужно было перечислить деньги, сделать звонки, организовать встречу, и тому подобное… Раз в месяц надо было узнать, какие суммы на счетах, что осталось, и так далее».
На вопрос: То есть, он у вас был как секретарь? Иванишвили рассмеялся и ответил так: «Называйте, как хотите, упоминайте его так, как хотите».
Иванишвили также рассказал о своей политической карьере в Грузии, где он после победы своей партии на выборах в 2012 году стал премьер-министром, а через год добровольно ушел в отставку. Следующим премьером от партии Иванишвили «Грузинская мечта» стал Ираклий Гарибашвили. При этом Иванишвили неоднократно обвиняли в «закулисном» управлении страной/
«Я немного похвалюсь, извините меня, но вы не найдете в истории политики, чтобы пришла команда, победила [на выборах], я был назначен первым лицом в Грузии, и сделал все, что пообещал населению. Через год, когда я был на пике, я оставил свою должность. Второго такого примера в истории мировой политики не существует, это я вам говорю откровенно. Весь народ ходил за мной, никто не хотел, чтобы я уходил в то время, когда я ушел – настолько я был популярен», - сказал Иванишвили.
По данным делового издания Bloomberg, Иванишвили обвиняет Credit Suisse в том, что банк не сумел пресечь, несмотря на явные признаки, мошенничество его личного банкира Патрика Лескодрона, в результате чего Иванишвили потерял 400 миллионов долларов из своего капитала. Кроме суда Бермуд, Иванишвили судится с банком в Новой Зеландии и в Сингапуре.
Саакашвили после 50-дневной голодовки стал принимать пищу по прописанной схеме
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после 50-дневной голодовки принимает пищу по прописанной схеме, состояние его здоровья стабильное. Об этом журналистам сообщила врач Нино Шарашенидзе.
Она добавила, что консилиум врачей разработал соответствующую тактику лечения, к процессу были подключены врачи Республиканской больницы и гастроэнтеролог.
«Как известно, возвращение к питанию намного сложнее и требует очень тщательного мониторинга. Именно поэтому детально расписан режим питания, которой будет досконально выполняться», – сказала Нино Шарашенидзе.
По словам медика, Саакашвили жалуется на головные боли.
«У него есть определенные жалобы, что абсолютно адекватно», – отметила она.
- 50-дневную голодовку Михаил Саакашвили решил прервать вчера, после согласия властей перевести его в Горийский военный госпиталь Минобороны.
В Женской теннисной ассоциации продолжают разыскивать Пэн Шуай
Председатель Женской теннисной ассоциации Стив Саймон высказал тревогу и сомнения относительно электронного письма от пропавшей китайской теннисистки. По словам Саймона, ему трудно поверить в подлинность письма, в котором Пэн отказывается от ранее высказанных ею обвинений в адрес влиятельного китайского политика, Спортсменка обвинила бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в сексуальном насилии.
Теперь же теннисистка якобы написала, что сказанное ранее - неправда, и она «отдыхает у себя дома и все у нее хорошо», сообщило в субботу Международное Французское радио.
Две надели назад она она рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Вскоре этот пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.
Электронное письмо, подписанное Пэн Шуай, лишь укрепило опасения по поводу ее судьбы и безопасности, говорит глава WTA Стив Саймон. По его словам, он несколько раз, но безуспешно пытался связаться с теннисисткой. Саймон призвал предъявить «независимые и убедительные доказательства, что с Пэн все в порядке». Он также призвал расследовать ситуацию.
- Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.
- Пэн Шуйа – китайская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. Ей 35 лет. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.
Грузинский каратист во второй раз выиграл чемпионат мира
Грузинский спортсмен Гогита Аркания сегодня выиграл золотую медаль на чемпионате мира по карате в Дубае. Это уже вторая золотая медаль с чемпионата мира в коллекции 37-летнего спортсмена – в первый раз Гогита Аркания победил на мировом первенстве в 2014 году, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Летом он выступил на Олимпиаде в Токио, однако занял только пятое место.
На турнире в Дубае в первом раунде Аркания победил мексиканского соперника 8:0, во втором раунде представителя Черногории - 2:0, в третьем раунде испанского соперника - 8:0, в четвертом круге американца - 3:0, и в пятом туре одолел хорватского спортсмена - 3:1.
Сегодня в финальной схватке грузинский каратист в напряженной борьбе одолел соперника со счетом 3:2 и завоевал титул чемпиона мира.
Прокурор: Мегис Кардава не ответил на вопросы следствия по делу о пытках заключенных
По словам прокурора Лаши Котрикадзе, бывший начальник Департамента военной полиции Мегис Кардава не ответил на вопросы следственного ведомства по делу о пытках заключенных, передает Общественный вещатель Грузии.
Как заявил прокурор на выходе из руставского пенитенциарного учреждения №12, Мегис Кардава отказывается говорить на тему видеозаписей и зафиксировать свою позицию.
«Он не ответил ни на один из вопросов, покинул следственную комнату, и его позицию передал нам его адвокат. Судя по всему, он вообще не хочет говорить на тему этих видеозаписей и зафиксировать позицию. Если у него есть какие-либо претензии, он может выразить свою позицию, если у него есть позиция по содержанию, естественно, он должен был это сказать», - рассказал прокурор.
Несколько дней назад Прокуратура Грузии распространила заявление о том, что Александру Мухадзе (по прозвищу «Киллер»), бывшему директору 8-го учреждения пенитенциарного управления, предъявлено обвинение в применении пыток к заключенному. Прокуратура также распространила видеоматериалы с указанием, что видеозапись содержит сцены насилия. На видеозаписи фигурирует и Мегис Кардава.
«В ходе расследования дела установлено, что в мае 2011 года в 8-м учреждении пенитенциарной системы Мегис Кардава и Александр Мухадзе потребовали от лица, задержанного на факте приобретения-хранения наркотических веществ, признаться в участии в несуществующих террористических актах, а также дать показания в отношении других лиц, якобы причастных к этим терактам. В противном случае они угрожали задержанному изнасилованием. Также, согласно имеющимся в деле показаниям, означенному лицу подбросили наркотики, чтобы создать основание для задержания», - говорится в сообщении прокуратуры.
Команда «Альт-инфо» учредила политическую партию «Консервативное движение»
Представители ультраконсервативной, националистической и пророссийской интернет-платформы «Альт-Инфо» сегодня провели в Тбилиси съезд и создали собственную партию, которую назвали «Консервативное движение», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ключевые места в новой партии заняли участники и ведущие интернет-СМИ «Альт-инфо»: Зураб Махарадзе будет председателем партии, Георгий Кардава - генеральным секретарем, а Ираклий Мартиненко - членом правления. В политсовет партии вошли Ираклий Мартиненко, Ираклий Моргошия, Георгий Кардава, Васил Гвилия. По словам лидеров новой партии, их цель – установить в Грузии не либеральную, а «христианскую» демократию.
«Главная задача - создать консервативную силу, которая представляет интересы большей части населения Грузии. Все представленные на сегодня партии - либеральные, право-либеральные, левые, их главное разногласие идет по вопросу, кому нравится фигура Бидзины, а кому - Саакашвили. Мы основываем идеологически отличающуюся партию, основной посыл которой будет заключаться в том, что в Грузии должна установиться христианская демократия вместо либеральной демократии», - сказал на учредительном съезде председатель партии Зураб Махарадзе.
«Что мы собираемся делать? Мы говорим об этом прямо, ничего не скрываем. Ключ от всех проблем находится в конкретном месте - это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, мы должны, конечно же, проводить прямой диалог с нашими абхазскими братьями, однако ключи этого конфликта находятся в Москве. Наш экономический успех, прогресс, прямо связан с тем, чтобы граждане Грузии не были только обслуживающим персоналом зарубежных туристов. Большая часть наших проблем – безопасность, территориальная целостность, демография и экономика, исходят из того, что мы находимся в де-факто вассальном состоянии.
О чем мы должны говорить с Россией, когда приедем туда? Все будет с вами согласовано и декларировано. У нас есть конкретная задача – если Российская Федерация действительно хочет быть в союзниках Грузии, мы готовы не только начать прямой диалог без предварительных условий, но и работать над тем, чтобы наладить с Российской Федерацией партнерские и союзнические отношения», - сказал Махарадзе.
Оформление ультраконсервативной партии в Грузии уже вызвало возмущение у правозащитников. Заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе призвал использовать законные способы, чтобы запретить «Консервативное движение». Он отметил, что по Конституции Грузии, партия может быть запрещена через Конституционный суд, и инициировать этот процесс могут президент, правительство и 30 депутатов.
«Эти люди организовали один из самых ужасных дней в истории независимой Грузии - 5 июля, когда произошла не только пропаганда насилия, но и массовое организованное насилие. Председатель этой партии — человек, совершивший преступление, но не наказанный нашими МВД и прокуратурой. Кто не обжалует создание этой партии и не потребует ее запрета, для меня является их косвенным союзником и сторонником. Существование этой партии – национальный позор», - написал Георгий Бурджанадзе.
На этот призыв уже откликнулась одна из лидеров парламентской оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили. Она заявила, что цели «Консервативной партии» противоречат Конституции Грузии. По ее словам, если Министерство юстиции зарегистрирует партию, она и ее коллеги-депутаты потребуют распустить партию через суд.
В Москве полиция задержала участников пикетов против ликвидации «Мемориала»
В Москве полиция задержала участников серии одиночных пикетов против ликвидации общества «Мемориал» и политических репрессий. Среди задержанных - журналистка Виктория Ивлева и правозащитник Юрий Самодуров.
О задержаниях сообщает «ОВД-Инфо». По данным издания, по состоянию на три часа дня в Москве были задержаны 12 человек. Протестующие стояли на Пушкинской площади в центре города.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать «Международный Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал», обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах.
С критикой этого требования выступили несколько нобелевских лауреатов, ученые, писатели и музыканты с мировым именем. Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы.
В правозащитном центре действия российских властей назвали политическим давлением. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у «Мемориала» давно «существуют проблемы в плане соблюдения норм законодательства».
- Московские власти с начала пандемии коронавирусной инфекции не согласовывают протестные акции в городе, ссылаясь на эпидемиологические ограничения. При этом в городе проходят другие массовые мероприятия.
«Мемориал» и «ОВД-Инфо» признаны российскими властями так называемыми иностранными агентами. В организациях с этим статусом не согласны.
По информации врача, состояние здоровья Элене Хоштария стабильное
По информации реаниматолога клиники «Нью Хоспитал» Александра Мхаргрдзели, состояние здоровья лидера партии «Дроа», депутата парламента Элене Хоштария стабильное, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как он сообщил в беседе с журналистами, Элене Хоштария находится под наблюдением врачей, ей делают интравенные переливания.
«Общее состояние пациентки стабильное. По анализам ситуация удовлетворительная. В настоящее время она находится под наблюдением врачей. Начаты интравенные переливания, после переливаний начато специализированное питание малыми порциями, соответственно протоколу питание будет увеличено», - отметил Александр Мхаргрдзели.
Элене Хоштария накануне, 19 ноября, решила прекратить голодовку после того, как Минюст согласился перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори.
Хоштария была переведена в тбилисскую клинику «Нью Хоспитал» для прохождения реабилитации после 17-дневной голодовки.
Житель Махачкалы признан виновным в членстве в »Ат-Такфир Валь-Хиджра»
Ленинский суд Махачкалы признал местного жителя Насыра Султанмеджидова виновным в участии в религиозном объединении «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (в России признано экстремистским и запрещено). Он получил два года лишения условно.
Как гласит приговор, Султанмеджидов с 2015 года участвовал в деятельности религиозного объединения, которое на тот момент уже было запрещено в стране. В частности, он посещал собрания членов объединения в кафе «Хаял» в Махачкале и на даче в поселке Кривая балка. Там верующие обсуждали свою деятельность и изучали запрещенную в России религиозную литературу. Они также вовлекли в организацию новых членов, а один из участников группы уехал в Египет – на родину религиозного объединения.
Подсудимый в суде признал вину, но от дачи показаний отказался, сославшись на статью Конституции, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, сообщает Кавказ.Реалии.
Свидетели в суде показали, что согласно идеологии им «нельзя соблюдать законы Российской Федерации, признавать официальное духовенство мусульман Российской Федерации, обращаться за помощью к правоохранительным органам, признавать институты власти, суды, а также и другие государственные органы, поскольку они считались кафирскими».
Также членам объединения запрещалось посещать светские учреждения, в том числе учиться в светских школах, и посещать мечети. Всем, кто не поддерживал идеологию организации, необходимо было выносить «такфир», то есть объявлять их неверными.
Ат-Такфир Валь-Хиджра – радикальная такфиритская организация, основанная в 1970-е годы в Египте Али Абдухом Исмаилом. Название дано египетскими спецслужбами и СМИ, в переводе с арабского оно означает «Обвинение в неверии (такфир) и переселение (хиджра)», сами же себя верующие называют «Общество мусульман». Приверженцы данной организации выступает за неприятие современного светского общества и повторение исхода мусульман под руководством пророка Мухаммада из языческой Мекки в Медину. После ареста нескольких приверженцев общества они провели акции насилия – захватили в заложники и убили экс-министра, а также нападали на ночные клубы в Каире.
- Ранее дагестанский журналист Идрис Юсупов рассказал Кавказ.Реалии, что такое «Ат-Такфир Валь-Хиджра» и как ее признание экстремистской организацией повлияло на борьбу с радикальным исламом на Северном Кавказе.
- В октябре в Ногайском районе Карачаево-Черкесии арестованы пять человек, которых обвиняют в принадлежности к признанной в России экстремистской и запрещенной религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Югосетпотребнадзор выявил 27 новых случаев заражения COVID-19
За сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 27 (днем ранее 37) случаев заболевания коронавирусом.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1 754 человека, 80 - сняты с учета медиков за сутки», - сказала информагентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 9 678 человек, 7 924 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 51 257 исследований на коронавирусную инфекцию.
- До 1 декабря остается запрет на проведение свадеб и других торжеств, также действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Мигранты закидали камнями польских полицейских на белорусской границе
Несколько групп мигрантов из стран Ближнего Востока накануне вновь попытались прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу. Они забросали камнями полицейские машины. Об этом сообщает в твиттере польская полиция.
Согласно сообщению польской погранслужбы, самая большая группа мигрантов состояла из двухсот человек, в остальных были десятки человек. Утверждается, что они применяли петарды и слезоточивый газ. Прорваться, однако, никому не удалось. С польской стороны никто не пострадал.
Всего в пятницу пограничники зафиксировали 195 попыток пересечения границы за пределами пунктов пропуска. Задержаны 5 мигрантов без документов и несколько подозреваемых в пособничестве в незаконном пересечении границы.
- В 2021 году на белорусской границе с Евросоюзом возник миграционный кризис. Это случилось после того как Александр Лукашенко заявил, что страна не будет больше задерживать мигрантов без документов и наркоторговцев, направляющихся в страны ЕС.
- Евросоюз обвиняет Лукашенко в организации кризиса. За последние месяцы в Минск прибыли десятки тысяч мигрантов с Ближнего Востока, главным образом из Ирака и Сирии. Многочисленные журналистские расследования указывают, что поездки в Европу мигрантам организованы при помощи белорусских властей.
- Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила с утверждением, что Лукашенко пообещал Евросоюзу остановить кризис в обмен на официальное признание его в качестве президента Белоруссии и снятие санкций. Минск эти слова не комментировал.
Президент США провёл в Белом доме церемонию помилования индейки
Президент США Джо Байден помиловал двух индюков по случаю предстоящего празднования Дня благодарения. Ежегодную традицию ввел в 1989 году 41-й президент Джордж Буш-старший.
Индейка - традиционная птица на праздничном столе в День благодарения, который отмечается в США в четвертый четверг ноября. С середины 19 века перед празднованием он дарится президенту, а он может её съесть. Со времён Буша президент официально объявляет ей о помиловании, после чего индейка отправляется на ферму или в зоопарк.
Для Байдена помилование индюков в этом году стало первым на посту президента. Индюки Арахисовое масло и Конфитюр были привезены в Вашингтон из Индианы, -рассказывает Голос Америки. Туда же они и будут возвращены после праздника, чтобы спокойно доживать свои дни в одном из питомников.
Телекомпанию «Пирвели» обязали возместить моральный ущерб полицейскому
Тбилисский городской суд обязал оппозиционную телекомпанию «Пирвели» возместить моральный ущерб инспектору патрульной службы. Как сообщает МВД, суд постановил, что распространенная телекомпанией информация, оскорбляющая честь и достоинство патрульного инспектора, носила клеветнический характер.
Суд обязал телеканал выплатить патрульному компенсацию за моральный ущерб, а также опубликовать уведомление о решении суда в субботу, в эфире той же передачи, посвященной журналистским расследованиям, где в январе 2021 года был упомянут полицейский.
30 января 2021 года телеканал «Пирвели» обвинил в незаконной перевозке наркотиков главу подразделения патрульной полиции МВД города Поти Гелу Квашилава, сообщают в МВД.
«Кроме того, телеканал опубликовал его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией», - отметили в ведомстве.
На основании поданного в феврале иска суд постановил, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания «Пирвели» знала, что информация, которой она располагает, была неверной и преднамеренно вводила общественность в заблуждение.
В школах Грузии снизилась заражаемость коронавирусом
В Грузии уменьшилось количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
На сегодня на дистанционном обучении находятся 169 школ и 438 отдельных классов.
За последние семь дней коронавирус был обнаружен у 0,9% учителей и 0,3% учеников. Этот показатель ниже, чем на предыдущей неделе.
На данном этапе в Грузии вакцинировано 70,7% учителей и представителей администрации школы. Кроме того, учителям школ активно проводят тесты на коронавирус.
В России повторился суточный максимум смертности от коронавируса
В России второй день подряд повторился максимальный показатель смертности от коронавирусной инфекции нового типа. За сутки по состоянию на утро 20 ноября от болезни, по официальным данным, умерли 1254 человека.
Статистика приводится федеральным оперативным штабом с учетом аннексированного Крыма. За день выявлено 37 120 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило с начала пандемии 9 294 188.
Федеральные власти неоднократно признавали, что эта оценка занижена в разы по сравнению с реальной ситуацией. Статистика оперативного штаба занижает и общее число умерших. По официальным данным, за время пандемии скончались 262 843 больных коронавирусной инфекцией. Независимые демографы, опираясь на статистику Росстата, увеличивают оценку приблизительно в три раза - то есть, до 788 тысяч.
Город с таким населением был бы 19 по размерам в России, больше Тольятти, Барнаула и Ульяновска. В России насчитывается 24 региона с меньшим населением, чем умерло жителей от последствий пандемии.
В США частная компания Astra впервые вывела ракету на орбиту
Американская частная космическая компания Astra впервые вывела на орбиту свою легкую ракету-носитель «Рокет 3». Пуск состоялся в субботу ночью по местному времени с космодрома Кадьяк на Аляске, трансляция велась в ютьюб-каналах о космонавтике.
Astra разрабатывает двухступенчатую ракету с керосин-кислородными двигателями, способную выводить груз массой до 150 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания была основана в 2016 году, к 2025 году она рассчитывает проводить приблизительно 300 пусков в год.
Пуск в субботу стал четвертой попыткой компании вывести груз на орбиту. Прошлые три закончились неудачей. Последние два пуска в качестве нагрузки ракета несла макет груза американских военных, - передаёт издание Space.com.
Коронавирус в Грузии: 4 318 новых случаев, 70 пациентов скончались
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 52 962 теста, отсюда 32 513 на антигены и 20 449 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 4 318 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 808 889.
Что касается показателя положительности, по состоянию на 19 ноября, дневной показатель положительности составляет 8,15%, за последние 14 дней – 9,39%, а за 7 дней – 9,00%.
За последние сутки выздоровели 2 457 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 743 927.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 70 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 11 422 человека.
Из выявленных за сутки 4 318 новых случаев коронавируса 1 663 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 159, в Имеретии – 809, в Квемо Картли – 279, в Шида Картли - 360, в Гурии – 98, в Самегрело и Земо Сванети – 295, в Кахетии - 303, в Мцхета-Мтианети - 113, в Самцхе-Джавахети – 184, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 55.
На данном этапе в Грузии 53 514 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 471 человек, в том числе в Тбилиси – 2 473, в Аджарии – 548, в Имеретии – 1 365. Тяжелых пациентов – 1 630, в том числе в Тбилиси - 623, в Аджарии – 131, в Имеретии – 500. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 382 лица, в том числе в Тбилиси - 214, в Аджарии – 44, в Имеретии – 33.
В клинических гостиницах находятся 1 173 человека, в том числе в Тбилиси – 779, в Аджарии – 223. На дому лечатся 45 870 человек. В карантинном пространстве находятся 48 человек, в том числе в Тбилиси – 48, в Аджарии - 0. На данном этапе на самоизоляции находятся 45 880 человек.
Всего в стране сделано 2 090 036 прививок от коронавируса, за сутки вакцинировались 7 293 человек.
Скончался народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин умер на 68 году жизни. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
В начале октября актер был госпитализирован в коронавирусную больницу в московской Коммунарке, вскоре его состояние стало критическим, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем — к аппарату ЭКМО. Позднее он был выведен из медикаментозной комы, но его состояние вновь ухудшилось. В начале ноября ему была проведена операция на грудной клетке.
Гаркалин родился в Москве в 1954 году, окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и режиссерский факультет ГИТИСа. Выступал в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, затем служил в московском Театре имени Пушкина.
Активно играл в кино. Самой известной картиной с его участием стал фильм «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, где он исполнил главную роль. Звание народного артиста России он получил в 2008 году.
В 2014 году Гаркалин подписал обращение инициативной группы по проведению Конгресса интеллигенции «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма».
В тексте говорилось, что Россия аннексировала Крым и грубо нарушила международное право, государственные СМИ полны потоков лжи и дезинформации, а на Россию надвигается экономическая, политическая и гуманитарная катастрофа.
Разведка США: Россия может готовить военную операцию против Украины
Американские разведслужбы предупреждают союзников по НАТО, что у западных столиц есть совсем немного времени для предотвращения российской военной акции против Украины, сообщила в пятницу вечером газета New York Times.
Согласно источникам газеты в администрации Джо Байдена, в Кремле пока не приняли решения относительно использования войск, сосредоточенных поблизости от российско-украинской границы, но их число и состав внушает серьезную тревогу относительно намерений российского руководства. В пятницу глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, в ходе которого обсуждалась «вызывающая тревогу» активность российской армии в этом районе.
Американские и британские разведслужбы, пишет газета, все более убеждаются в том, что Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти про-российского правительства. Путин, по их мнению, раздосадован безрезультатностью минского мирного процесса. Большая зависимость Европы от поставок российского природного газа может внушить ему надежду на то, что европейцы не решатся пойти на решительные меры в ответ на потенциальную российскую военную операцию против Украины.
По информации газеты, американские официальные лица предлагают создать план совместных действий с европейскими союзниками, чтобы ответить на российские военные действия против Украины. Важной частью этого плана являются санкции.
Согласно западным источникам, поблизости города Павловска в Воронежской области в последнее время были сосредоточены боевые подразделения российской армии и военная техника, в том числе танки, гаубицы и ракеты «Искандер».
В Абхазии за сутки от коронавируса скончались два пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 476 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 126 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 56 пациентов. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 74 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1941 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 819 человек. Зарегистрировано 500 летальных случаев. Выздоровели 27 870 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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