Скандал из-за радужного флага на уроке в сухумской школе

В последние дни во многих группах абхазского сегмента Facebook бурлила полемика (дело доходило до более сотни комментариев) вокруг очередного скандала в обществе. На сей раз весьма необычного и даже экзотического для него. Скандал возник после того, как на классном часе в пятом классе сухумской средней школы №2 в среду 17 ноября, в Международный День толерантности, среди иллюстративных материалов детям было показано скаченное из интернета изображение так называемого радужного флага, который представители мирового ЛГБТ-сообщества используют в качестве символа своего движения.

Ситуацию «усугубило» то, что это был открытый урок, на котором присутствовало руководство Минпроса республики. Но инициатором скандала стал один из родителей, который, увидев видео с урока, на котором был его ребенок, обратился в… правоохранительные органы.

Пресс-служба МВД распространила сообщение, в котором говорится: «Как установили в ходе проверки, для оформления доски классным руководителем были использованы наглядные материалы, среди которых было изображение радужного флага – «символа мира, который царит на Земле». В сообщении сказано, что один из рисунков родителями был расценен как флаг сексуальных меньшинств. «Фотографии с классного часа попали в социальные сети, вызвав бурное обсуждение. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних УВД по Сухуму посетили школу, обсудили инцидент с дирекцией учреждения и классным руководителем в присутствии начальника управления образования столичной администрации Астанды Таркил».

На самом деле, в Википедии приводится в числе толкований значения радужного флага и такое: «Флаг мира» (итал. – Bandiera della Pace) является одним из символов международного движения за мир. Его автором считается итальянский философ, теолог и гуманист Альдо Капитини, продемонстрировавший радужное знамя на первом марше за мир из Перуджи в Ассизи 24 сентября 1961 года. Радуга была выбрана как символ празднования разнообразия и библейский знак примирения».

Можно предположить, что правоохранители остановились именно на этой версии из благих побуждений – дабы успокоить бушующие страсти. Хотя, конечно, чаще в мире шестицветный флаг (все цвета радуги, кроме голубого) воспринимается как флаг ЛГБТ-сообщества. Среди интернет-комментариев прозвучал, впрочем, и такой: а причем тут вообще милиция? Каким бы ни было толкование того, что флаг символизирует, его демонстрация не запрещена в Абхазии на законодательном уровне. Если родители недовольны, возмущены, они могут добиваться принятия мер вплоть до увольнения педагога из школы, но обращение в правоохранительные органы выглядит тут странно. Многие комментаторы высказывали убеждение, что молодой педагог даже не догадывалась о том значении флага, которое так возмутило некоторых. Другие рассуждали: а разве знакомство с символами означает пропаганду тех движений, которые их используют? Но было немало и тех, кто поддержал «забивших тревогу».

«Эхо Кавказа» решило сегодня выслушать точку зрения блогера, педагога, детского психолога, работающего в 3-й сухумской средней школе, Олеси Маланки. Вот что она сказала:

«Насколько мне известно, это родитель пошел и пожаловался. Я думаю, тут больше была такая эмоциональная составляющая с его стороны. Наверное, все-таки было нужно подойти к учителю, объяснить, что этот символ носит такое двоякое значение, может быть, подойти к руководству школы, а не бежать сразу в милицию или вышестоящие органы и трубить об этом. Мы давно уже проводим классные часы на тему толерантности. Ведь толерантность что включает в себя? Мы говорим на классных часах о том, что надо с уважением относиться к представителям другой религии, национальности, что не бывает плохих национальностей, а бывают плохие люди. Есть люди с другим цветом кожи, их тоже надо принимать. Но никогда за весь мой педагогический стаж ни на одном классном часе ни один педагог не вдавался с детьми вот в эту тему. Мое личное мнение: я уверена, что эта девочка, этот молодой педагог, которая, бедненькая, потеряла мужа, настоящая абхазская девушка… и не было ею на этом уроке произнесено ни одного слова в этом направлении, в котором представили дело. И потом я беседовала с родителями, которые смотрели видеозапись этого урока. Ну не было там вообще этой темы. Единственное, за что зацепились, – это вот картинка, скаченная из интернета, где представлен радужный флаг как символ толерантности».

Олеся Маланка обратила внимание и на следующее: вся та травля, которой подверглись педагог, а заодно и руководство школы, в итоге способствовала как раз тому, против чего протестовали раздувшие скандал, – к привлечению внимания детей к данной теме:

«Если говорить с психологической точки зрения, то этот случай повлек за собой то, что он обсуждается сегодня детьми. Если раньше они об этом движении не знали, то теперь они стали искать соответствующую информацию в интернете. Сегодня об этом классе говорят, об этом учителе говорят, и будут еще долго говорить. А ведь детям нужно дальше учиться, дальше контактировать с учительницей. А тем более она характеризуется с положительной стороны. И не хочется, чтобы дети потеряли хорошего классного руководителя».

В соцсетях мнения разошлись на сей раз кардинально. Причем у весьма известных в обществе людей. Вот что написала, в частности, Эля Джикирба:

«На месте учительницы я бы подала в суд на организатора травли за нанесение ей морального ущерба. Я на вашей стороне, дорогая! Я уважаю вас и желаю вам сил и всех благ».

Ее поддержали единомышленники:

«Мракобесие в этом случае просто зашкаливает. Других проблем в стране нет, нужно с гранатой кидаться на флаг. Делом займитесь!»;

«Самое интересное – картинка взята с российского портала инфоурок для учителей… С наркотой и смертностью на дорогах боролись бы с таким рвением, но что-то не видно желающих…»;

«Вы не представляете, какой она замечательный педагог, очень внимательная и добрая к нашим детям! Мы, родители, всей душой к ней прониклись именно из-за ее отношения к нашим детям! И как педагог она грамотна и профессиональна!»;

«А не этому ли папе больше других волноваться за воспитание культуры терпимости и толерантности? Ведь, к сожалению, в нашем обществе есть те, кто неоднозначно относится к мусульманам и к их внешнему виду».

Но вот другая писательница, а также ученый, эксперт-кавказовед Анна Бройдо заняла диаметрально противоположную позицию:

«В моем школьном детстве учителя проводили Уроки мужества, а не толерантности с сомнительным оттенком… Конечно, радуга – милое природное явление, но и свастика древний знак плодородия... Учительница, которая не знает, а механически гуглит, а потом учит этому детей, – не совсем профпригодна. Впрочем, я не склонна сваливать на нее всю вину. Не знаю, с чего она вздумала проводить Урок толерантности, но, судя по ее неосведомленности, это не ее инициатива. Если же это министерство сочло нужным (с чего бы это, кстати!) познакомить детей с толерантностью, то оно должно было подготовить для учителей методические рекомендации! Элементарная логика подсказывает, что в нашей стране такой урок должен проводиться с учетом национальных традиций. Апсуара имеет прекрасные многовековые традиции толерантности, на зависть многим «продвинутым» народам. О них надо рассказывать нашим детям! А то, что произошло, – в лучшем случае профанация. В худшем – внедрение чуждых традиций и ценностей в детские умы».

Вот высказывания ее единомышленников:

«Министерство просвещения, надеюсь, не откажет в любезности и ясно сформулирует обществу свое отношение к ЛГБТ. Хотелось бы иметь понимание, кому мы доверяем своих детей. И так у нашей молодежи наблюдается девальвация моральных и нравственных ценностей, размываются традиционные для нашего народа установки, так еще и прыжка в извращенное «состояние свободы личности» нам не хватало»;

«Наш моральный кодекс под названием «Апсуара» не приемлет термин «толерантность» во всех его значениях… И зачем засорять память наших детей? Есть другие ценности, о которых надо все время говорить».

Как видно по последнему комментарию, некоторые в обществе не приемлют и толерантность вообще, считают ее чуждым и вредным для абхазов. В связи с этим еще одни интернет-пользователь написал:

«Я тоже не приемлю размахивание радужным флагом как форму навязывания другим своей ориентации. Но тот, кто выступает против толерантности, пропагандирует нетерпимость. Ну, а разве в абхазском обществе не привыкли с гордостью говорить о том, что у нас веками мирно уживались разные мировые религии, что мирно жили так называемые «абхазские негры» и так далее?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия