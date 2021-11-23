В Грузии отмечают Гиоргоба – день христианского покровителя страны

Ситуация в Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года, заявили в Службе внешней разведки РФ.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», – говорится в заявлении, распространенном пресс-бюро СВР.

Как пишет «Интерфакс», СВР назвала «абсолютно ложной» информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения в Украину.

«Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие «достоверные сведения» о таких намерениях России», – говорится в сообщении.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года. По его словам, сейчас Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих.

О возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. При этом отмечалось, что Кремль пока не принял окончательного решения.