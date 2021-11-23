Обзор грузинской прессы

«Возникнет ли новый кризис? Какие планы у ЕНД и что противопоставит им «Мечта»» – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Один из этапов политических перипетий завершился с переводом экс-президента в горийский госпиталь. Однако в последнем обращении, в котором Саакашвили призвал своих единомышленников продолжить борьбу, экс-президент практически заявил о начале нового этапа противостояния. В этом убежден один из лидеров правящей партии Георгий Вольский.

«Вы должны начать внутриполитические разборки и, кроме того, работать над разными законопроектами в парламенте, а заявляете о том, что все равно останетесь на улице, хотите радикализма, и вот еще что придумали – внеочередные выборы», – обратился Вольский к оппозиции.

Ситуация в государстве действительно может накалиться, считает политолог Заал Анджапаридзе, однако на этот раз козыри в руках «Грузинской мечты»:

«Естественно, перевод Саакашвили оппозиция представляет как собственную победу, но власти используют эту ситуацию, чтобы заработать политические баллы. (В случае напряжения обстановки) лидеры государства заявят, что всячески пытались разрядить этим (переводом Саакашвили) ситуацию, о чем и просил Запад».

Политолог Давид Зурабишвили же называет ситуацию «реинкарнацией» Саакашвили, которой занимаются сами власти. На данный момент у «Грузинской мечты» больше нет ресурса для борьбы с «Национальным движением», к такой ситуации привел ряд абсурдных решений властей: перевод экс-президента в глданскую тюрьму и публикация видеокадров, говорит Зурабишвили:

«У оппозиции нет ни возможности, ни навыков для того, чтобы организовать революцию и свергнуть правительство. В таком случае на стороне оппозиции должны быть вооруженные силы, полиция или армия. Либо же власти должны быть сменены путем выборов, но, естественно, на внеочередные выборы они не согласятся, если, конечно, не произойдет какая-нибудь катастрофа. Да и настроя в народе на все это уже нет».

Впрочем, политический кризис на данном этапе не завершится, уверены респонденты «Резонанси», поскольку обе стороны настроены на продолжение «общения в прежней тональности».

Теперь Саакашвили будет готовиться к суду и оттуда будет привлекать внимание населения, поскольку у него есть способность постоянно быть в центре внимания, а власть не сможет долго тянуть с судом.

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За год процент заболевания коронавирусом среди детей вырос в два раза, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. В 2020 году средний показатель заболеваемости среди несовершеннолетних составлял 10% от общего числа инфицированных, в 2021-м эта цифра возросла до 20,4%. Медицинский директор детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе уверен, что связано это с низкими темпами процесса вакцинации населения:

«Для большей защиты детей в большинстве стран мира приняли решение о вакцинации с 12 лет, если, конечно, родители того пожелают. В Грузии этот процесс пока не активен, но с каждым днем набирает обороты. В клинику Иашвили с момента объявления о начале программы вакцинации детей приводили по два ребенка (в день), но в последнее время прививаем по 8-10 детей».

Инфекционист Ираклий Хмаладзе связывает рост заболеваемости среди детей с усилением вируса:

«Вообще, любой вирус претерпевает мутацию и его вирулентность растет. Потому и увеличилось в два раза число заразившихся детей. Раньше вирус не проникал так легко в организм ребенка, однако, к сожалению, сейчас это происходит. Чем больше людей вокруг заражены, тем больше усиливаются способности вируса, я боюсь, как бы это не повлияло на рост летальности».

В отличие от других штаммов, риск заражения штаммом «Дельта» выше на 70%, утверждают инфекционисты, однако стоит отметить, что вакцина намного эффективнее действует на детей, пишет издание.

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Представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе предлагает называть Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии «личным министерством Теи Цулукиани». Причин тому множество, утверждает правозащитник, но последней стало решение представителей ведомства не приглашать на брифинг большую часть СМИ. Некоторые из неприглашенных журналистов все же пришли, однако их не впустили в здание.

«Обману, если скажу, что был очень удивлен решением Цулукиани. Нет сомнений в том, что министр не захотела отвечать на неугодные ей вопросы, с которыми к ней обращаются критические СМИ. Таким образом от них и избавились. А в то же время возникает столько вопросов о проходящих внутри ведомства процессах, что, конечно, придумать ложь на каждый из них будет нелегко. С другой стороны, если ты считаешь это министерство своим личным ведомством, то все упрощается», – цитирует Саладзе информационное интернет-агентство netgazeti.

Одной из самых серьезных проблем в министерстве юрист называет постановление министра, принятое в апреле текущего года. Согласно этому постановлению, в ситуации, которая будет представлять опасность любой коллекции или экспонату, министр имеет право направить своего представителя в любую структурную единицу Национального музея для ее изучения. С одной стороны, ничего плохого в этом нет, говорит Саладзе, однако фактически этим постановлением министр создала прочную юридическую гарантию того, что в системе Национального музея у нее будут свои «глаза и уши», а также влияние на директоров, считает Саладзе.