«По одной фотографии из архива Анзора Агумаа я восстанавливал всю лепнину»

Дача Семена Серебрянникова, возведенная в конце XIX века и сочетающая в себе замковый стиль с дачным модерном, сегодня является одним из примеров качественной и продуманной реставрации в столице Абхазии. На излете XIX столетия в Сухуме рядом с Ботаническим садом, который был создан генералом Николаем Раевским за несколько десятилетий до этого, был выстроен белоснежный двухэтажный дом. Как описывал в своей книге «Старый Сухум» историк Анзор Агумаа, хозяином этого особняка был шведский подданный горный инженер Семен Серебрянников. Главным украшением здания, которое ловко сочетало в себе дачный модерн и замковую архитектуру, была трехэтажная башня, которая возвышалась над основным двухэтажным корпусом дачи. Интересной особенностью здания был многогранный остекленный эркер (выходящая из плоскости фасада часть помещения, которая улучшает освещенность жилища и позволяет увеличить его пространство), венчающий правый угол.

В 1904 году в здании особняка расположился пансион, а в 1916 году Семен Серебрянников передал его администрации Сухумского общества сельского хозяйства, которое открыло здесь музей. Но с приходом советской власти судьба дачи круто изменилась. Зданию надстроили третий этаж, эркер демонтировали, а фасад «очистили» от внешнего декора. Таким образом, особняк полностью изменился, и от прежнего изящества не осталось почти ничего.

Несмотря на то, что в 1990-е годы здание сильно пострадало и с течением времени лишь разрушалось, в нем продолжали работать люди. Бывшую дачу Семена Серебрянникова разделили между собой Ботанический институт и Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии.

В 2011 году для восстановления особняка пригласили молодого абхазского архитектора Тимура Ломия: «Я занялся реставрацией; заказ был от Управления капитального строительства. Когда я пришел, здание было в плачевном состоянии. Вы, наверное, знаете, что в советские времена вся лепнина была полностью содрана. Они, видимо, пытались сделать советский конструктивизм. Надстроили третий этаж, убрали какие-то элементы фасада, балконы. Там все было перестроено. В прямом смысле этого слова трехэтажная башня шаталась. То есть, помимо реставрационных, там были проведены серьезные строительные и конструктивные работы». Тимур Ломия работал над восстановлением здания бывшей дачи Семена Серебрянникова год. Он рассказал о том, как осуществлялся этот проект:

«Мы просто имели то, что было сделано во времена Советского Союза. Это полностью плоские фасады без лепнины, без каких-то декоративных элементов. У меня для реставрации была лишь одна фотография из архива Анзора Агумаа, и вот по этой одной фотографии я восстанавливал всю лепнину. Есть такой метод, который позволяет по фотографии восстановить все в том виде, в котором было это изначально, с погрешностью в сантиметр или два. То есть мы зачистили все здание снова, восстановили передний балкон и арочные своды. Башенные бойницы мы сделали по старой технологии, то есть из кирпича. Они все с выносом, с карнизом. Мы полностью сделали обрамление декоративных окон фасада, арочные своды, обрамление дверных проемов. То есть мы сделали именно по декоративным элементам фасада точно такое же здание, каким оно было в начале XIX века. Но некоторые моменты мне не дали осуществить. Сегодня здание не точно отображает то состояние, которое было. Из-за недостатка кабинетов и помещений администрация не дала мне снести третий этаж, который был надстроен в советские времена, и восстановить балкон из-за дороговизны проекта. Это было слишком дорогое удовольствие на тот момент».

Как рассказал Тимур Ломия, когда он приступил к работе, внутри здание бывшей дачи Семена Серебрянникова было весьма простым. Единственной сохранившейся особенностью были три камина: один гипсовый, а два других украшала глазурованная плитка, их участь оказалась печальной. Молодой архитектор намеревался сохранить камины, но в какой-то момент ему пришлось уехать на несколько дней из Абхазии, а по возвращению он обнаружил, что кто-то по непонятной причине разрушил два камина из трех. Виновного найти не удалось, а чтобы спасти чудом сохранившийся камин, Тимур Ломия аккуратно разобрал его и установил в своем офисе, неподалеку от дачи Семена Серебрянникова.