Гарибашвили: Мне не интересно мнение пристрастных депутатов Европарламента и конгрессменов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает предвзятой критику нынешних властей Грузии со стороны тех депутатов Европарламента и американских конгрессменов, которые являются «личными друзьями» представителей партии «Единое национальное движение», правившей в стране до 2012 года.

В интервью Общественному вещателю Ираклий Гарибашвили сказал:

«Вы хорошо знаете, что у прежних властей Грузии существуют, скажем так, «клубы друзей». В том числе в Европе и в Соединенных Штатах Америки. И их заявления для меня, как для премьер-министра, совершенно неинтересны.

За последние девять лет мы своими действиями подтвердили, что можем делом ответить на запланированную информационную и психологическую войну. За последние девять лет у нас по всем направлениям был существенный прогресс.

Мы хорошо знаем, что тогда, когда «Национальное движение» было во власти, они сумели создать так называемые «клубы друзей» и в Америке, и в Европе, я имею в виду европарламентариев и конгрессменов, а также так называемых «экспертов» в разных аналитических центрах, которые проявляют активность и сегодня.

Напомню, что они потратили миллионы из государственного бюджета, а не из личных или партийных доходов, не на клубы друзей нашего государства, а на тех, с кем их связывает личное знакомство и дружба. Соответственно, для меня очень легко объяснить, например, что говорит какой-то пристрастный европарламентарий или конгрессмен. Это мне не интересно, тем более, это не должно быть интересно и нашему населению».