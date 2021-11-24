Оппозиция в Батуми обвиняет «Грузинскую мечту» в давлении на погибшего депутата 

Мажоритарного депутата батумского городского собрания - сакребуло Нугзара Путкарадзе, который скончался на прошлой неделе, пытались подкупить и оказывали на него давление. Об этом сегодня, 24 ноября, на брифинге заявил Георгий Киртадзе – лидер батумского отделения партии «Единое национальное движение», бывший кандидат в мэры Батуми от оппозиции.

Путкарадзе баллотировался от ЕНД в батумском мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре. Теперь для того, чтобы заменить мажоритарного депутата, в Батуми в мае пройдут промежуточные выборы.

После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у ЕНД остаются 14 депутатов. Правящая партия по итогам выборов получила 16 из 35 мест, пария «За Грузию» - два места, «Лело» - одно. Еще один будущий депутат сакребуло - бывший однопартиец Гахария, покинул партию «За Грузию» после первого тура выборов и присоединился к «Грузинской мечте».

«Им нужно было перевести одного человека из фракции «Национального движения», чтобы «Грузинская мечта» была представлена большинством в сакребуло Батуми. На разных членов нашей партии осуществлялось давление. Однако первым подвергся давлению и попытке подкупа Нугзар Путкарадзе, который скончался несколько дней назад», - сказал Киртадзе.

По его версии, предложение о переходе в «Грузинскую мечту» Путкарадзе сделали двое чиновников-силовиков времен Аслана Абашидзе - Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе. Киртадзе утверждает, что эти переговоры проводились по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

На брифинге были обнародованы аудиозаписи разговоров, в которых, как утверждалось, Табагидзе и Бакуридзе предлагали Путкарадзе 100 тысяч долларов.

«Они провели несколько встреч с Путкарадзе. Мы были в курсе. Господин Нугзар лично сообщал мне об этих встречах, и когда они приняли невыносимый характер, господин Нугзар сам сделал записи. Я уверен, что и другая сторона делала эти записи. Он лично предоставил мне их», - отметил Киртадзе.

Обвинения оппозиции категорически опровергает Торнике Рижвадзе. Председатель правительства намерен требовать извинения от оппозиции. «Естественно, я не могу комментировать заранее анонсированные записи и их содержание. Однако будьте уверены, что если член моей семьи не фигурирует в какой-то записи, то я от всех потребую извинений», - заявил Рижвадзе журналистам.