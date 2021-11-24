Обзор югоосетинской прессы

23 ноября в Южной Осетии отмечается День мужества и народного единства. В этот день в 1989 году произошло первое грузино-осетинское масштабное противостояние. 40-тысячная колонна грузин, которые приехали в Южную Осетию под предлогом проведения мирного митинга, была остановлена на въезде в Цхинвал. Газета «Южная Осетия» публикует воспоминания участника тех событий Василия Джуссоева, который вместе с несколькими друзьями был одним из первых, кто преградил дорогу демонстрантам. «Через час за парнями стояло более 500 человек, а позже – почти все население Цхинвала и даже жители районов. Так как грузинская колонна не собиралась разворачиваться, горожанам и защитникам Цхинвала, проявившим небывалую храбрость, пришлось на месте разжечь костры и провести там всю ночь», – рассказывает автор. Джуссоев вспоминает, что напряжение было нешуточное. Немного успокоились только тогда, когда между конфликтующими сторонами встали советские военные. «Странно, что никто не задается вопросом: почему события 23 ноября происходили именно у нас, а не в той же Абхазии? А по той причине, что некоторые чиновники из партийного руководства и определенные силы в республике согласились на проведение «мирного митинга» грузинских властей», – сказал Джуссоев изданию.

Газета «Республика» вспоминает о дне рождения знаковой личности в современной истории Осетии – видного политического и военного деятеля Валерия Хубулова. В этом месяце ему исполнилось бы 55 лет. В связи с этим автор напоминает о нереализованной инициативе ряда депутатов парламента прошлого созыва, которая носила емкое название «Закон Валеры Хубулова» и должна была представлять собой список предателей национальных интересов. «Вообще, справедливости ради надо признать, что как бы значительна не была история наших предков, сколько бы героических и ярких страниц не содержала новейшая история нашей борьбы за независимость, есть в описании всего этого пути закрытая тема, которую мы не любим поднимать. Это тема национального предательства. И как бы разум не противился подобное воспринимать, надо понимать, что от замалчивания данного явления мы не изменим ни прошлое, ни настоящее. И только навредим будущему», – считает автор и делает экскурс в историю различных этапов истории Осетии. «Меняются эпохи и представления, только предательство не меняет своей сущности. Разве что теперь вместо 30 сребреников оплата берется в криптовалюте. И, возможно, инициативу под лаконичным названием «Закон Валеры Хубулова» все же стоит претворить в жизнь, официально озвучить известные имена и соответственно оформлять правовые документы», – считает «Республика».

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Блогер Алан Парастаев высказывается о закрытии правозащитной организации «Мемориал». Он размышляет о роли Владимира Путина в этом процессе, роли «Мемориала» в судьбе Бориса Ельцина, который впоследствии привел к власти Владимира Путина. «Но вот тут надо вспомнить и другую стезю Путина – а именно Путина как сотрудника КГБ, полковника службы внешней разведки. И тогда все становится на свои места. Ни в каких отходах от принципов демократии и либерализма нашего президента мы не сможем обвинить по той простой причине, что он, как разведчик, все это время выполнял миссию по дискредитации, ослаблению тех сил, которые, по его мнению, разрушили державу, которой он присягал, - Союз Советских Социалистических Республик», – пишет блогер и добавляет, что при таком раскладе все становится на свои места. «Остается только восхититься блестящей работой полковника В.В. Путина и удивиться недальновидности бывших на верхушке власти в 90-х и начале 2000-х либерал-демократов, которые им от этой власти были отстранены и вряд ли снова до нее доберутся. Ведь сами же любили повторять: «Бывших разведчиков или сотрудников КГБ не бывает», – пишет Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия