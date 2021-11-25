Парламент Северной Осетии отклонил законопроект о введении QR-кодов

Верховный суд России рассматривает сегодня иск Генеральной прокуратуры о ликвидации внесённого в реестр "иностранных агентов" международного историко-просветительского общества "Мемориал" (Международный Мемориал).

По мнению генпрокурора России Игоря Краснова, организация систематически нарушала закон об иностранных агентах, а именно не ставила соответствующей маркировки на материалах.

У здания Верховного суда утром в четверг собрались десятки людей, чтобы поддержать "Мемориал". Были задержаны два человека, которые развернули плакаты.

Заседание открыто, но из-за ограничений в связи с пандемией число мест в зале ограничено.

Дело ведёт судья Алла Назарова. Как сообщает "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-иноагентов), в 2019 году она принимала решение о ликвидации общественного движения "За права человека", а в 2020 году удовлетворила иск Генпрокуратуры, потребовавшей признать организацию "Арестантское уголовное единство" (АУ") экстремистской и запрещённой на территории России.

Общество "Мемориал" - одна из старейших правозащитных организаций в России, она была создана ещё в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Главным направлением её деятельности стало сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий. Также "Мемориал" выступает в защиту политзаключённых.

Правозащитники называют действия российских властей политическим давлением и заявляют, что у российских властей нет законных оснований для ликвидации организации.

Одним из адвокатов, который будет защищать "Международный Мемориал" в Верховном суде, стал Генри Резник - член Совета по правам человека при президенте, один из самых известных российских адвокатов.

В поддержку "Международного Мемориала" выступили российские и зарубежные деятели культуры, несколько нобелевских лауреатов. Отказаться от ликвидации "Мемориала" призвали российские власти США, ЕС, а также Совет Европы.

В заявлении главы комиссии Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович говорится, что "Мемориал" – "символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами", а уничтожение организации будет иметь значительные негативные последствия для гражданского общества в целом и защиты прав человека в России.

Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать "Международный Мемориал" несправедливой и чрезвычайной мерой.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах, а в случае с правозащитным центром - также в поддержке экстремизма из-за списка политзаключённых, который ведёт организация.

23 ноября в Московском городском суде прошли предварительные слушания по другому иску прокуратуры — о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (внесён в список НКО-"иноагентов"). По итогам заседания судья решил продлить досудебное рассмотрение дела. Слушания назначены на 29 ноября.