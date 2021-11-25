Обзор абхазской прессы

О том, что необходимо экономить природные ресурсы, электричество, пишет в своем блоге на сайте «Асаркьа» журналист Надежда Венедиктова. «У нас катастрофа с энергетикой, а никого не волнует, что круглосуточно и круглогодично горит освещение практически на всех наших пляжах и стадионах. Особенно мне нравится, что владельцы и арендаторы пляжа подключаются к общей сети и не платят за электроэнергию. Мало того, они при подключении даже не ставят копеечных выключателей, чтобы при закрытии курортного сезона элементарно выключить электрооборудование», – написала Венедиктова.

Она сняла на видео один из синопских пляжей с вечерним освещением. «Это горит круглосуточно! Сняла и дневной вариант лампы, где горят три светильника. Один, слава богу, испортился! И вот так круглый год! Освещаем осень, зиму и весну на пустом берегу! И так по всему побережью… Потому и сидим без света регулярно, ибо не умеем хозяйствовать по-современному. Не платим и не экономим. И это только один пример. Представляете, сколько электроэнергии мы бездарно потратили за послевоенное время?» – заключила журналист.

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Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Республики Абхазия Ахра Аристава на своей странице в Facebook написал, что простых людей интересует вопрос – куда деваются миллионы киловатт электроэнергии, кто их обворовывает и почему они с чувством беззащитности должны часами со стариками и детьми сидеть без света в зиму и эпидемию?!

«Предлагаю заложить в бюджет следующего года премиальные прокурорам, силовикам в размере до трехсот миллионов рублей в смете Штаба по противодействию хищению электроэнергии (если нет такового штаба, создать) и двести миллионов на приборы учета при кабмине с участием депутатов парламента, депутатов местных собраний, глав администраций. Лучше заплатить пятьсот миллионов, чем миллиарды рублей за переток из РФ. Народная мудрость гласит: скупой платит дважды. В нашем случае это будет не дважды, а десятикратно. Пишу для тех, кто не знает, где взять эти дополнительные средства. Перекрывается контрабанда путем принятия двух новых законов и как минимум трех постановлений правительства о минимальных мерах и минимальном перечне необходимых документов при перемещении грузов через границу, которые позволят увеличить платежи таможенному комитету и Министерству по налогам и сборам республики минимум на один миллиард рублей», – написал Ахра Аристава.

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Юрист, блогер Рамиль Ажиба в группе «Правовой курьер» в Facebook прокомментировал внеочередное заседание парламента, посвященное кризису правоохранительной системы. Он высказал свое мнение по поводу инцидента со стрельбой у здания парламента РА.

«То, что презумпцию невиновности у нас в стране никто не отменял, этот факт бесспорный. Депутаты в данном случае правы в том, что в самом начале проверки, когда не проведены все необходимые действия, сообщать по телевидению, по сути, зачитывая материалы оперативно-розыскных мероприятий УВД по городу Сухуму (которые не могут быть положены в основу доказательной базы), это недопустимо. Здесь стоит отметить и другой фактор, который и подтолкнул депутатов на такой разбор полетов: если же правоохранительные органы громко называют лицо, то по завершении процессуальных мероприятий (в случае отказа, если лицо указывалось ранее в СМИ) должны принести извинения в том источнике, из которого вещали. Это требование закона о прокуратуре. В законе о милиции такого требования нет».

Рамиль Ажиба напомнил, что в Абхазии никогда не исполнялась статья закона о прокуратуре, принесение извинения.

«И даже если вы обратитесь в суд за реабилитацией, то суд откажет вам в части, касающейся принесения извинения прокурором, ссылаясь на то, что они не имеют права вмешиваться в деятельность прокуратуры, и это прописано в их отраслевом законе, и они сами обязаны это делать. Что в итоге получается? Получается, что с вами могут делать все, что угодно, дискредитировать на весь мир. А о том, что вы, оказывается, невиновны и освобождены от ответственности, вы, по сути, должны распространять сами, используя доступные места для такого сообщения. Потому правоохранительные органы также используются политическим руководством страны, кто бы ни был и когда у власти, для дискредитации, как правило, оппонентов или неугодных», – написал юрист.

Он отметил, что такая система устраивает политическое руководство страны. Она устраивала всех президентов, потому что при такой системе легче вмешиваться в деятельность.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия