В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека

По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России стали 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным замгенпрокурора Дмитрия Демешина, причиной ЧП стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.

Следователи задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка, говорится на сайте СК.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная". Распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

"Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших", – сказал Цивилев.

С 26 по 28 ноября в регионе будут отменены все развлекательные мероприятия и передачи, а также приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Кузбасса и муниципалитетов.

Всего на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, 239 были подняты на поверхность.