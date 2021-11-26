«Мтавари» оштрафовали за ролик с портретом Путина и призыв освободить Саакашвили

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC) оштрафовала телекомпанию «Мтавари» за размещение политической рекламы не в предвыборный период. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом говорится в заявлении регулятора, распространенном 25 ноября.

В комиссии утверждают, что в нарушение законодательства 17-18 ноября «Мтавари» транслировал три видеоролика. В одном из них была изображена фотография заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью «#свобода», а также фото сотрудников пенитенциарных учреждений и судей, которые так или иначе соприкасались с политиком после его ареста в Тбилиси 1 октября. Фоном к каждому снимку звучало слово «убивает», а в конце ролика содержался призыв: «Освободи Михаила Саакашвили».

Содержание второго ролика аналогично. В нем собраны заявления премьер-министра Грузии, членов правительства, президента, лидеров правящей «Грузинской мечты», депутатов и мэра Тбилиси о задержании и голодовке Саакашвили. Фоном к каждому блоку звучит «Убивает», а в конце: «Скажи убийцам нет», «#свобода».

Третий ролик подготовило гражданское движение «Сирцхвилиа» («Позор»). В нем показан портрет российского президента Владимира Путина, составленный из фотографий лидеров «Грузинской мечты». Фоном звучит музыка из предвыборного ролика партии власти.

Санкция составляет 1% от годового дохода телекомпании или 112 тысяч лари (более 36 тысяч долларов). Поясняя свое решение, GNCC ссылается на Закон о вещании. Отмечается также, что в 2019 и 2020 годах «Мтавари» штрафовали за аналогичное нарушение.

Генеральный директор «Мтавари» Ника Гварамия назвал решение комиссии незаконным и интерпретировал его как цензуру. Телекомпания отказывается выплачивать штраф. Руководство вещателя уже обратилось в суд, чтобы оспорить меры.

«Это решение ошибочно как формально, так и материально и цель у него одна – строжайшее ограничение выражения нашей редакционной и гражданской позиции. Это решение о введении цензуры… Мы не собираемся платить никаких денег, мы обратимся в суд», — заявил Гварамия.

Гварамия уверен, что ни один из трех клипов не является политической или предвыборной рекламой. В частности, по его словам, ролик «Сирцхвилиа» — это социальная реклама, и он соответствует всем параметрам социальной рекламы. Между тем, Михаил Саакашвили – гражданин Украины, избирательным субъектом он не является.

«Эти ролики были расценены правительством и комиссией как политические предвыборные ролики. Напоминаю, что предвыборная реклама ставит целью стать антирекламой другой политической силы с целью избрания кого-то другого. Спрашивается — какие у нас сейчас проходят выборы?!», — заявил Гварамия.

Ожидается, что иск «Мтавари» будет рассмотрен уже 26 ноября.