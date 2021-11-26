Оппозиция сорвала заседание сакребуло Батуми, разлив неизвестную жидкость

Оппозиция сорвала заседание сакребуло (совещательный орган) Батуми, на котором обсуждался городской бюджет на 2022 год.

Представитель партии «Единое национальное движение», член Верховного совета Аджарии Мирдат Камададзе разлил в зале заседаний неизвестное вещество, после чего все депутаты были вынуждены покинуть помещение из-за едкого запаха. Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».

«Я держу в руках совершенно безвредное вещество, но оно имеет такой запах, что оставаться здесь будет невозможно», – сказал Камададзе перед тем, как разлить жидкость из шприца.

После этого почти все оппозиционеры были выведены из здания горсовета при помощи полиции и охраны.

В настоящее время у здания сакребуло продолжается шумная протестная акция с участием около сотни человек. Оппозиционеры, среди которых депутаты сакребуло и члены Верховного совета Аджарии, требуют допустить их внутрь, периодически у них происходят стычки с сотрудниками МВД.

СМИ сообщают о начале задержаний участников протестной акции. На кадрах с места видно, что их силой усаживают в полицейские машины, а демонстранты пытаются помещать процессу.

Бюджет Батуми на 2022 год рассматривает сакребуло старого созыва. Заседание новоизбранного совещательного органа, в котором правящая партии «Грузинская мечта» потеряла большинство, до сих пор не назначают.

Оппозиция выразила протест в связи с этим. Более того, оппоненты властей указывают, что проект бюджета не ориентирован на нужды рядовых жителей города и призван поощрить активистов «Грузинской мечты», а также людей, которые активно были подключены к кампании партии власти перед муниципальными выборами.

Как отмечает издание «Батумелеби», батумский городской совет старого созыва сегодня вместе с обсуждением бюджета решает вопрос повышения собственных заработных плат. Значительно должны повысить и зарплаты сотрудников мэрии. Только зарплата новоизбранного мэра Батуми Арчила Чиковани увеличится на 1 тысячи лари, до 5,5 тысячи лари. Одновременно ежемесячная зарплата председателя сакребуло Батуми, как ожидается, будет составлять 5060 лари.