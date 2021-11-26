В Грузии от коронавируса скончались еще 74 пациента

Заседание бюро городского собрания - сакребуло Батуми, сегодня проходит с шумными спорами, которые дошли до драки. Бюро утверждало повестку дня завтрашнего заседания, которое должно утвердить бюджет Батуми на 2022 год, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ситуация накалилась после того, как в здание сакребуло, где заседали депутаты большинства прошлого созыва, пришли новоизбранные депутаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение» - Георгий Киртадзе, Мирдат Камададзе, Элгуджа Багратиони, Ираклий Купрадзе.

Депутаты от правящей партии, собираются принять бюджет города на будущий год, несмотря на то, что на днях их полномочия истекают. Оппозиция, в свою очередь, выступает категорически против этого - по их словам, городской бюджет должен быть утвержден новым составом сакребуло, в котором у «Грузинской мечты» уже нет большинства голосов. Они указывают на то, что еще ни разу бюджет не утверждался городским советом, полномочия которого должны истечь буквально на днях.

Депутат Мирдат Камададзе в знак протеста разорвал лист бумаги с повесткой дня заседания бюро сакребуло и взобрался на стол, после чего началась потасовка. Все закончилось тем, что полиция вывела оппозиционных депутатов из здания.

Председатель старого состава батумского сакребуло Сулико Тебидзе заявил, что по закону старый коллектив имеет право утверждать бюджет на следующий год.

«Несмотря на непристойное и высокомерное поведение, мы смогли утвердить повестку дня завтрашнего заседания. Бюро выполнило свой долг. Проверить вопрос может любой юрист, все вопросы передаются в бюро в полном соответствии с законодательством. Поведение этих господ еще раз доказало, что это деструктивная сила, это сила предателей, это секта, которая думает не о развитии Батуми, а о полной остановке», - сказал Тебидзе.

После того, как недавно скоропостижно скончался новоизбранный мажоритарный депутат сакребуло Нугзар Путкарадзе, в батумском сакребуло у ЕНД остаются 14 депутатов.

Правящая партия получила на этих выборах 16 из 35 мест и впервые не смогла сформировать большинство. Позже к ним присоединился один депутат, который перешел из партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию». В итоге в батумском сакребуло осталось двое депутатов от партии «За Грузию» и один - от «Лело». Таким образом, у правящей партии и оппозиции по 17 мест в сакребуло.