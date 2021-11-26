Путин, Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление по итогам встречи

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление.

По завершении совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что она была «в высшей степени полезной и своевременной».

«Мы, как уже было сказано, подписали заявление по результатам нашей совместной сегодня работы, общественность и СМИ могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено все то, чем мы занимались и о чем мы договорились», - сказал Путин.

Завершая свою речь, Путин подарил лидерам Азербайджана и Армении оливковые ветви, сообщает «Интерфакс».

«Слева от меня вы видите наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям – оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом», - сказал Путин.

Золотая оливковая ветвь, которую Путин подарил руководителям Азербайджана и Армении, выполнена в двух экземплярах на заказ. На массивном деревянном основании с подписью «Сочи 26 ноября 2021 года» закреплена позолоченная ветвь оливы. Она символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие.

«Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях», - пояснили в протоколе российского президента.