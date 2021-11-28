Коронавирус в Грузии: 3 333 новых случая заражения, 56 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 3 333 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 37 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,02%, за последние две недели – 8,98%, а за последнюю неделю – 8,94%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 838 639.

Около 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 333. В Имерети выявили 617 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 302, в Шида Картли – 254, в Квемо Картли – 225, в Самцхе-Джавахети – 142, в Кахетии – 178, в Аджарии – 116, в Гурии – 100, в Мцхета-Мтианети – 64, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 25.

От ковида умерли еще 56 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 11 927.

Выздоровели 5 052 человека, их общее число выросло до 779 510.

На данный момент в Грузии 47 176 активных случаев коронавируса. Из них 6 533 пациента (около 14% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 649 больных тяжелое, 363 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 150 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 39 493 человека лечатся на дому.

В карантинных пространствах остаются 54 гражданина, а в самоизоляции – более 42,1 тысячи.