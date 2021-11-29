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Сочинское золото Мориса Квителашвили (фотогалерея)

Морис Квителашвили стал первым грузинским фигуристом, выигравшим этап Гран-при.
Грузинский фигурист выиграл золотую медаль на этапе серии Гран-при в Сочи
1 Грузинский фигурист выиграл золотую медаль на этапе серии Гран-при в Сочи
Церемония награждения спортсмена прошла 28 ноября
2 Церемония награждения спортсмена прошла 28 ноября
В Сочи прозвучал гимн Грузии
3 В Сочи прозвучал гимн Грузии
Квителашвили &mdash; первый в истории грузинский фигурист, добившийся золотой медали на соревнованиях такого уровня
4 Квителашвили — первый в истории грузинский фигурист, добившийся золотой медали на соревнованиях такого уровня

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