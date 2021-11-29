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Сочинское золото Мориса Квителашвили (фотогалерея)
29 минут(ы) назад
Морис Квителашвили стал первым грузинским фигуристом, выигравшим этап Гран-при.
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Грузинский фигурист выиграл золотую медаль на этапе серии Гран-при в Сочи
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Церемония награждения спортсмена прошла 28 ноября
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В Сочи прозвучал гимн Грузии
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Квителашвили — первый в истории грузинский фигурист, добившийся золотой медали на соревнованиях такого уровня
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Сочинское золото Мориса Квителашвили (фотогалерея)
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