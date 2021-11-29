Саакашвили на суде рассказал о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди» рассказал о событиях того периода.

По словам политика, «Грузия шла в НАТО», а президент России Владимир Путин предупредил его, что помешает этому процессу.

Саакашвили говорит, что владелец «Имеди», бизнесмен Бадри Патаркацишвили был проектом Кремля. Экс-президент Грузии утверждает, что узнал об этом от Александра Лукашенко, который спросил у Саакашвили: «Кто такой этот Аркадий (Бадри – ред.) Патаркацишвили, руководитель Олимпийского комитета? Он хочет приехать и встретиться со мной».

После этого Патаркацишвили, по словам Саакашвили, направился в Минск, а Путин позвонил Лукашенко и сказал:

«Ребята подъедут и будут говорить с Патаркацишвили. Тебе не обязательно с ним видеться».

Саакашвили говорит, что с Патаркацишвили в Беларуси встретились три генерала ФСБ России.

«После этого Путин объявил Лукашенко, что это (Патаркацишвили – ред.) – будущий президент Грузии. Это происходит в сентябре 2007 года», – заявил Саакашвили, добавив, что «деньги Патаркацишвили были полностью российскими».