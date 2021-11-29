Шамиль Адзынба: «Руководство Абхазии должно тверже защищать интересы наших граждан»

Следователи ФСБ России объявили об окончании расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. По нему проходят директор Института госслужбы и управления академии Игорь Барциц, декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина и уроженец Абхазии Аслан Фейзба, который скрылся от следствия и объявлен в розыск. Ситуацию прокомментировал абхазский политик и общественный деятель Шамиль Адзынба.

Сегодня на сайте «Коммерсант.ру» опубликована информация о том, что ФСБ завершила расследование уголовного дела о мошенничестве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Одним из основных фигурантов уголовного дела является директор Института госслужбы и управления при Академии профессор Игорь Нязбеевич Барциц, абхаз и уроженец города Гудауты.

Вместе с ним к ответственности привлекаются декан факультета госуправления Светлана Ларина и уроженец Абхазии Аслан Фейзба. Следствие называет событием преступления «хищение денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». По данным следствия, свою вину Игорь Барциц признал и ущерб в размере нескольких миллионов рублей (точная сумма не сообщается) погасил в полном объеме.

С 26 декабря 2020 года, то есть почти год, Игорь Барциц содержится под стражей в СИЗО. Светлане Лариной суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Аслан Фейзба скрылся от следствия, и его объявили в федеральный розыск.

В Абхазии арест и предъявление обвинения Игорю Барцицу многие восприняли с недоумением, здесь он пользуется большим авторитетом и известен как один из ведущих российских специалистов и экспертов в сфере госуправления и права, в институте, руководимом им, граждане Абхазии получали образование.

Один из выпускников Института госслужбы и управления при Российской академии народного хозяйства и государственной службы, известный абхазский политик и общественный деятель, дважды исполнявший обязанности премьер-министра Шамиль Адзынба был лично знаком с Игорем Барцицом. Он и сейчас не сомневается в том, что такие абхазы, как Игорь Барциц, являются гордостью Абхазии:

«В 2016 году, когда я поступил в академию, он как раз был ректором, он руководил серьезнейшим вузом Российской Федерации, человек очень образованный, интеллигентный, умный. В 2018 году он был награжден Путиным как юрист года, у него очень много и других наград. Более того, он был одним из важнейших и главных экспертов в сфере государственного и муниципального управления. Для нас, абхазов, такая личность имеет очень большое значение, и, честно говоря, этот человек был такой опорой. Я гордился тем, что он абхаз, потому что на многих форумах, в частности, на Гайдаровском форуме, на котором я присутствовал четыре или пять раз, он вел многие площадки, и была гордость за такого соотечественника. Вся эта история была как гром среди ясного неба. Не только меня, многих это расстроило, не хочу комментировать, пока человек не осужден, он виноватым не является».

Шамиль Адзынба рассказал, что инициативная группа обращалась с просьбой изменить меру пресечения Игорю Барцицу на домашний арест, но письмо не возымело действия:

«Как только завели дело, и он был взят под арест, а все другие были под домашним арестом, но почему-то Игоря Нязбеевича сразу поместили в Лефортово и закрыли в камеру. Это было немножко непонятно, и инициативная группа обратилась, в том числе и ко мне, и мы написали письмо с просьбой изменить ему меру пресечения на домашний арест. Мы не требовали его отпустить, не разбираться и так далее, если есть серьезные обвинения, их надо разобрать, посмотреть, но, к сожалению, как вы видите, это ничем не помогло, очень жаль, конечно. Я думаю, что наши официальные власти должны что-то сделать. Московская абхазская диаспора – это общественная организация, наверное, и они что-то делают. Беслан Агрба достаточно деятельный и активный руководитель диаспоры, наверное, он какие-то шаги предпринимает, но мне о них неизвестно. А наше государство, я думаю, должно было быть тверже. Да, понятно, следствие, да, возможно, обвинения серьезные, но тем не менее он абхаз, гражданин Абхазии, и руководство Абхазии должно тверже защищать интересы наших граждан. Очень жаль, что, по крайней мере, на время следствия и до окончания суда он отстранен от руководства институтом и от работы в академии. Мы будем очень надеяться, что все-таки все это окажется не так страшно, как это расписывают, и надеюсь, что все-таки это будет история со счастливым концом и для него, и для его семьи, и для Абхазии, в том числе».

Шамиль Адзынба из СМИ почерпнул информацию о том, что арест Игоря Барцица может быть связан и неподцензурностью и либеральными нравами в Институте госслужбы и управления, что не могло остаться незамеченным для власти, которая ведет борьбу с либерализмом:

«Одна из статей, которая была в открытых источниках, я сейчас не помню ее автора, что якобы академия рассадник либерализма. Сейчас в России курс на борьбу с либерализмом, на централизацию власти, решили начать с Академии госслужбы, и, к сожалению, наш соотечественник попал. Возможно, это была дежурная причина, но скажу так: достаточно твердой рукой, но без цензуры, без давления на преподавательский состав управлял и руководил Игорь Нязбеевич. Те, кто там учится, заканчивает магистратуру и аспирантуру, должны иметь широкий кругозор, должны мыслить, не должны быть зашоренными и задавленными, и, естественно, мнения были разные – от либерализма до радикализма и так далее. Но лично я за все это время, за эти три года и шесть сессий был очень доволен обучением и ничего плохого, кривого и крамольного сказать об этом вузе не могу, наоборот, я гордился, что учусь там, великолепный вуз, и очень жаль, что его история такое продолжение получила».

Игорь Барциц – действительный государственный советник Российской Федерации III класса, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, член рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, по взаимодействию со структурами гражданского общества, главный редактор журнала «Государственная служба», член редакционных советов многих журналов, обладает званием «Юрист года-2018», кавалер ордена Почета и золотой медали им. Ф. Н. Плевако.

– действительный государственный советник Российской Федерации III класса, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, член рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, по взаимодействию со структурами гражданского общества, главный редактор журнала «Государственная служба», член редакционных советов многих журналов, обладает званием «Юрист года-2018», кавалер ордена Почета и золотой медали им. Ф. Н. Плевако. Он окончил Ростовский государственный университет и Всероссийскую академию внешней торговли, стажировался в Высшей школе коммерции в Бремене (ФРГ), в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (США), в Международном институте государственного управления в Париже (Франция). Был участником Группы по разрешению конфликтов (Conflict Management Group; США), прошел программу подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров во времена президентства Дмитрия Медведева, считался претендентом на ряд правительственных постов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия