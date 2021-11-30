США сделали заявление по Грузии перед министериалом НАТО

Сегодня в Риге стартует министериал НАТО, в котором также принимает участие глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Главы МИД стран-членов альянса проведут встречи со своими коллегами из Украины и Грузии.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Госдепартамент США сделал заявление в преддверии встречи.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение, принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, согласно которому Грузия и Украина станут членами НАТО. Годовая национальная программа этих стран подробно описывает их путь в НАТО», – говорится в заявлении Госдепа, при этом отмечается, что обе страны оцениваются «как партнеры с сильными возможностями».

В информации также говорится, что лидеры НАТО остаются приверженными политике открытых дверей Североатлантического союза.

Как соощалось ранее, министры иностранных дел стран НАТО соберутся 30 ноября и 1 декабря в Риге, чтобы обсудить «угрозы со стороны России», а также другие современные вызовы и новую стратегическую концепцию альянса, которая должна прийти на смену устаревшей концепции НАТО от 2010 года.

Еще одной острой темой дискуссий на совещании глав МИД стран НАТО в Риге обещает стать миграционный кризис у границ Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в «агрессивных действиях» у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Комментируют тему сближения Украины и Грузии с НАТО, замглавы МИД РФ Александр Грушко на днях заявил, что «это бомба, мина, заложенная в основу самой конструкции европейской безопасности».