«Интер РАО» против Грузии: время собирать деньги

По информации российских СМИ, спор между «Интер РАО» и правительством Грузии решился в пользу российской компании – Стокгольмский арбитраж обязал грузинскую сторону выплатить компании 80 миллионов долларов. В правительстве Грузии эту информацию не комментируют.

Иск был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями «Интер РАО», владеющей двумя грузинскими ГЭС – «Храми-1» и «Храми-2», а также 75 процентами электросетевой компании ТЕЛАСИ, обслуживающей Тбилиси. В 2017 году истцы требовали от властей Грузии компенсации в 125 миллионов лари, что якобы было вызвано обесценением лари.

В российской компании отмечали, что ряд решений правительства Грузии оказали неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь шла о том, что в 2014 году Национальная регулирующая комиссия по энергетике приняла решение о пересмотре методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения лари за счет повышения тарифа на электроэнергию. Все это отражено в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году, утверждают в компании «Интер РАО», которая в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением о пересмотре тарифов, но получила отказ.

Успех российской стороны был обусловлен грамотным содержанием соглашения с правительством Грузии, подчеркнули сегодня российские эксперты. По утверждению Вадима Чубарова, арбитра Международного арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ, правительство Грузии проигнорировало все запросы российской компании, которой не оставалось ничего иного, как обратиться в международный суд. «Грузинская сторона говорила, что в результате повышения тарифов «Интер РАО» получит сверхприбыль и что требования по повышению тарифов являются необоснованными. Это все изучалось арбитрами в Стокгольмском арбитраже. Грузии лучше согласиться с решением инстанции, так как в этом случае компания продолжит инвестировать в отрасль, а грузинское государство покажет, что оно открыто для инвестиций. В противном случае начнут действовать правила Нью-Йоркской конвенции».

По утверждению российских государственных СМИ, «если Грузия не выплатит компенсацию российской компании, то по условиям международных конвенций может быть наложен арест на ее счета или имущество за рубежом».

По словам юриста Лии Мухашаврия, как судебное разбирательство, так и содержание меморандума, подписанного между правительством Грузии и российской компанией, остаются секретными. Именно по этой причине пока сложно оценивать дальнейшие шансы сторон:

«Необходимо оспорить это решение, если есть соответствующая аргументация, однако, как правило, власти скрывают детали таких тяжб, и не раз мы узнавали о проигранных делах из зарубежных СМИ. Что касается меморандума с российской стороной, то он имеет юридическую силу договора, и необходимо ставить вопрос о материальной ответственности лиц, заключивших это проигрышное соглашение».

Вопрос должен быть адресован расформированному Минэнергетики Грузии, которое оформляло меморандум с российской стороной. Тогдашний министр энергетики Каха Каладзе ныне занимает пост мэра Тбилиси, а его заместитель Мариам Валишвили перешла работать в частный бизнес.

По мнению Лии Мухашаврия, без обсуждения ответственности грузинских чиновников такая ситуация будет повторяться и впредь:

«Наше государство подписало Женевскую конвенцию в части выполнения правовых решений международных инстанций. Это означает, что, если арбитраж вынес решение, оно будут адресовано нашему Минюсту, который должен незамедлительно проинформировать о его выполнении. Необходимо начать следствие по вопросу ответственности подписантов, предположительно, коррупционного меморандума, который не только нанес Грузии многомиллионный ущерб, но и тяжким бременем ляжет на плечи населения в виде подорожавшего тарифа».

Согласно информации российских СМИ, «Интер РАО» на достигнутом останавливаться не собирается. Сообщается, что до марта 2022 года сумма компенсации будет пересмотрена и, вероятно, превысит 100 миллионов долларов.

В правительстве Грузии пока никак не прокомментировали сообщение российских СМИ.