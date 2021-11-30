Диана Хинтба: «Мы назначаем посетителям время, и они приходят по расписанию»

«Open Studio 1.0» – такое название получила совместная выставка сухумских художников Батала Джапуа, Апщи Хагба, Саида Возба и Дианы Хинтба. Экспозиция была доступна для зрителей четыре дня, с 26 по 29 ноября. Вот уже который месяц учреждения культуры Абхазии закрыты. Каждый переживает сложившиеся обстоятельства по-разному: кто-то негодует, используя социальные сети в качестве площадки для высказывания несогласия с решением Министерства культуры, кто-то продолжает работать вместе со своим коллективом, но за закрытыми дверями, а кто-то ищет альтернативные пути взаимодействия со зрителем. Чуть больше месяца прошло с тех пор, как основательницы онлайн-галереи AUADA Апща Хагба и Диана Хинтба вместе с художниками Баталом Джапуа и Саидом Возба провели выставку в заброшенном здании, которое было выделено под Национальную картинную галерею Абхазии больше двух десятков лет назад. И вот творческая команда снова в деле. На этот раз они организовали экспозицию своих картин в мастерской Дианы Хинтба. Отсюда и название – «Open Studio 1.0».

Диана Хинтба рассказала о том, почему было принято решение провести выставку: «Дело в том, что у нас в Абхазии в связи с пандемией культурные учреждения закрыты. И даже с соблюдением мер пока не разрешено открыть их. И мы решили сделать в таком формате в частной мастерской открытую студию. Эта практика применяется во всем мире. Художник открывает двери своей студии и приглашает друзей, знакомых, а также лимитированное количество посетителей. Да, существует онлайн-пространство. Это очень хорошо, это дает нам огромные возможности. Но в момент, когда зритель подходит к работе, происходит какая-то магия. Есть реакция, ведь он видит ее в живую, в деталях. Сам момент взаимодействия зрителя с работой для художника невероятно важен. И это должно происходить в какое-то время раз, ну хотя бы в месяц раз. Но у нас на данный момент это невозможно. Поэтому мы пытаемся найти какие-то пути, по которым можно спасти себя от творческого кризиса, честно говоря».

В небольшой мастерской уместилось 50 работ, написанных маслом и акрилом за последний год. Хорошо освещенное пространство украшали легкоузнаваемые городские пейзажи, натюрморты и портреты местных жителей. Картины висели не только на стенах, они были на полках и в нишах, стояли на полу и на стульях. Нечто особое придавала выставке атмосфера действующей мастерской. Компанию картинам составляли стопки холстов в подрамниках, мольберты и многочисленные тюбики с краской, а на столике у окна лежали книги по истории живописи, которые любой желающий мог полистать. Диана Хинтба пояснила, как работала экспозиция: «Наша выставка проходит в формате «оpen studio», то есть в моей мастерской мы просто вывесили работы, которые появились недавно. Они нигде пока не выставлялись. По регистрации посетители могут прийти посмотреть работы. Регистрация осуществляется через нашу страницу в Инстаграме «AUADA gallery», где можно подать заявку. Мы назначаем посетителям время, и они приходят по расписанию. Все работает очень четко, соблюдая необходимые меры предосторожности. Это наш первый подобный опыт, и это правда работает».

Как отмечают художники, в день мастерскую посещали в среднем двадцать человек. Изначально выставка должна была работать три для, с 26 по 28 ноября, но большое количество желающих и стремление организаторов соблюсти меры предосторожности, связанные с эпидемией коронавируса, «вынудили» их оставить выставку открытой для посещения еще один день.