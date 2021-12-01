Югоосетинский лидер встретился с руководителем «Газпрома»

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поставил под сомнение необходимость принятия поправок в конституцию, которые снизят до 2% проходной барьер на выборах в парламент.

Он также дал понять, что правящая партия не намерена проводить внеочередные выборы парламента, а в случае, если это произойдет, они пройдут по старым правилам – то есть с избранием мажоритарных депутатов, пишет агентство «Новости-Грузия».

Выступая на пленарном заседании парламента, Кобахидзе сказал, что действующая в Грузии избирательная система вполне отвечает принципам демократии. А снижение проходного барьера, возможно, станет «подарком» оппозиции от правящей партии, но это будет «зависеть от их поведения».

«Много чего будет зависеть от поведения и действий разных субъектов. Мы хорошо понимаем, что нет никакой необходимости в принятии этих изменений, исходя из того, что тот барьер, который будет задействован в 2024 году, полностью соответствует демократическим стандартам. Это пятипроцентный избирательный барьер. В 2024 году в любом случае будет задействована полностью пропорциональная избирательная система с барьером в 5%.

Что касается барьера в 2% – лучше он, чем 5%, или нет, то по этому поводу не было никакого основательного обсуждения, возможно, что так будет даже хуже.

Это маленький подарок, который возможно, будет сделан оппозиции, и будет этот подарок сделан или нет, конечно же, в конечном итоге, будет зависеть от нашей доброй воли», – сказал Кобахидзе.

Повторил тезис Кобахидзе и депутат от правящей партии Шалва Папуашвили, который ранее сам представлял законопроект конституционных изменений, предполагающий снижение проходного барьера.

«У «Грузинской мечты» вообще нет никаких обязательств по принятию конституционных изменений. Мы же говорили, «если на то будет добрая воля «Грузинской мечты», а для того, чтобы эта воля существовала, между партиями должно быть сотрудничество», – отметил он.

В оппозиции эти комментарии от «Грузинской мечты» уже расценили как признак отказаться от реформы избирательной системы. Ранее часть оппозиционеров заявляла, что покинет парламент в том случае, если изменения в конституцию не будут приняты.