Саакашвили доставили на процесс по делу о растрате госсредств

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен в Тбилисский городской суд из Горийского военного госпиталя. Об этом сообщили грузинские СМИ.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», сегодня состоится очередное заседание по т.н. «делу о пиджаках», по которому Саакашвили проходит в качестве обвиняемого. Оно будет проходить на фоне протестной акции, организованной крупнейшей оппозиционной партией страны, «Единым национальным движением».

Сторонники Саакашвили уже собираются у здания суда. На месте установили большой экран, по которому будет транслироваться выступление третьего президента Грузии в суде.

Следствие по «делу о пиджаках» продолжается уже почти восемь лет. Дело квалифицировали по статье 182 УК Грузии, которая касается растраты бюджетных средств в крупных размерах и предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.

Речь идет о предполагаемой растрате более 8,8 млн лари в период с сентября 2009 года до февраля 2013 года. Как утверждает прокуратура, эта сумма подразумевает оплату расходов Саакашвили на отдых в фешенебельных гостиницах и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,6 тысячи долларов.

Саакашвили заявлял об абсурдности обвинений. Экс-президент Грузии говорил, что правительство «Грузинской мечты» завело это дело только для того, чтобы подорвать его имидж борца с коррупцией.

Михаил Саакашвили 29 ноября впервые появился на публике после своего задержания в Грузии. Он выступил в суде по делу о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Прошлый процесс проходил на фоне шумной протестной акции. В тот день МВД Грузии сообщило о 15 задержанных за неповиновение полиции.