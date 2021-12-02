Грузия оплатила чиновникам из стран Океании отдых в Таиланде – Саакашвили

На судебном процессе по делу о растрате бюджетных средств экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о дорогостоящих подарках чиновникам из стран Океании. Это, по его словам, было сделано для того, чтобы островные государства не признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Чиновников, по его словам, «напоили, накормили», окружили любовью и заботой.

«Мы были в Таиланде. Это был очень сложный период, когда Россия получала признания (независимости Абхазии и Южной Осетии – ред.) из Науру, Вануату. Насколько я знаю, признание со стороны Тувалу им обошлось в миллион долларов. Деньги в чемодане передали премьер-министру, который приехал из Нью-Йорка в Сочи, затем его перевезли в Сухуми. В этой ситуации нам помогало правительство Австралии. Они сказали нам – повезите куда-нибудь несколько премьер-министров и министров, поговорите с ними в неформальной ситуации, это будет для вас хорошо. Мы выбрали Таиланд, привезли этих людей, всем подарили очень дорогостоящие подарки. У меня не было денег, чтобы оплатить это из личного кармана. Это были деньги грузинского государства – чтобы не произошла легитимация оккупации Абхазии и Южной Осетии», – сказал Саакашвили.

Ранее прокурор по делу о растрате бюджетных средств Георгий Муджири заявил, что Саакашвили и его окружение потратили деньги госбюджета Грузии на отдых на элитных курортах Монако, Таиланда, Сингапура, Милана.

После войны 2008 года Абхазия и Южная Осетия были признаны тремя островными государствами: Науру, Вануату и Тувалу. Впоследствии Тувалу и Вануату отозвали свое признание.