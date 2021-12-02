Обзор абхазской прессы

Политики и блогеры Абхазии раскритиковали президента Аслана Бжания за его выступление на встрече с творческой интеллигенцией. Касаясь темы взаимоотношений с Россией, Аслан Бжания заявил: «Интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому: неабсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим, по сути, поделились: вопросы внешней политики, рублевая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать еще больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъемное для нас мероприятие – содержать современные вооруженные силы».

«Нужная газета» публикует открытое письмо Народно-патриотического союза Абхазии (НПСА) к президенту Аслану Бжания. «Вызывает обоснованное недоумение и беспокойство очередная Ваша попытка принять решение, противоречащее Конституции Республики Абхазия и идущее вразрез с национальными интересами народа Абхазии. Часть 2 статьи 273 прим 3 Уголовного кодекса Республики Абхазия предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы с использованием средств массовой информации к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия… Предостерегаем Вас, как гаранта Конституции, от необдуманных заявлений, противоречащих действующему законодательству и международным соглашениям, несущих прямую угрозу общественно-политической стабильности и государственности Республики Абхазия. Вы же, как Главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия, вправе торговать суверенитетом Абхазии в той части, которую вы лично отвоевали в период Отечественной войны Народа Абхазии», – отмечается в заявлении.

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К этой теме обращается и политик, блогер Тенгиз Джопуа. Он сравнивает выступление президента с поведением начинающего сапера. На своей странице в Facebook он написал, что у саперов есть период, когда риск допустить ошибку наиболее высок. По его словам, это через год-два после прохождения обучения и «полевой» работы. «Этот уровень некоторые называют «уровень дилетанта». Именно дилетанта, но с достаточными знаниями, некоторым опытом. Человек начинает считать себя достаточно подготовленным, ему кажется, что он «видит», «чувствует», «понимает интуитивно» конструкцию любого инженерного боеприпаса или СВУ. В момент «работы» расслабляешься, но самое страшное – это мысль в голове, несвязанная с тем, с чем ты сейчас взаимодействуешь. Мина, лежа у твоих ног, думает всегда о тебе, если ты не думаешь о ней, ты покойник. А тут в твою самоуверенную голову вползают мысли о посторонних вещах, ты начинаешь думать не о том. Этот этап заканчивается внезапно. У умных людей, если им повезет, он заканчивается на примере чужой ошибки. И тут же все встает на свои места. У дураков... Понятно как. Я так понимаю, что наша высокая власть дошла до состояния «дилетанта». Это уже и заметно, и слышно. Самое время осмотреться, возможно, рядом есть примеры чужих роковых ошибок».

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Сайт администрации столицы Абхазии сообщает, что активность вакцинирования от COVID-19 в Сухуме увеличилась. Главный врач поликлиники №1 города Сухума Лиана Ампар сказала: «Вакцинацию мы начали в мае, и я могу сказать, что сейчас активность намного выше, я даже не ожидала. Также многие из тех, кто вакцинировался в мае, готовы к ревакцинации «Спутником Лайт», но в данный момент он заканчивается, и в конце декабря ожидаем поставку. Минздрав ведет переговоры, насколько мне известно, препарат уже закуплен, и мы продолжим этап ревакцинации».

Ежедневно в сухумскую поликлинику №1 приходят от 40 до 50 человек на вакцинацию или ревакцинацию. По данным Минздрава, 780 человек привилось препаратом «Спутник V» с 18 ноября. Общее число вакцинированных в республике 12 491 человек. «Спутником Лайт» к 29 ноября привились 5211 человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия