Любите ли вы ABBA?

Совсем еще недавно, лет сорок тому назад, мы, любители крутого рока, психоделики и мощного попа группу АВВА не любили. Западло нам было в 70-80-х годах ХХ века слушать подобную «попсу» с налетом «диско». Увлекаться ABBA, Bonye М, Глорией Гейнор, Донной Саммер, позже Modern Talking и др. считалось в нашем кругу недостойным делом. Ну, еще бы – в те годы в англо-американском мире были такие мощные поднебесные группы, что АВВА со своей сладенькой мелодикой и нехитрой аранжировкой слушалась простовато. В то же время АВВА была очень популярна в мире, и за все время своего существования коллектив продал записей более чем 350 миллионов единиц. Это очень много, поверьте мне, как родному. Так или иначе, но в моем кругу слушать и говорить про АВВА было не комильфо.

Прошли года.

Лет десять тому назад мне попался в руки диск mp3 со всеми альбомами АББА. От нечего делать я решил послушать их музыку и… был приятно удивлен. Шикарные мелодии, вкусные гармонии, очень приятный тембр голосов, особенно Агнеты Фельстког. Несколько композиций я даже включил в свой плейлист и периодически их слушаю.

Потом был фильм «Мamma MIA!» с великолепным актерским составом, сюжет которого был полностью построен на АВВА-вских песнях. При пятидесятимиллионом бюджете фильм собрал в прокате более шестисот миллионов! Долларов, естественно. Затем последовало продолжение, «Мamma MIA!-2», которое я, честно говоря, не видел. Продолжение было, как говорят, послабее, но прокатили фильм неплохо – свои 400 лимонов он отгреб.

В первом фильме я поразился вокальным способностям одной из лучших американских актрис современности Мэрил Стрип. Она спела мою любимую композицию АВВА «The Winner Takes It All», и спела ее ничуть не хуже Агнешки.

И вот недавно, почти после сорокалетнего перерыва, АВВА снова собрались в студии и записали новый альбом под названием «Voyage». Альбом содержит десять композиций, и я их послушал с большим интересом. Потом еще послушал, и еще, и еще. И… был, в принципе, разочарован. Впечатление было таким, будто за окном не 2021 год, а все тот же далекий 1981-й, когда АВВА прекратили записывать свои альбомы и разошлись кто куда. Ничего не изменилось - ни звук, ни аранжировки, ни исполнение. Все довольно вторично, и композиции довольно… как бы это сказать, заезженные. Если бы я не знал, что песни написаны недавно, я бы подумал, что АВВА поковырялась в своих архивах и решила издать неизданные песни сорокалетней поры.

Несмотря на это, слушается диск более или менее приятно, а одна композиция «Just a Notion» мне даже пришлась по сердцу, и, наверное, я буду ее еще не раз переслушивать. Но все-таки я думал, что будет что-нибудь пооригинальнее и посвежее.

Наверное, я сейчас брюзжу, и надо довольствоваться тем, что есть? Может быть, и так. Тем паче, «Voyage » во всех странах завоевал первые-вторые места. И это меня радует.

Радует потому, что народ, видимо, так соскучился по мелодике, по гармоническому разнообразию, по классическим построениям песен, что с радостью раскупал последний альбом АВВА. Их песни звучат по-настоящему песенно, а не вымученно и замудренно. Поэтому и раскупается альбом с большим энтузиазмом.

В мире все сложно, и не только с международной обстановкой, но и в культурно-музыкальном плане. Я имею к музыке профессиональное отношение и поэтому могу с полной уверенностью сказать, что сегодняшняя музыкальная культура, мягко говоря, очень своеобразная. На первый план вышел визуал, а сама музыка играет вспомогательную роль. Видеоклипы сделаны на очень высоком уровне, но музыкальный материал как будто один и тот же для всех. В исполнителях нет яркости, нет индивидуальности, нет самобытности. Как будто все они оцифрованы одной цифрой. Порой, если не смотреть на изображение, на слух не отличишь кто поет: певец А, певец Б или певица Я. Я постоянно слушаю все новое, что предлагает музыкальный бизнес, в надежде найти что-нибудь для себя интересное, а потом опять возвращаюсь к старым исполнителям, которые, к сожалению, не становятся моложе и все реже и реже выдают новые композиции. Но, несмотря на редкость их появления на рынке, они все равно пользуется спросом и занимает высокие позиции в чартах.

Примером служит все та же АВВА с их новыми песнями или горячо любимый мною Pink Floyd, который в 2014 году выпустил альбом «The Endless River». Несмотря на то, что на диске композиции представляют собой бледные копии их былого пинкфлойдовского величия, альбом все равно занимал первые позиции в чатах. Я тоже купил этот концерт, но прослушал его всего пару раз и положил на полку, в свою скромную коллекцию.

Современная музыка очень обеднела, хотя звук, аранжировка и, как я уже сказал, видеоряд весьма интересные. Но это та музыка, которую нужно смотреть, а не слушать. И это меня печалит. Может, остальным моя печаль до лампочки, но мне, который музыку именно слушает, а не довольствуется просто звуками, это обидно.

Видимо, все имеет свое начало и конец, и мир исчерпал все мелодии, которые Бог нам отмерил. Поэтому и происходит то, что происходит, – акцент перешел на ритм, на ударные звуки и на зрелище.

Но, наряду с отставаниями, у нас присутствуют и достижения. Да еще какие!

В конце ноября с.г. хороший новозеландский кинорежиссер Питер Джексон сделал, не побоюсь этого слова, умопомрачительный подарок всем битломанам, которых до сих пор осталось в мире огромное количество. Он выпустил мини-сериал «The Beatles: Get Back». Восьмичасовый фильм рассказывает об атмосфере, царившей на студии «Apple» во время записи знаменитого альбома «Let It Be», и завершается записью последнего живого концерта самой великой в истории человечества группы, который состоялся на крыше дома 3 на лондонской улице Сэвил-Роу 30 января 1969 года.

Ребята, я уже пятый раз пересматриваю этот фильм и каждый раз обогащаюсь. И забываю все – и хроническое безденежье, и нескончаемую пандемию, и зиму на дворе и саакашвилизацию всей страны.

Я – счастлив! Да, я по-настоящему счастлив, и вам того же желаю. Оказывается, как мало мне надо для счастья: чтобы известный режиссер перелопатил 55 часов видео- и 140 часов аудиопленок, хранящихся в архиве. Потом оцифровал их, наложил бы цвет, отчистил от помех, собрал бы воедино, смонтировал ленту и пустил бы в эфир. Он этим занимался около двух лет. И что получилось? А получился настоящий праздник, «пир духа», как любил говорить Горбачев. Праздник, конечно, для тех, кто понимает сей предмет.

И да здравствует великая музыка! Кстати, АВВА тоже да здравствует, только не так громко.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции