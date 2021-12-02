Михаил Саакашвили дал признательные обвинения

Михаил Саакашвили обвинил сегодня власть в том, что его целенаправленно подвергают пыткам. Об этом он заявил на сегодняшнем судебном заседании по так называемому делу пиджаков, по которому его обвиняют в растрате около девяти миллионов лари в годы президентства. Этой темы Саакашвили в своей речи тоже коснулся, однако большую часть отведенного ему времени говорил совсем о другом.

О своих ожиданиях от грузинского общества и международных партнеров Михаил Саакашвили в течение своего полуторачасового выступления в суде говорил несколько раз:

«Не лучше было потребовать, чтобы я оставался на свободе до тех пор, пока в этой стране у меня не будет возможности предстать перед справедливым судом? И тогда я это сделаю с большим удовольствием».

Но повторялся он не только в этом вопросе:

«Я личный узник Путина и его шныря Иванишвили. Я ведь личный заложник Путина, как вы себе представляете, как я смогу защитить свою правду или же разделить ваши позиции. Друзья, я жертва пыток, негуманного и унизительного обращения в тяжелых формах, жертва пыток по личному заказу Иванишвили».

И хотя его адвокаты накануне обещали, что речь экс-президента разоблачит власть и прокуроров, в реальности такого впечатления от его слов не осталось. Но некоторые из них почему-то прокуроры все же принимали на свой счет. Например, когда Саакашвили обвинил власти в том, что своим уголовным преследованием они довели до смерти реформатора Каху Бендукидзе.

«Господин судья, это голословные обвинения в наш адрес, пусть он расскажет о том, как деньги из бюджета тратил на дорогостоящие косметические процедуры и ботокс», – возмутился прокурор Георгий Муджири. Судье Бадри Кочламазашвили пришлось успокоить прокурора: эти слова являются частью политического заявления и к нему лично не относятся.

Впрочем, это была не единственная попытка прокуроров прервать речь Михаила Саакашвили в соответствии с избранной линией обвинения: оно строится не на сомнениях в разумности приобретения нескольких пиджаков и погребальных венков, как утверждает защита, а на том, что только 720 тысяч лари были потрачены Саакашвили на «косметологию и ботоксы», а 350 тысяч лари на оплату президентского стилиста. Неоправданные массажи, приобретения картин, обучение сына, отдых в Таиланде и на спа-курортах – в итоге, как посчитали в прокуратуре, около девяти миллионов лари.

В ответ между пассажами о том, что он – политик регионального масштаба, что его команда поставила страну на ноги и что он обязательно достроит прибрежный город Лазика, Саакашвили делился и своим видением реформы избирательной системы, СГБ, выборов полицейских шерифов.

Время от времени Саакашвили возвращался к основной теме. Так, общество узнало, что отдых в Таиланде предназначался для чиновников из стран Океании, чтобы островные государства не признавали независимость Абхазии и Южной Осетии.

А на спа-курорте бывший президент отдыхал вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, чтобы наладить более тесные контакты двух государств, что, да, из президентского фонда деньги были выделены и для зарубежного обучения сына Эдуарда. Но закон этого не запрещает, заявил Саакашвили, если сын входит в топ лучших учеников страны, которых государство направляет на обучение за границу.

Неожиданным оказалось упоминание бывшей супруги Сандры Рулофс. Возмущаясь, что коррупционеры судят известного антикоррупционера, Михаил Саакашвили задался вопросом:

«Почему не судите Сандру? Большая часть расходов приходит на Сандру. С удовольствием сидел бы вместе с ней на одной скамье подсудимых. Но если начнете судиться с Сандрой, вспомните, как она привлекла в медицинскую сферу гранты на 100 миллионов. И благодаря Сандре в четыре раза меньше грузинских женщин умирают от рака груди, чем прежде».

И, отвечая на многочисленные просьбы прокуроров рассказать про ботоксы, бывший президент сказал:

«Что касается легендарного ботокса. Это абсолютная ложь. Обратитесь к тем клиникам, о которых говорите, пусть объяснят, было это косметической процедурой или лечением заболевания кожи, которое случилось после 2008 года на нервной почве, как говорили врачи, Ника Кипшидзе (личный врач), хорошо? И на фотографиях вы можете увидеть, какое у меня опухшее лицо после 2008-го, которое требовало подключения к какому-то аппарату и т.д. Я не знаю, что в тех бланках написала Служба госохраны, но отправьте запрос тем клиникам и получите ответ».

Оппоненты экс-президента в этих словах увидели попытку Саакашвили «засудить бывшую супругу» и свалить вину на проходившего по этому же делу бывшего главу Службы госохраны, теперь депутата от «Нацдвижения» Тимура Джанашия. Прокуроры были довольны, посчитав, что Михаил Саакашвили фактически признал растрату денег.

В обратном убеждены адвокаты и сторонники Саакашвили. Несколько десятков человек овациями встретили адвокатов у здания суда после заседания, а скандированием «Миша, Миша» проводили колонну автомобилей пенитенциарной службы, которая этапировала бывшего президента обратно в горийский госпиталь.

Присутствовавшие в зале заседания журналисты оппозиционных СМИ, к которым напрямую часто обращался Михаил Саакашвили и отмечал, что благодаря им он остался живым, обращали внимание на два момента: Михаил Саакашвили выглядел хуже, чем на предыдущем заседании, и, как отметила ведущая ТВ «Пирвели» Инга Григолия, «это было политическое ток-шоу, в котором сторона обвинения выступала как представитель правящей «Грузинской мечты».

Следующее заседание по «делу пиджаков» состоится 27 декабря. Но до этого назначены судебные заседания еще по двум его делам.