Коронавирус в Абхазии: 108 новых случаев заражения, 2 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 455 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 47 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 65 и 69 лет

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 1 человека тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 65 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 302 человека. Зарегистрировано 530 летальных случаев. Выздоровели 28 822 человека.